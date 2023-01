Jyrki Lehtolan kolumni: Tätä on vihreys: ”Mairitteleva klisee siitä, mitä laiskahkolla älyllä varustettu urbaanihumanisti ajattelee”

Vihreät kuulat valtaavat maan, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola puolueita esittelevässä sarjassaan.

Heippa parempi väki, täällä vihreät!

Tultiin tänne kertomaan itsestämme samalla kun nautimme viestintätoimiston tarjoamaa kuplivaa, hih!

Kivasti onkin taas aikaa kuplivaa lipittää, kun Osmo Soininvaara ajattelee puolestamme. Tuossa se istuu kiehtovan synkän näköisenä olalla ja kuiskii, mitä mieltä olla asioista. Äskenkin se sanoi ”tilastollisesti” ja näytti niin järkyttävän viisaalta, että nam, meidän oma Namupala-Sokrates!

Kaikki on hyvin Suomella, kun kaikki on hyvin vihreillä. Onpa tässä lämmitetyn katukahvilan pöydässä ihanaa, lisää kuplivaa, hih!

Me vihreät olemme helppo puolue.

Me muodostamme kaikkea mukavaa sisältävän suljetun, hapettoman kehikon, jonka sisällä ei joudu arvailemaan, mitä asioista tulee ajatella. Me emme tarvitse ryhmäkuria, koska emme joko uskalla tai osaa ajatella eri lailla.

Me olemme kaltaisiamme fiksuja kaupunkilaisia mairitteleva klisee siitä, mitä laiskahkolla älyllä varustettu urbaanihumanisti ajattelee, ja se ajattelee, että lisää polkupyöriä, lisää katukahviloita, lisää sukupolvia.

Ratkaisut ongelmiin ovat kaltaisiamme, yksinkertaisia: vähemmän autoja, vähemmän maataloutta, vähemmän vuokra-asunnoissaan sekoavia köyhiä.

” Onneksi meillä on moraalimme!

Johtuen johonkin sottaiseen lintualueeseen liittyvästä historiastamme on syntynyt käsitys, että olemme tällaisia, koska haluamme säilyttää Äiti Maan seuraavillekin sukupolville. Hih, ei täysin pidä paikkaansa! Olemme tällaisia, koska oikeamielisten kuuluu olla tällaisia, ja historian oikealla puolella on parempi tarjoilu sekä puhtaat, valkoiset pöytäliinat.

Kansa luuhaa ostoskeskuksissaan ja häpeässään, me istumme täällä pittoreskissa katukahvilassa kuplivaa purskuttelemassa ja paheksumassa niitä, jotka eivät ole valinneet samoin.

Me olemme uuden ajan eliitti, jonka kansaa koskeva halveksunta on loputon energialähteemme. Hih, onpa Osmo taas vedossa!

Meidänkin kätemme ovat vuosikymmenten saatossa likaantuneet niin kuin eliitille usein käy. Ajamme yhteisen hyvän sijasta omiemme asiaa, selkärankamme on pumpulista ja pelaamme likaisesti niin kuin eliitin kuuluu.

Onneksi meillä on moraalimme!

Se ei tosin synny omasta toiminnastamme, vaan toisten, alempien ihmisten ja ryhmien, moraalin paheksunnasta. Hih, aika helppoa olla vihreä!

Katsokaa ympärillenne. Me olemme voitolla. Jäätiköt jatkavat sulamistaan, siinähän jatkavat, mutta me kasvatamme vääriä valintoja tehneiden maalaisten hätää, autioitamme ja yksityistämme kaupunkien julkista tilaa ja vaikeutamme kaikkien elämää. Ilmastokatastrofi on parasta, mitä meille on tapahtunut, hih!

Me olemme kuin vihreät kuulat.

Niillä tavattiin herkutella vain jouluisin, ja muulloin niitä ikävöitiin. Hiljalleen vihreät kuulat tunkeutuivat torttuun, suklaaseen, kakkuun, levitteeseen.

Ensi kesänä vihreillä kuulilla täytetään karjalanpiirakoita, ja silloin maailma on kaltaisemme: Jotain jonka luuli kuulostavan vitsiltä, mutta onkin ruma totuus, hih!

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.