Meteorologilta musta arvio: ”Huonolta näyttää talven kannalta”

Keskiviikkona sää on poikkeuksellisen lämmin Ahvenanmaalta Ouluun saakka. Viikonloppuna sataa lunta.

Lännestä puhaltava föhn-tuuli jatkuu keskiviikkona ja lämmittää koko Suomea. Sää pysyy lauhana koko maassa. Esimerkiksi niin Ahvenanmaalla kuin Oulun kupeessakin on viitisen astetta lämmintä. Myös osassa Etelä-Lappia lämpötila on plussan puolella.

Torstain aikana sää alkaa viiletä. Keli jatkuu erittäin liukkaana, sillä alkuviikosta sulamaan päässeet tiet jäätyvät uudelleen.

Ensi viikolla pakkasta esiintyy koko maassa enemmän kuin tällä viikolla. Forecan päivystävän meteorologin Joanna Rinteen mukaan Etelä-Suomeen ja lounaisrannikolle ei kuitenkaan ole luvassa kunnon talvea.

– Päivä pari kerrallaan pysytään pakkasella ja sitten tulee taas lauhempaa. Lämpötilan jojoilu valitettavasti jatkuu.

Viikonlopulle on luvassa lumisateita ympäri maata. Aivan eteläisimmissä osissa se voi kuitenkin tulla räntänä.

Myös pidemmän aikavälin ennusteen mukaan kunnollista talvea on turha odottaa Etelä-Suomeen. Ilmatieteen laitoksen Pinja Rauhamäen mukaan sää jatkuu hyvin lämpimänä ainakin koko lopputammikuun ja todennäköisesti myös helmikuun alun.

– Huonolta näyttää talven kannalta, hän sanoo.

Pohjois-Suomessa on talvisempaa. Ajokeli on keskiviikkona huono lähes koko Lapissa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaata. Syynä on lumi- ja räntäsade sekä lauhtunut sää.