Nuori nainen löytyi julmasti surmattuna Oulusta – nämä 7 ihmistä liittyvät karmeisiin tapahtumiin

Poliisin mukaan kahdessa eri asunnossa tapahtuneet väkivallanteot eivät ole suoraa jatkumoa toisilleen, mutta niiden välillä on yhteys. Parilla epäillyllä on rankka rikostausta.

Oulussa tapahtui viime marraskuussa poikkeuksellinen henkirikos, jonka uhrina kuoli noin 20-vuotias nainen.

Rikos paljastui poliisille 21. marraskuuta, kun sivullinen henkilö löysi vainajan kerrostaloasunnosta Oulun Hiirosessa Metsäkuninkaantiellä.

Tapahtumapaikan olosuhteiden ja uhrissa näkyvien väkivallan merkkien perusteella poliisi alkoi heti epäillä, että nuori nainen oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Pian ruumiin löytymisen jälkeen poliisi otti kiinni 39-vuotiaan miehen taposta epäiltynä.

Kun poliisi eteni tutkinnassa, vyyhti alkoi laajentua. Nyt poliisi epäilee, että nainen joutui rikoksen uhriksi ensin toisessa oululaisessa yksityisasunnossa. Tämän asunnon tapahtumiin liittyen poliisi epäilee kahta miestä ja yhtä naista törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä ryöstöstä.

Joitakin päiviä myöhemmin naisen vapaus riistettiin jälleen, tällä kertaa toisessa asunnossa, jossa nainen joutui henkirikoksen uhriksi.

Poliisi epäilee yhtä naista ja kolmea miestä murhasta, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä pahoinpitelystä.

Rikoskomisario Antti Palokangas pitää kokonaisuutta poikkeuksellisena siinä mielessä, että uhri on joutunut lyhyen ajan sisällä kahden hyvin vakavan väkivaltarikoksen kohteeksi.

Hän kertoo, että kummassakin asunnossa tapahtumat ovat poliisin käsityksen mukaan kestäneet alle vuorokauden.

Aluksi poliisin käsitys oli, että tapahtumat ensimmäisessä asunnossa ajoittuvat aikavälille 11.–14.11. ja toisessa asunnossa välille 14.–21. marraskuuta. Nyt siis on tarkentunut, että kyse on ollut kahdesta yksittäisestä päivästä. Kahden tapahtumakokonaisuuden välissä on ollut joitakin päiviä.

– Tapahtumat eivät ole suoraa jatkumoa toisilleen, mutta niiden välillä on yhteys. Vaikuttaisi siltä, että kummassakin tapauksessa on eri motiivi, Palokangas kertoo.

Palokankaan mukaan epäillyt ovat tienneet toisensa entuudestaan. Sen tarkemmin hän ei henkilöiden ja tapahtumien välistä yhteyttä kommentoi, sillä esitutkinta on edelleen kesken.

Ilta-Sanomat selvitti, keitä erikoisen rikoskokonaisuuden epäillyt ovat. Murhasta, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä pahoinpitelystä epäillään 39-vuotiasta miestä, 40-vuotiasta naista, 45-vuotiasta miestä ja 32-vuotiasta miestä. Heistä kahdella on merkittävää rikostaustaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Mies, 39 vuotta

Hänet vangittiin ensimmäisenä henkirikoksesta epäiltynä.

Miehellä ei merkittävää rikostaustaa viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Hän on saanut viime vuonna syytteen huumausainerikoksesta, varkauden yrityksestä ja murtovälineen hallussapidosta, mutta asiaa ei ole vielä ratkaistu käräjäoikeudessa.

Nainen, 40 vuotta

Naisella ei ole merkittävää rikostaustaa. Hänet on tuomittu hiljattain näpistyksestä Oulun käräjäoikeudessa.

Mies, 45 vuotta

Kolmannella murhasta epäillyllä on pitkä väkivaltarikostausta. Hänet on tuomittu muun muassa useista pahoinpitelyrikoksista. Lisäksi hänet määrätty joitakin vuosia sitten lähestymiskieltoon entistä naisystäväänsä kohtaan. Hänet on myös tuomittu kyseisen naisen pahoinpitelystä.

Mies, 32 vuotta

Neljännelle murhaepäillylle löytyy jonkin verran aiempaa rikostaustaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta. Hänet on tuomittu muun muassa useista pahoinpitelyistä ja rattijuopumuksesta.

Pari vuotta sitten hän sai ehdollisen vankeustuomion muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja pahoinpitelystä. Mies oli yhdessä toisen miehen kanssa tunkeutunut kolmannen miehen kotiin ja pahoinpidellyt tätä.

Hän asuu julkisten osoitetietojen mukaan omakotitalossa Askolassa Uudellamaalla.

Toisessa rikoskokonaisuudessa, joka liittyy joitakin päiviä ennen murhaa tapahtuneeseen vapaudenriistoon, poliisilla on kolme epäiltyä. He ovat 41-vuotias nainen, 29-vuotias mies ja 40-vuotias mies. Heitä kaikkia epäillään törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä ryöstöstä.

Nainen, 41 vuotta

Nainen on viime vuonna saanut syytteen rattijuopumuksesta, muuten hänellä ei ole rikostaustaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Rattijuopumusasiaa ei ole vielä ratkaistu käräjäoikeudessa.

Mies, 29 vuotta

Miehellä on pitkä rikostausta Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Hänet on tuomittu muun muassa tapon yrityksestä, vapaudenriistosta, vammantuottamuksesta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta sekä laittomasta uhkauksesta yhteensä yli kuuden vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 2019. Tapauksessa oli kyse velanperinnästä, jonka yhteydessä miesuhri joutui hyvin vakavan väkivallan kohteeksi.

Viimeisimmäksi hänet on tuomittu ampuma-aserikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta Oulun käräjäoikeudessa.

Mies, 40 vuotta

Miehellä ei ole rikostaustaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Hän on kirjoilla Oulussa ja toimii yhtiömiehenä asennusalan yrityksessä.