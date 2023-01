Lentoyhtiöiden välillä on eroja maskivaatimuksissa Espanjaan lentäessä.

Maskivaatimukset ovat poistuneet lähes täysin lennoilta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Lentoyhtiö Finnair ilmoittaa, että suomalaismatkaajien suosima Espanja on ainoa maa Euroopassa, joka edellyttää kasvomaskin käyttöä maahan lentäessä.

Maskia on käytettävä Finnairilla Espanjaan lentäessä, muttei sieltä pois matkatessa. Poikkeus on Finnairin Madridin ja Barcelonan lentoja liikennöivä Iberia, jolloin maski on oltava myös Espanjasta Suomeen matkatessa.

– Kyseessä on Espanjan viranomaisvaatimus, jota me noudatamme, Finnairin viestintäpäällikkö Heidi Lemmetyinen toteaa Ilta-Sanomille.

Espanja on ainoa maa Euroopassa, jonne suomalaisella Finnairilla lentäessä on käytettävä maskia.

Vaikka maskipäätös perustuu Finnairin mukaan Espanjan valtiolliseen koronalinjaan, linjaukset muuttuvat kuitenkin, jos maahan matkustaa toisen lentoyhtiön siivillä.

Esimerkiksi, jos Tukholmasta lentää Madridiin SAS:n koneella, ei kasvomaskia vaadita, Alexandra Lindgren Kaoukji lentoyhtiö SAS:n viestinnästä vahvistaa.

– Seuraamme viranomaisten ohjeita, emme laadi omia sääntöjä. Jos viranomainen pyytää maskia käytettävän maahan matkustaessa, noudatamme sitä, hän jatkaa.

Norjalainen Norwegian taas toteaa, ettei lentoyhtiön lennoilla ole vaadittu kasvomaskeja enää huhtikuusta 2022 lähtien.

Norwegianin mukaan matkustajan itsensä vastuulla on noudattaa paikallisia maskimääräyksiä ja koronarajoituksia.

– Kasvomaskin käyttöä voidaan edelleen vaatia eri kohteissa. Kehotamme matkustajia tarkistamaan matkakohteensa paikalliset vaatimukset ja ohjeet ennen matkaa, mukaan lukien pysähdykset ja jatkolennot Euroopassa, Anna-Lena Nordling Norwegianin viestinnästä vastaa.

SAS-yhtiön lennoilla maskin käyttöä ei vaadita Espanjaan lentäessä.

Ulkoministeriön 19. tammikuuta päivittämän Espanjan matkustustiedotteen mukaan lentoyhtiöt määrittävät omat koronavaatimuksensa, mitä tulee muun muassa maskipakkoon.

Ulkoministeriön mukaan Espanjan maskipakko on voimassa julkisessa liikenteessä, mukaan lukien lentokoneessa.

Finnairin Lemmetyinen ei ota kantaa muiden lentoyhtiöiden käytäntöihin.

– Lentoyhtiöt noudattavat viranomaisvaatimuksia. Olemme tulkinneet Espanjan vaatimuksia nyt näin, mitä vaaditaan sinne päin lentäessä.

Espanjan lisäksi maskia vaaditaan Finnairilla myös Etelä-Koreaan, Japaniin ja Kiinaan lentäessä ja sieltä Finnairilla takaisin matkustaessa.

Kaikilla muilla Finnairin lennoilla maskin käyttäminen on vapaaehtoista.