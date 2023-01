JSN jakautui päätöksessään vahvasti – tuomio langettavan puolesta syntyi vasta tiukan äänestyksen jälkeen äänin 6–5.

Julkisen sanan neuvosto on katsonut, että Keskisuomalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa. JSN antoi torstaina Keskisuomalaiselle langettavan tuomion vastaavan päätoimittajan Pekka Mervolan kesäkuussa julkaisemasta päätoimittajan kolumnista.

JSN jakautui päätöksessään vahvasti. Äänestyspäätös oli tiukka, mutta langettava tuomio voitti äänin 6–5.

Journalistien enemmistö kannatti vapauttavaa, mukaan lukien JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen. Langettava tuomio tuli pääasiassa muiden alojen edustajien äänin.

Vapauttavaa äänestäneet jättivät päätökseen vielä eriävän mielipiteensä. He katsoivat, että kantelun kohteena oleva teksti oli leimaava, tahallisen kärjistävä ja mauton mutta ei ylittänyt ihmisarvon loukkaavaa kynnystä. Sen johdosta vapauttavaa äänestäneet olivat sitä mieltä, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista päätöstä.

JSN:n mukaan Mervola käsitteli kolumnissaan kolmea julkisuudesta tunnettua naista tavalla, joka oli asiaankuulumaton, halventava ja leimaava.

– Kirjoituksessa tuotiin heidän sukupuolensa esiin asiaankuulumattomasti ja halventavasti, JSN toteaa päätöksessään.

Kolumnista jätettiin JSN:lle kaikkiaan kolme kantelua. Niiden mukaan kolumni oli mm. naisvihamielinen ja naissukupuolta halventava sekä nimeltä mainittuja naisia loukkaava ja pilkkaava.

Mervola totesi vastauksessaan JSN:lle, että kantelun kohteena oleva kolumni ilmestyi palstalla, jossa on kirjoittajan pakinoivia ja kantaa ottavia kirjoituksia. Palstalla on Mervolan mukaan ilmestynyt vuosien varrella eri tavoin satirisoivia, kärjistäviä, ärsyttäviä ja myös jopa humoristisia kirjoituksia.

Mervola lisäsi, että kolumnissa mainitut henkilöt ovat esiintyneet runsaasti julkisuudessa. Hän korostaa, että kirjoituksessa kysyttiin ja pohdittiin, ei väitetty.

Mervola kirjoitti 26. kesäkuuta Keskisuomalaisessa julkaistun mielipidekirjoituksen, jossa hän otti kantaa julkkisnaisten somekuviin.

Mervolan suurennuslasin alle joutuivat taideasiantuntija ja tietokirjailija Pauliina Laitinen, juontaja ja entinen malli Anne Kukkohovi sekä taikuri-mentalisti Noora Karma.

Kirjoitus oli otsikoitu ”Voiko somen juhannuskuva olla häirintää?”. Mervola pohtii kirjoituksessa, voisivatko edellä mainittujen naisten julkaisemat kesäiset kuvat olla seksuaalista häirintää.

– Mielenkiintoinen kysymys on, että milloin toisen ihmisen pukeutuminen voi alkaa olla häirintää tai seksuaalista häirintää. Kysymys on erityinen siksi, että olemme yhteiskunnassa aivan oikein päätyneet siihen ajattelumalliin, että häirinnän kohde määrittelee, mikä on häirintää ja mikä ei. Tekijä saattaa siis syyllistyä häirintään, vaikka se ei hänen omasta mielestään sitä olisi, Mervola kirjoittaa.

Tekstinsä lopuksi Mervola arvelee, ettei vastaavanlaisten somekuvien määrittäminen seksuaaliseksi häirinnäksi kuitenkaan olisi suotavaa, sillä se johtaisi pukeutumisessa ”ahdasmieliseen diktatuuriin”.

– Ehkä tämän jutun olisi voinut jättää kirjoittamatta. Ehkä kuvat voi ajatella juhannuksen hullutteluksi tai normaaleiksi kesäkuviksi. Ainakin kuvat voisi sivuuttaa kokonaan sillä perusteella, että niiden jakaminen kertoo kohteistaan jo itsessään niin paljon, että kyseisiin henkilöihin ei kannata käyttää hetkeäkään aikaa tai huomiota, Mervola kirjoittaa.

Mervolan kirjoituksesta nousi nopeasti myrsky sosiaalisessa mediassa.