Podcastissa käydään läpi Putinin vaikeaa alkua presidenttinä aina mahdollisiin useampiin kaksoisolentoihin.

Suplan uunituoreessa Venäjä-podin jaksossa podcastia vetävät suomenvenäläiset Mihail Ionin ja Anton Nikolenko käsittelevät Venäjän federaation presidentti Vladimir Putinia.

Kaksikko miettii sitä, kuinka suosittu koko 2000-luvun de facto maata johtanut 70-vuotias Putin todellisuudessa on.

Riippumattomana pidetty Levada-tutkimuskeskus tekee Putinin suosiosta säännöllisesti kannatusmittauksia.

Ukrainan sodan aluksi Putin kannatus nousi, kun syksyllä osittaisen liikekannallepanon aikaan suosiossa tapahtui pieni lasku. Viime aikoina Putinin suosio on ollut taas huippulukemissa.

Viimeisin mittaus on joulukuulta, jolloin Putinin kannatus oli 81 prosenttia.

– Realistisesti voidaan puhua alle puolesta kuitenkin, Mihail Ionin ruotii podcastissa Putinin todellista suosiota.

– Mielipidetutkimukset kuitenkin on mitä on, hän jatkaa.

Nikolenko miettii, että samaan aikaan venäläisten on vaikea kuvitella kenenkään muun olevan presidentti kuin juuri Putinin.

– Se on suoraa seurausta Putinin toimista, jossa poliittinen kenttä on putsattu pois.

Kreml on Moskovan keskustassa sijaitseva suuri hallintoalue. Kremlillä tarkoitetaan usein myös yleisesti Venäjän johtoa. Kremlin tunnetuimmat maamerkit ovat Punaisella torilla sijaitseva Spasskaja-torni sekä Pyhän Vasilin katedraali tai Pokrovan Jumalanäidin kirkko.

KGB-taustainen Putin pääsi aikanaan hieman tutkan alta presidentiksi, kun presidentti Boris Jeltsin ilmoitti erostaan uudenvuodenpuheessaan vuoden 1999 viimeisenä päivänä.

Tuolloisesta pääministeri Putinista tuli Jeltsinin eron myötä ensin Venäjän virkaa tekevä presidentti ja myöhemmin keväällä 2000 vaalit voitettuaan varsinainen presidentti.

– Kukaan ei tiennyt, että kuka on Putin. Kukaan ei ollut kuullut hänen nimeään, Ionin muistelee aikaa ennen kuin Putinista tuli vt. presidentti.

Se Ionin mukaan yleisesti tiedettiin, että Putin oli toiminut turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana ennen pääministeriyttään.

Venäjä-podin kaksikko on yhtä mieltä siitä, että Putin pääsi nostamaan pian profiiliaan osoittaessaan johtajuutta erilaisten Venäjää kohdanneiden terrori-iskujen edessä.

Putin alkuaikaa leimasi myös toinen Tshetshenian sota, sillä Putin syytti jatkuvista terroriteoista juuri tshtsheenejä.

– Ei ole täyttä varmuutta, että liittyikö Tshetshenian sen aikainen hallinto näihin terrori-iskuihin, Nikolenko taustoittaa.

– Siitähän ei ole täyttä varmuutta, että liittyikö tshetsheenit ylipäätään iskuihin, Ionin keskeyttää ja muistuttaa, että yleisen salaliittoteorian mukaan iskujen takana oli maan oma turvallisuuspalvelu FSB, jotta Venäjä saisi syyn hyökätä Tshetsheniaan.

Vladimir Putin on ollut Venäjän herra ja hidalgo, vaikka hänen presidenttiytensä alkuaika olikin kivikkoinen.

Ensimmäinen Tshetshenian sota oli Venäjälle katastrofi, eikä toinenkaan mennyt täysin käsikirjoituksen mukaan.

– Se mitä opittiin ensimmäisestä (sodasta), niin propaganda, että täytyy kertoa positiivisia uutisia rintamalta ja tästä on pidetty kiinni, Nikolenko pyörittelee.

Iso asia oli myös vuonna 2004 Beslanin koulukaappaus, jossa kuoli kaikkiaan 330 ihmistä, joista yli puolet oli lapsia.

Täyteen fiaskoon päättyneen pelastusoperaation jälkeen Putin toteutti nopeassa tahdissa useita uudistuksia, joiden tavoitteena oli terrorismin kitkeminen ja keskushallinnon vallan lisääminen syrjäseuduilla.

Uudistusten myötä muun muassa liittovaltiosubjektien johtoa ei enää äänestetty, vaan kuvernöörit asetti suoraan presidentti, mikä tarkoitti yhteisempää keskusjohtoista hallintojärjestelmää.

