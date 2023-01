Pohjoiskarjalaisen miehen mielestä hänen vaimolleen antama vihkisormus ei ollut ikuinen lahja, vaan pikemminkin lainaesine, joka tulee avioeron myötä palauttaa hänelle. Käräjäoikeus oli eri mieltä.

Pari oli solminut avioliiton 2013. Mies oli hankkinut liiton symboleiksi molemmille kultasormukset.

Avioliitto päättyi eroon 2019. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden pesänjakajaksi määräämä asianajaja toimitti osituksen, jota mies ei hyväksynyt.

Mies vaati käräjäoikeudessa osituksen muuttamista. Mies ei niellyt sitä, että pesänjakaja oli katsonut vaimolle luovutetun vihkisormuksen olevan lahja ja kuuluvan vaimon omaisuuteen.

Pesänjakaja oli merkinnyt eron yhteydessä miehelle palautuneen sormuksen arvoksi 1 200 euroa. Lukema perustui kultasepän arvioon.

Mies korosti, ettei hänen tarkoituksenaan ollut lahjoittaa sormusta vaimolle. Miehen mielestä naisella ei ollut eron jälkeen enää perustetta pitää hallussaan miehen rahoittamaa vihkisormusta. Sormus ei miehen mukaan ollut missään tapauksessa avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Mies arvioi sormuksen arvoksi korkeintaan 250 euroa. Hän väitti ostaneensa nikkeliä sisältävän sormuksen käytettynä Yhdysvalloista.

Mies ei hyväksynyt myöskään ex-vaimolle osituksessa maksettavaksi määrättyä 9 450 euron summaa.

Pesänjakaja oli päätellyt myydyn henkilöauton olleen parin yhteisomistuksessa ja määrännyt puolet kauppahinnasta eli 9 400 euroa ex-vaimolle. Miehen mukaan autosta saaduilla varoilla oli kustannettu kesämökin pihatöitä ja maksettu perheen elinkustannuksia.

Ex-vaimo kiisti sormuksen sisältävän nikkeliä, koska siitä olisi aiheutunut hänelle allergisia reaktioita. Nainen huomautti sulhasen tilanneen sormuksen uutena nettikaupasta. Sormusta ex-vaimo piti edelleen omana omaisuutenaan.

Käräjäoikeuden mielestä on selvää, että mies on antanut sormuksen naiselle avioliittoa solmittaessa.

– Sormusta luovutettaessa ei ole sovittu siitä, että sormus olisi (vaimolla) lainassa tai muutoin hallussa määräajan, oikeus muistuttaa.

Vihkisormuksen luovutuksessa on käräjäoikeuden mukaan ”objektiivisesti arvioituna” kysymys lahjoituksesta. Kun vaimolle lahjoitettu sormus on jäänyt avioeron jälkeen miehelle, tämä on velvollinen korvaamaan sen arvon, joksi oikeus päättelee 600 euroa.

Käräjäoikeus velvoitti miehen maksamaan ex-vaimolleen autonmyynnin osalta 9 450 euroa, oikeuskuluista 6 192 euroa ja tasinkona 7 673 euroa.

Tasinko tarkoittaa summaa, jonka purkautuvan avioliiton varakkaampi puoliso joutuu maksamaan varattomammalle puolisolle, jotta kummankin omaisuuden arvo tulisi yhtä suureksi.

Itä-Suomen hovioikeus ei myönnä ositusriidassa jatkokäsittelylupaa, joten Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.