Uutta tietoa Savonlinnan kaksoissurmasta: motiivi oli kauna naisuhria kohtaan

60-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhasta.

Kahden epäillyn murhan esitutkinta Savonlinnassa on edennyt.

Poliisin mukaan epäilty on kertonut motiivin teolleen. Hän on kertonut poliisille kantaneensa kaunaa uhriksi joutuneen pariskunnan naista kohtaan, ja menneensä selvittämään tätä asiaa tekopäivänä.

Poliisi on tehnyt asiaan liittyen rekonstruktion, jossa epäilty rikos mallinnettiin uudelleen tapahtumapaikalla ja jossa epäilty tekijä kuvaili tapahtumien etenemistä.

Poliisi kertoi aiemmin, että Savonlinnan epäilty kaksoismurhaaja tunsi uhrinsa ”todella pitkältä” ajalta.

Surmansa saivat 61-vuotias mies ja häntä kymmenen vuotta vanhempi nainen. IS:n tietojen mukaan uhrit olivat pariskunta. He asuivat omakotitalossa Savonlinnan Nojanmaassa.

Poliisi löysi heidät kuolleina omasta asunnostaan iltaviiden jälkeen viime viikon keskiviikkona. Uhrit oli ammuttu.

Kahdesta murhasta epäillään 60-vuotiasta miestä, jolla ei tiettävästi ole aiempaa rikostaustaa.

Epäilty on kertonut matkustaneensa tekopäivänä omistamallaan henkilöautolla Kuopiosta Savonlinnaan. Lisäksi epäilty on kertonut ottaneensa mukaan ampuma-aseen ja patruunoita ja menneensä tapahtumaosoitteeseen ampuma-aseella varustautuneena.

Epäilty kertoo edelleen aiheuttaneensa molempien uhrien kuoleman, mutta ei ota kantaa rikosnimikkeeseen.

Epäilty tekoväline on takavarikoitu epäillyn kiinnioton yhteydessä. Ase on luvanvarainen, ja epäillyllä on ollut siihen hallussapitolupa.

Poliisi on aiemmin kertonut, että poliisin käsityksen mukaan tapahtumat asunnolla etenivät hyvin nopeasti. Murhista epäilty on siis todennäköisesti ampunut uhrinsa lähes heti asunnolle päästyään.

Poliisi epäilee, että epäilty lähti ampumisen jälkeen ajamaan takaisin kohti Kuopiota. Noin 30–45 minuuttia teon jälkeen mies soitti hätäkeskukseen ja kertoi ampuneensa kaksi ihmistä.

Poliisi otti epäillyn kiinni Rantasalmentiellä Joroisissa, kun tämä oli matkalla Kuopioon.

Lue lisää: Tämä Savonlinnan kaksois­surmasta tiedetään – tapahtumat surmatalolla etenivät nopeasti

Poliisi tutkii rikoksia murhana sekä raa’an ja julman tekotavan että vakaan harkinnan vuoksi. Poliisi uskoo, että Savonlinnan tekoja oli suunniteltu ennalta.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, että Savonlinnan surmapaikan lähellä asuvat naapurit kiinnittivät huomiota erikoiseen kyttääjään jo kesällä.

Naapuri kertoi, että mies päivysti useita tunteja autossa paikassa, josta on suora näköyhteys surmatun pariskunnan talolle. Vielä tuolloin naapurustossa ei osattu aavistaa, ketä mies todennäköisesti tarkkaili.

Noin 60-vuotias mies oli naapurin mukaan istunut autossa kasvomaski kasvoillaan eikä suostunut kertomaan, millä asialla oli.

Poliisi on vahvistanut, että että murhista epäilty on mahdollisesti käynyt paikalla jo aiemmin.