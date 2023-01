Koko maahan on tänään luvassa poutaista pakkassäätä.

Pakkassää jatkuu sunnuntaina koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää on lämpimintä maan eteläosissa ja Ahvenanmaalla, joissa pakkasta on enimmiltään –3 astetta. Pohjois-Suomessa on hieman kylmempää ja pakkasta on enimmiltään –8 astetta.

Lumi- tai vesisateita ei ole luvassa. Sää on pilvistä länsirannikkoa lukuun ottamatta. Varsinkin pohjoiseen on luvassa navakkaa tuulta.

Sää jatkuu kylmänä koko maassa myös maanantaina.

Tiistain vastaisena yönä maan etelä- ja keskiosissa on luvassa heikkoja lumisateita. Ylihuomenna sää lämpenee maan eteläosissa ja luvassa on suojasäätä. Maan keski- ja pohjoisosissa sää pysyy alkuviikosta pakkasen puolella.