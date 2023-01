Saara Kankaanrinnan kolumni: Maapallon LVI-järjestelmä

Olemme rikkoneet yhteisen kotimme LVI-järjestelmän, mikä näkyy ilmastonmuutoksena, luontokatona ja vesien pilaantumisena, kirjoittaa IS:n kolumnisti Saara Kankaanrinta.

”Mistä minä vähennän lämpöä? Muistuta nyt”, tuskailen miehelle. Haen turhaan patterin reunasta pyöritettävää isoa nuppia.

Talotekniikkaa on kaapillinen. Asumiseen kuuluu melkoinen määrä LVI-asioita. Lämpö, vesi, viemäri, ilmanvaihto, jäähdytys...

Kun näen uutisia tulvista, lumimyrskyistä, kuivuneista joista, maanvyöryistä, tappohelteistä tai saastuneesta Itämerestä, mietin maapallon LVI-järjestelmää, ja sitä miten keskeinen rooli vedellä on siinä.

Ja tämän yhteisen kotimme LVI-järjestelmän olemme rikkoneet, mikä näkyy ilmastonmuutoksena, luontokatona ja vesien pilaantumisena.

Tammikuussa satoi ja tulvi. Oli tuskaa katsoa, miten jätevesiä juoksutettiin mereen. Hirvitti myös, miten pintamaata lähti liikkeelle sade- ja tulvaveden mukana.

Kun vesi tulvii paljaan saven yli, se nappaa mukaansa kaveriksi hiiltä, myös fosforia ja typpeä. Ne muuntuvat ratkaisusta ongelmaksi matkalla.

Ongelma syntyy kun iso osa vedestä ravinnekavereineen päätyy pienistä liruista ja pintavalunnasta lopulta järviin, jokiin ja Itämereen.

” Vesi kiertää isoissa ja pienemmissä kierroissa, mutta kierto on mennyt epäkuntoon. Maapallon termostaatti on rikki.

Hiili, fosfori ja typpi tarvittaisiin maaperään, ei Itämereen.

Hiili on monin tavoin tärkeä. Ensinnäkin ilmakehästä maahan siirtyneenä pysyvänä hiilivarastona se on keino torjua ilmastonmuutosta.

Toisekseen hiili osana orgaanista ainesta pitää monin verroin painonsa edestä vettä maaperässä. Hiili maassa on olennaista paitsi ilmaston, myös vedenkierron kannalta.

Miten hiiltä saadaan maahan? Pääasiassa kasvin yhteytyksen kautta. Kasvit myös auttavat pidättämään vettä.

Tämä tarkoittaa että maankäyttö on vedenhallinnassa tärkeää. Siis rakentamiset, metsät, pellot ja suot. Monipuolinen kasvipeite on elintärkeä osa kiertoa.

Tulvien ehkäisyssä hyvin hiilipitoinen, hyväkuntoinen suo on arvokas. Ennallistaminen saattaisi maksaa itsensä takaisin tulvatuhojen ehkäisyssä.

Viljelijälle taas hiilen kyky pidättää vettä on elintärkeää, koska tärkein satoa rajoittava tekijä on vesi. Ja äärisäät, siis liiallinen kuivuus tai märkyys, on jo uusi normaali.

Vesi kiertää isoissa ja pienemmissä kierroissa, mutta kierto on mennyt epäkuntoon. Samalla maapallon termostaatti on rikki.

Vesi löytää reittinsä maanpinnalla. Ja reitistä riippuu, kulkeeko vesi kirkkaana. Yleisesti ottaen vedellä ei ole kiire, vaikka ihminen mielellään oikoo mutkia.

Yksi selkeä tavoite olisi pitää vesi siellä missä sen kuuluu olla - lampareissa, puroissa, ojissa, tihkupinnoilla, maaperässä, suossa.

Maapallon LVI-järjestelmä on kaikkea mitä insinööri kavahtaa: mutkitteleva, hidas, hajautettu ja ristiinkytketty.

Mutta ymmärrämme kyllä järjestelmän, kun vain katsomme luontoon riittävän tarkasti. Tämä on testattua low-techiä. Luonto hoitaa, jos pelaamme sen säännöillä.

Kotia ei pidä rakentaa eikä hoitaa kapealla osaamisella tai väärillä käyttöohjeilla. Siitä tulee vain sutta ja sekundaa, vesivahinkoja ja kalliita virheitä.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.