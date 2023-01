Viranomaiset seuraavat tutkija Jukka Savolaisen mukaan nyt tarkasti sitä, minkälaisia vaikutuspyrkimyksiä Suomeen kohdistuu.

Turkin päätös jäädyttää Ruotsin Nato-hakemusprosessi yksittäisten tahojen mielenilmausten vuoksi on Venäjän johdolle eittämättä mieluisa käänne.

Ruotsin välit Turkkiin ovat tulehtuneet sen jälkeen, kun Kurdistanin solidaarisuusverkosto Rojavakomitea roikotti tammikuussa jaloista Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogania esittävää nukkea.

Mielenilmaukset saivat jatkoa viikonloppuna, kun ruotsalais-tanskalainen äärioikeistolaispoliitikkoa Rasmus Paludan poltti Tukholmassa Koraanin.

Tukholman tapahtumat ovat herättäneet huolta siitä, voisiko Venäjä yrittää vaikuttaa Suomen Nato-prosessiin usuttamalla yksittäisiä tahoja vastaaviin mielenilmauksiin.

Hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston osaston johtaja Jukka Savolainen sanoo, ettei hänen tietoihinsa ole kantautunut tietoja tällaisesta hybridivaikuttamisesta.

– Jos Suomessa vastaavia mielenilmauksia nähtäisiin, niin sitten tietysti selvitettäisiin, onko Venäjä tarkoituksella sen aiheuttanut. Sitä ei kuitenkaan välttämättä pystytä osoittamaan, vaikka kytkös olisikin olemassa, Savolainen sanoo.

Hänen mukaansa Suomea suojaa turvallisuuden näkökulmasta haitallisilta mielenilmauksilta kansan rauhallisuus ja Nato-jäsenyyden vahva kannatus yhteiskunnassa.

– Suomalaiset eivät ole perinteisesti olleet kovin innostuneita ottamaan osaa erilaisiin ääri-ilmiöihin, joten suomalaisia on vaikea houkutella tällaiseen uudenlaiseen meuhkaamiseen, hän arvioi.

Viranomaiset seuraavat Savolaisen mukaan nyt tarkasti sitä, minkälaisia vaikutuspyrkimyksiä Suomeen kohdistuu ja tekevät voitavansa. Demokraattisia mielenilmauksia eivät viranomaiset kuitenkaan vapaassa yhteiskunnassa voi kieltää.

Savolainen uskoo, että Venäjällä mietitään koko ajan kuumeisesti, millä keinoin se voisi hidastaa Suomen ja Ruotsin Nato-tietä äärimmilleen ja lopulta estää sen kokonaan.

– Venäjä on koko ajan korostanut, että kyseessä on isompi konflikti lännen ja idän välillä. Siksi on syytä olettaa, että jos Venäjä keksii keinot sulkea Suomen ja Ruotsin tien Natoon, sen on pakko sitä yrittää.

Savolaisen mukaan nyt jos koskaan Suomelta tarvitaan päättäväisyyttä ja järkähtämättömyyttä isomman tavoitteen edessä.

– Meidän pitää olla tarkkana. Tällä tarkoitan sitä, että Suomen tahtotilaan tulla mahdollisimman nopeaksi Naton jäseneksi, ei saa tulla minkäänlaista säröä, hän peräänkuuluttaa.