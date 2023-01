Presidentti Niinistö Turun Sanomille: ”Olemme Suomessa tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu”

Niinistön mukaan seuraava hallitus ”joutuu uskomattoman koville”, sillä sen pitää vastata vallitseviin kriiseihin ja mahdollisesti uhkaavaan taantumaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan Suomen taloudesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvostelee Turun Sanomien haastattelussa Suomea huolettomasta taloudenpidosta. Niinistö on huolissaan siitä, että Suomessa ei ole havahduttu valtion velkaantumistahtiin, eikä talouden korjausliikkeen välttämättömyyteen.

– Me olemme eläneet toistakymmentä vuotta aika velkavetoisesti, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan tilanteeseen on johtanut keskuspankkien harjoittama löysä rahapolitiikka.

– Se on kasvattanut monet väärään talousajatteluun, jossa raha on ilmaista ja velka on vaaratonta.

Turun Sanomissa presidentti varoittaa, että seuraava hallitus ”joutuu uskomattoman koville”, kun sen pitää vastata vallitseviin kriiseihin ja mahdollisesti uhkaavaan taantumaan. Lisäksi Suomen on luovuttava velkaelintasostaan.

– Me olemme Suomessa tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velkarahalla. Siitä osuudesta joudutaan nyt varmasti luopumaan, Niinistö sanoo.

Niinistö ei vaadi edes puolustusvoimille koskemattomuutta leikkauksilta.

– Puolustusvoimien menot ovat tosin tällä hetkellä aika pitkälle sidotut, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tarkan talouden lainalaisuudet koske yhtä hyvin puolustusvoimia, Niinistö sanoo Turun sanomille.

Presidentti on aiemminkin puhunut julkisuudessa velkaantumisen vaaroista. Ilta-Sanomille Niinistö sanoi viime kesänä, että korkojen ja hintojen nousu voi aiheuttaa Suomelle turvallisuusriskiä, jos se vaikuttaa yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvaisuuteen. Väkevästi velkaisen julkisen talouden lisäksi Niinistö sanoi olevansa huolissaan myös siitä, miten kotitaloudet selviävät kasvaneista veloistaan.

– Tässä voi tulla kotitalouksille aikamoisia ongelmia. Hintojen nousu voi aiheuttaa myös turvallisuusriskiä siinä mielessä, että yhteiskunnallinen koheesio on äärettömän tärkeää, Niinistö sanoi Ilta-Sanomille kesäkuussa.