Vuonna 2020 aloitetusta laajasta tutkimusprojektista saatiin maanantaina uutta tietoa Estonian uppoamisesta. Suuronnettomuuteen liittyvät salaliittoteoriat näyttävät sen valossa entistä epätodennäköisimmiltä.

Onnettomuustutkijat ovat saaneet uutta tietoa matkustajalaiva Estonian vaurioista.

Suoritetut tutkimukset tuovat uutta tietoa etenkin M/S Estonian tyyrpuurin puoleisesta kyljestä vuonna 2020 havaittujen reikien syntyperästä.

Rungon repeämät tulivat ilmi, kun itsenäinen tutkimusryhmä julkaisi dokumenttisarjassaan uutta videomateriaalia Estonian rungon vaurioista.

Dokumentissa erityistä huomiota sai Estonian kyljestä löytynyt reikä. Aukko on herättänyt runsaasti spekulaatioita muun muassa laivalla mahdollisesti tapahtuneesta räjähdyksestä tai jopa törmäyksestä sukellusveneen kanssa.

Kuten tutkimusryhmän aiemmin vuonna 2021 julkaisemat tulokset viittasivat, myös nyt kerätyn uuden materiaalin perusteella ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että Estonia olisi osunut yhteen toisen aluksen tai muun kelluvan esineen kanssa. Myöskään räjähdyksestä ei näy viitteitä.

Lue lisää: Suomalais­tutkija: Uusi tieto Estoniasta tukee vanhaa käsitystä – laajin hylystä löydetty repeämä oli yli 20-metrinen

Useat asiantuntijat ovat jo aiemmin kommentoineet, että reikä olisi todennäköisesti syntynyt Estonian osuessa kovaan merenpohjaan uppoamisen päätteeksi.

Uusia tietoja tiedotustilaisuudessa esittelivät Ruotsin onnettomuustutkintakeskuksen apulaispääjohtaja Jonas Bäckstrand, Viron onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Rene Arikas sekä Suomen onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Risto Haimila.

Nyt saadut tulokset tukevat tätä näkemystä.

– Olemme saaneet vahvistusta, että esimerkiksi räjähdyksiin ja törmäyksiin liittyvät teoriat näyttäisivät epätodennäköisiltä. Mutta vaaditaan vielä lisää tietoa asian vahvistamiseksi, Suomen onnettomuustutkinta­keskuksen johtava tutkija Risto Haimila toteaa.

Viron turvallisuustutkintavirasto (OJK) käynnisti uuden tutkimusprojektin lokakuussa 2020. OJK on tehnyt asiassa yhteistyötä Ruotsin ja Suomen onnettomuusviranomaisten kanssa.

Maanantaina monivuotisen projektin uusista tuloksista julkistettiin maanantaina väliraportti Tallinnan merimuseolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lue lisää: Tutkijoiden arvio: Vauriot Estonian hylyssä syntyivät törmäyksessä merenpohjaan

Tutkijoiden merenpohjasta keräämän datan perusteella vuoden 2020 dokumentissa esitettyjen vaurioiden muoto vastaa Estonian lähellä sijaitsevaa kallioperää.

Apuna tämän havainnoinnissa on käytetty fotogrammetriaa. Fotogrammetriassa lukemattomista limittäin otetuista valokuvista muodostetaan kolmiulotteisia virtuaalimalleja.

Nyt Estonian hylystä on tehty vastaava, hyvin yksityiskohtainen 3D-malli.

Vertaamalla Estonian 3D-mallia laivan kohdalla olevaan kallioperään, voi huomata, kuinka laivan kyljessä olevat vauriot vastaavat kovan kallion muotoa.

– Se vahvistaa entisestään jo nähtyjen repeämisen syntyä. Iskeytymisellä merenpohjan peruskallioon on varmasti oma merkittävä osuutensa, Haimila sanoo.

Uusi virtuaalimalli paljastaa Estonian takapuolelta suuren halkeaman laivan rungosta. Sen kohdalta aluksen sivu on vaurioitunut pitkältä matkalta kuudennesta kerroksesta ylöspäin.

Virtuaalimallinnuksen avulla on myös huomattavissa, miten iso osa Estonian toisesta sivusta on vaurioitunut kuudennesta kannesta ylös päin. Näyttää, että vaurio on syntynyt laivan osuessa pohjaan uppoamisen lopuksi.

Viranomaiset kuitenkin korostavat, ettei pelkän fotogrammetrian pohjalta voi tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä esimerkiksi aluksen vaurioista. Se on kuitenkin suuri apu nykyisten ja tulevien tutkimustulosten vahvistamiseksi.

Vaikkei maanantain tiedotustilaisuus tarjonnut varsinaisesti mitään uutta tietoa, nyt hyödynnetyn teknologian avulla Estonian hylyn tila on tarkentunut entisestään. Se on Risto Haimilan mukaan uusien tutkimustulosten tärkein anti.

– Se on tullut nyt kaikkien nähtäville, hän viittaa uuteen mallinnukseen.

Uusi teknologia näyttää myös Estonian kylkeen syntyneet paljon kohutut reiät ja repeämät.

3D-mittauksen avulla saadut tiedot vahvistavat myös vuonna 1997 julkaistun kansainvälisen tutkintakomission (JAIC) onnettomuusraportin tuloksia. Yli 25 vuotta sitten julkaistussa raportissa Estonian todettiin olevan kelvoton merikäyttöön.

Samaan lopputulokseen viranomaiset ovat päätymässä myös nyt meneillään olevassa tutkimuksessa.

Saadut tulokset vankistavat esimerkiksi sitä lopputulemaa, että Estonian keulavisiirin rakenteessa oli vikoja, jotka olisi voinut havaita, jos keulan osat olisi tarkastettu.

3D-mittauksen avulla saa tarkan kuvan myös Estonian tuhoutuneesta keulasta, josta autoramppia suojaava visiiri on repeytynyt irti.

Samalla vahvistusta saa myös se tieto, jonka mukaan Estonian keularampin sijainti laivan törmäyslaipion ylempänä jatkeena perustui käytännön päätökseen säännöksistä poikkeamisesta. Säännöksistä poikkeama olisi pitänyt kirjata asiakirjoihin, mutta näin ei tehty.

Jos näin olisi tehty, ei Estonia olisi päässyt liikennöimään Tallinna-Tukholma-reitillä.

Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut matkustaja-autolautta M/S Estonia upposi rajussa aallokossa 28. syyskuuta 1994.

Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä.

Aikaisemman tutkinnan perusteella uppoamisen syy on ollut aaltojen paineessa irti repeytynyt keulavisiiri ja sen seurauksena autokannelle tulvinut vesi

Lue lisää: Estonian pelastustöissä tapahtui katastrofi, jota Tommy yritti estää – raskaana olleen naisen kohtalo vetää kokeneen merimiehen hiljaiseksi