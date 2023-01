Poliisi etsii Raaseporissa varhain sunnuntaiaamuna kadonnutta miestä

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta. Etsinnät kohdistuvat Tammisaaren keskustan tuntumaan ja läheiselle merialueelle.

Poliisi etsii Raaseporissa kadonnutta noin 30-vuotiasta miestä. Miestä etsitään Tammisaaren keskustan tuntumasta ja läheisiltä merialueilta.

Etsintään osallistuu poliisin koirapartioita. Rajavartiolaitokselle on tehty virka-apupyyntö, jotta etsintöihin saataisiin myös helikopteri.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti miehen katoamisesta ja etsinnän aloittamisesta maanantaina. Miehen on viimeksi nähnyt hänen seurassaan sunnuntaiaamuna kello viiden aikaan ollut henkilö Tammisaaren keskustan tuntumassa Österbyntien alussa.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta. Sunnuntaiaamuna miehellä oli yllään musta puku, valkoinen kauluspaita, musta toppatakki, harmaa pipo tupsulla ja puvun kengät.

Miehen ilmoitti kadonneeksi hänen lähipiirinsä. Rikoskomisario Mats Sjöholmin mukaan poliisin tietoon ei ole tullut mitään, mikä antaisi aihetta epäillä katoamiseen liittyvän rikosta.

Sjöholmin mukaan poliisille on tullut joitain havaintoja, mutta toistaiseksi ainoa varma tieto miehen liikkeistä on edelleen sunnuntaiaamulta. Mies on paikkakuntalainen.

Reaaliaikaiset havainnot miehestä voi ilmoittaa hätänumeroon 112.