Alun haasteista riippumatta tai mahdollisesti juuri niiden vuoksi Putin vakautti oman asemansa ja sai kannatuksensa nousuun.

– Tämä (Beslanin koulukaappaus) jatkoi Putinin mainetta kovana jätkänä, joka ei neuvottele terroristien kanssa, Nikolenko kertaa.

– Putinille luotiin ihan tietoisesti tällainen voittajakuva.

Ikäviä uutisia ei sen sijaan Putinin suusta ole omalle kansalle kuulunut.

– Putin ei ole vieläkään kommentoinut Hersonin menetystä (Ukrainalle), joka tapahtui lokakuussa Nikolenko muistuttaa.

Venäjän vaakunassa on kaksipäinen kotka, jonka sisällä Moskovan vaakuna, jossa Pyhä Yrjö ratsastaa valkoisella ratsulla ja surmaa lohikäärmeen.

Molemmat ovat jaksossa sitä mieltä, että Putin täytti valtatyhjiön, joka Neuvosliiton romahtamisen myötä oli maahan tullut.

Ionin muistelee, että ihmisten oli helpompi elää arkea, kun ylhäältä tuli ohjeet eikä tarvinnut itse ottaa vastuuta itsestään tai yhteisöstään.

– Työtä ei anna valtio, vaan pitää itse etsiä se työ, Ionin toteaa.

– Ja myös yrittää tehdä siellä (töissä) jotain, eikä vain ainoastaan näyttää siltä, että tekisi töitä, Nikolenko komppaa.

Nikolenko kiteyttää, että Putinin hallinto antoi ihmisten elää itsenäisesti elämäänsä siihen hirveästi puuttumatta, kunhan he jättävät samassa politiikan teon poliitikoille.

Ihmiset sekä talous vaurastuivat ja Putin toi vakautta maahan.

Kaksikko muistelee myös, että Putinin uskonnolliset arvot sekä perhearvot eivät olleet mitenkään isosti esille 2000-luvun alussa ja muistelevat Euroviisuissa esiintynyttä venäläistä popduo yhtyettä t.A.T.u.

– Niistä leivottiin silloin sellaista lesboduoa, mitä se ei siis ollut, mutta se oli heidän imago. Eikä se haitannut silloin ketään, Ionin naureskelee.

Molemmat ovat sitä mieltä, että nyt kyseinen tilanne ei seksuaalivähemmistöjä vieroksuvassa Venäjässä tuli kyseeseenkään.

Ukrainan sodan myötä on muovautunut lännessä ajatus, että Putinin jatkaminen Venäjän presidenttinä on kestämätön ajatus.

Anton Nikolenko nostaa esiin koronapandemian, jonka aikana Putinissa tapahtui selkeä muutos.

– Tiedetään monesta riippumattomasta lähteestä, että kukaan ei päässyt näkemään Putinia (korona-aikana) ilman, että vietti kaksi viikkoa eristyksissä.

– Kyseessä on selkeästi ihminen, joka pelkää kuolemaa erittäin paljon, Nikolenko ounastelee.

Inkerinsuomalainen Anton Nikolenko muutti perheensä mukana Suomeen vuonna 1993, kun Suomen silloinen presidentti Mauno Koivisto antoi inkerinsuomalaisille mahdollisuuden tulla paluumuuttajina Suomeen.

Ionin tuo esille jo ennen Ukrainan sodan alkua tutuksi tulleet kuvat pitkästä pöydästä, jonka molemmissa ääripäissä istuivat Putin ja hänen vieraansa.

– Miksi Turkissa rauhanneuvottelut epäonnistuivat? Koska ei ollut tarpeeksi pitkää pöytää, Ionin murjaisee ja vakavoituu.

– Putinin julkisuuskuva on ollut viime aikoina ehkä tahtomattakin sellainen, että hän pelkää selkeästi jotakin.

– Ja häntä myös annostellaan hyvin pieninä annoksina. Ei ole pitkään aikana ollut enää sellaisia 5 tunnin maratoneja, jossa kansa kysyy ja Putin vastaa, Nikolenko näkee.

Nikolenko antaa esimerkin keskustelukulttuurin muutoksesta Venäjällä vitsin muodossa.

– 30 vuotta sitten saattoi joutua vankilaan, jos sanoi, että jumala on olemassa. Nykyään voi joutua vankilaan, jos sanoo ettei jumalaa ole olemassa. Tuomareina ovat pysyneet kuitenkin samat ihmiset.

– Tämä on vitsi, mutta ei ole kaukana totuudesta, Ionin toteaa.

Lähes tunnin kestävän jakson lopussa kaksikko pohtii Putinin kuolemaa.

Putinista on diagnooseja yhtä paljon kuin on diagnoosien tekijöitä. Oli kyseessä sitten tietyssä asennossa oleva käsi tai vipattava jalka, on varmaa se, että kaikilla on asiasta selkeä näkemys liittyen Putin mahdolliseen vakavaan sairauteen.

