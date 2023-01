Poliisi takavarikoi satoja pulloja väärennettyä Koskenkorvaa – katso kuvista, olisitko erottanut aidosta

Poliisin mukaan pullojen sisällön turvallisuudesta ei ole varmuutta.

Poliisi on takavarikoinut useita satoja pulloja väärennettyä Koskenkorva-viinaa, jota epäillään levitetyn laittomasti.

Poliisin mukaan pullojen sisällön turvallisuudesta ei ole varmuutta.

Rikosepäilyn jäljille päästiin, kun Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipartio löysi Keski-Suomessa pysäyttämästään ajoneuvosta suuren erän Koskenkorva-viinapulloja. Poliisi takavarikoi useita satoja pulloja.

Pullot osoittautuivat tutkimuksissa väärennetyiksi. Pullojen sisältämän alkoholin todettiin sisältävän epäpuhtauksia, minkä vuoksi tuotteen turvallisuudesta ei voida olla varmoja.

Asiaa tutkitaan törkeänä alkoholirikoksena Sisä-Suomen poliisilaitoksella ja teollisoikeusrikoksena Keskusrikospoliisissa.

Väärennetyn pullon tunnistaa harmaasta korkista.

Väärennettyjä pulloja ei ole poliisin mukaan ollut myynnissä esimerkiksi Alkon myymälöissä, vaan niitä epäillään kaupattavan laittomasti.

Poliisi epäilee, että katukauppaan ja muuhun laittomaan levitykseen on päätynyt jo useita satoja pulloja. Pulloja on voitu levittää eri puolilla Suomea.

– Väärennettyä Koskenkorva-viinaa epäillään levitetyn ainakin Keski-Suomen alueella, josta pulloja on takavarikoitu pysäytetyn ajoneuvon lisäksi toisestakin paikasta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Väärennetyn pullon tunnistaa poliisin mukaan harmaasta korkista. Väärennetyt tuotteet jäljittelevät ulkonäöltään 50 senttilitran Koskenkorva Viina -pulloja.

Poliisin tiedossa olevat, laittomaan levitykseen päätyneet väärennetyt pullot tunnistaa hopeanharmaasta korkista ja siitä, että etiketissä ei ole panttimerkintöjä.

Aidot Koskenkorva- viinapullot tunnistaa muun muassa siitä, että PET-muovisessa pullossa on beigen värinen korkki, pullon pohjassa lukee "Altia" ja Suomessa myytävissä Koskenkorva-tuotteissa on panttimerkinnät.

Tältä näyttävät aidot Koskenkorva-pullot.

– Tuoteväärennöksissä on riskitekijöitä, koska tuotteen sisältö on suurella todennäköisyydellä jotain muuta kuin mitä etiketissä lukee. Tässäkään tapauksessa ei voida olla varmoja siitä, että väärennettyjen pullojen sisältö olisi turvallista juotavaksi. Alkoholin ostaminen pimeiltä markkinoilta on aina riski, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Rekola Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Sisä-Suomen poliisilaitos ottaa vastaan vihjeitä liittyen väärennettyjen Koskenkorva-viinapullojen levittämiseen. Vihjeet pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi. Viestin otsikoksi pyydetään kirjoittamaan Koskenkorva.