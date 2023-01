Toimiston unisex-vessasta löytyi piilotettu puhelin.

Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevassa toimistorakennuksessa marraskuussa ilmenneen salakatseluepäilyn tutkinta on edennyt, kerrotaan Sanoman intranetissä julkaistussa tiedotteessa.

Yhden työntekijän epäillään asettaneen puhelimen kuvaamaan Sanoma Media Finlandin Ruoholahden toimistotilojen wc-tiloihin. Kuvaamaan asetettu puhelin löytyi toimistorakennuksen neljännen kerroksen unisex-vessasta.

Epäilty salakuvaaja on löytynyt, ja hän on tiedotteen mukaan tunnustanut teon. Hän on Sanoman työntekijä, ja hänen työsuhteensa on päättynyt.

Lisäksi on selvinnyt, että samaa puhelinta käytettiin salakuvaamiseen myös Sanoma Pron viidennen kerroksen wc-tiloissa.

Epäillyn salakatselun ajankohta on voitu tutkinnassa hyvin todennäköisesti rajata maanantaiaamupäivälle 14.11. Mahdollisten asianomistajien määrä on pystytty rajaamaan kahteen henkilöön. Molemmat on tunnistettu ja kontaktoitu.

Tapahtuneen poliisitutkinta on vielä kesken.

Ilta-Sanomat on osa Sanoma Media Finlandia.