Mika Moringia epäillään taas uudesta rikoksesta

Moring vangittiin todennäköisin syin epäiltynä pahoinpitelystä.

Mika Moringia epäillään jälleen uudesta väkivaltarikoksesta.

Mies vangittiin tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä pahoinpitelystä, joka on tapahtunut Helsingissä 16. tammikuuta 2022.

Vangitsemisella ei ole kuitenkaan käytännössä suurta merkitystä, sillä Moring oli jo ennestään vangittuna useiden muiden rikosepäilyjen vuoksi.

Moringia epäillään 28-vuotiaan Katja Miinalaisen taposta, josta todennäköisin syin epäiltynä hänet vangittiin joulukuussa. Poliisi julkaisi hiljattain tiedotteen paikoista, joissa Moringin ja Miinalaisen epäillään liikkuneen ennen Miinalaisen katoamista.

Miinalainen katosi viime elokuussa.

Lisäksi Moring on vangittuna epäiltynä neljästä vuosina 2016–2022 tapahtuneesta raiskauksesta, kahdesta vuosina 2021–2022 tapahtuneesta vapaudenriistosta ja vuonna 2021 tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Viimeisimmät rikokset – raiskaus ja vapaudenriisto – joista Moringia epäillään, ovat tapahtuneet vangitsemistietojen mukaan 27.11.-28.11.2022.

Myös Itä-Suomen poliisi epäilee Moringia toisesta taposta. Poliisi epäilee miehen matkassa olleen Saara Arvan joutuneen henkirikoksen uhriksi Pohjois-Savon alueella elo–syyskuun vaihteessa 2019. Moring on ollut vangittuna myös tästä rikoksesta epäiltynä, mutta hänet vapautettiin näytön puutteen vuoksi.

Epäilty on Helsingin poliisin tutkimusten perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Poliisi on myös kertonut epäilevänsä, että uhreja on todellisuudessa vielä enemmän kuin tällä hetkellä on tiedossa.

Moring on aiemmin tuomittu useiden naisten pahoinpitelyistä ja myös parista vapaudenriistosta sekä raiskauksesta. Hänet on myös tuomittu lähestymiskieltoon ainakin neljää eri naista kohtaan.

Miehellä on parhaillaan käräjäoikeudessa vireillä kaksi raiskaussyytettä. Kummassakin syytekokonaisuudessa nimikkeenä on myös vapaudenriisto.