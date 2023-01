Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Kokenut rehtori: Nämä yhdeksän syytä ovat johtaneet suomalaisen koulun alamäkeen

Rehtori on huomannut, että viimeisen kymmenen vuoden aikana koulua on alettu uudistaa ulkoapäin tavoilla, jotka eivät ole pedagogisesti järkeviä. Samaan aikaan lasten tuen tarve on kasvanut rajusti.

