Kansanedustaja Sari Tanus (kd) on jäänyt sairauslomalle loukkaannuttuaan Eduskuntatalon portaissa torstaina. Onnettomuus tapahtui iltapäivällä, kun Tanus kipusi Arkadianmäelle kohti työpaikkaansa.

Eduskuntatalon portaiden yläpäässä Tanus kaatui selittämättömästä syystä ja osui leuka edellä graniittiin. Hän oli yksin tapaturman tapahtuessa.

– Jotain ilmeisesti tapahtui, kun paiskaudun portaisiin niin isolla voimalla leuka edellä. Leuassa jyrähti, ja kuulin niskassa ja selässä naksahduksen. Eka ajatus oli, että tässä on käynyt nyt tosi pahasti. Olin onnellinen huomattuani, että kädet ja jalat liikkuivat, hän kertaa tapahtumia.

– Etsin ensin leuasta avohaavaa, mutta siinä oli vain ruhje.

Tanus pääsi kävelemään omin voimin eduskunnan aulaan, jossa talon henkilökunta antoi hänelle jääpussin leukaan ja saattoi hänet eteenpäin työterveyslääkärille. Vammojen laatua arvioitiin traumapolilla.

Tapahtumasta jäi käteen särkevä leuka ja aivotärähdys.

58-vuotias, lääkäritaustainen Tanus kertoo Ilta-Sanomille, että toipuminen aivotärähdyksestä tulee jatkumaan vielä ainakin ensi viikkoon. Onnettomuuden jälkeen hän on levännyt kotonaan ja syönyt kipuun särkylääkettä.

– Jatkotutkimuksia on luvassa vielä ensi viikolla. Ajattelen, että tässä olisi voinut käydä tosi pahastikin. Nyt varjeltiin pahemmalta. Kipulääkkeitä on jonkin verran mennyt ja perjantaista lähtien eri tapahtumia ja tilaisuuksia on nyt peruttu. Se on ikävä, kun on paljon tärkeitä asioita kesken, hän sanoo.

Tanus nousi eduskuntaan vuonna 2015, ja hän on ehdokkaana myös tulevan kevään eduskuntavaaleissa.

– Nyt täytyy omaa koneistoa saada parempaan kuntoon ennen kuin taas starttaillaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.