– Ehkä kannattaa kuitenkin lähteä siitä, että Putin ei ole hetkeen tästä maailmasta lähdössä, Nikolenko miettii.

– Paha sanoa, että lähteekö itse vai auttaako joku matkaan, Ionin vastaa.

Parivaljakko spekuloi myös huhuilla, joiden mukaan puolustusministeri Sergei Shoigu olisi tuonut Putinille tietoon myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Siperiasta kotoisin oleva Shoigu on kuulemma esitellyt paikallisen, melko originellin kansanparannuskeinon.

– Kylvetään saksanhirven sarvien keitinvedessä ja väite on, että Putin on tähän proseduuriin ihastunut 2000-luvun alussa ja jatkanut sitä joka vuosi Nikolenko kertoo.

Mihail Ionin muutti perheensä kanssa Suomeen vuonna 2000. Hänen isoisänsä isä oli muuttanut perheineen Suomesta Neuvostoliittoon 1920-luvulla.

– Vähän vaikea uskoa, että kukaan tekisi niin, mutta toisaalta, jos uskot Ukrainassa olevan natseja, niin ehkä tähänkin voi uskoa, hän jatkaa sarkastisesti.

Ionin tuo esille kysymyksen, että loppuuko ”putinismi” siihen, kun Putin aikanaan kuolee.

– Loppuisiko (Ukrainan) sota siihen vai menisikö vain pahemmaksi.

Nikolenko mainitsee, että Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanovin mukaan Putin käyttää ainakin kolmea kaksoisolentoa.

– Tämä on aivan oma maailmansa tämä salaliittoteoria, Nikolenko evästää.

Kaksoisolentoja on teorioiden mukaan useampaan eri käyttöön. Yksi on teorian mukaan muun muassa pitkiä puheita varten, toinen juhlatilaisuuksia varten.

Ionin muistuttaa, että puheet kaksoisolennoista eivät ole uusi juttu, vaan myös Jeltsinillä sanottiin olevan kaksoisolento.

Ionin ja Nikolenko pohtivat myös, että jos kaksoisolentoja todella on, mitä tapahtuu, jos Putin kuolee.

– Saadaanko me tietää edes, jos näitä kaksoisolentoja on, Nikolenko pohtii.

– Saadaanko me tietää muutenkaan, vaikka ei olisi kaksoisolentoja, Ionin kysyy.

– Eli tavallaan mä luulen että kun Putin kuolee… Putin tällä hetkellä toimii tällaisena elitistisenä oikeuden jakajana ja tuomarina. Ja sitten kun se henkilö on poissa pelistä, sitten kaikki helvetti pääsee valloilleen, Nikolenko pyörittelee.

Molemmat muistuttavat, että puheet kuolemasta tulevat aina esille, sillä ei ole yleisesti realistista ajatella, että Putin luopuisi itse vallasta.

Sekä Ionin että Nikolenko ovat samaa mieltä siitä, että Putinin alkuaika oli hyvä ja hänet muistettaisiin hyvällä, jos hän olisi jättäytynyt pois vuonna 2008, eikä suorittanut tuolileikkiä nykyisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin kanssa.

Vladimir Putin on vieraillut useasti Suomessa presidenttinä ollessaan. Kuva vuodelta 2004, jolloin oli Putinin vuoro isännöidä Tarja Halosta. Paikkana toimi Konstantinin palatsi Pietarissa.

Kauppatieteiden maisteriksi opiskellut 33-vuotias Mihail Ionin muutti perheensä kanssa Suomeen vuonna 2000.

– Se oli aikaan, kun Suomeen sai muuttaa Venäjältä takaisin, Ionin kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen isoisänsä isä muutti 1920-luvulla Suomesta Neuvostoliittoon. Sittemmin perhe muutti takaisin Suomeen sen jälkeen, kun Neuvostoliiton romahdettua Mauno Koivisto antoi inkerinsuomalaisille mahdollisuuden tulla paluumuuttajina Suomeen.

– Perheeni ei ollut siis inkerinsuomalaisia, mutta moni muukin Suomesta aiemmin Neuvostoliittoon muuttanut perhe päätti tulla takaisin siinä vaiheessa, kun se Neuvostoliiton romahtamisen myötä oli mahdollista.

– Aika moni halusi palata Suomeen, Ionin kertaa Ilta-Sanomille.

Liiketoiminta-analyytikkona niin ikään työskentelevä Anton Nikolenko muutti perheensä kanssa Suomeen syksyllä 1993.

– Tulimme niin sanottuina paluumuuttajina, sillä toinen vanhemmistani on inkerinsuomalainen, 36-vuotias Nikolenko kertoo Ilta-Sanomille.

