Sumu yllätti Helsingissä – meteorologi varoittaa autoilijoita

Lisääntynyt ilmankosteus on ollut omiaan muodostamaan sumua ja sumupilveä, kertoo meteorologi Juha Föhr.

Sankka sumu peitti Helsingin hetkellisesti lauantaina iltapäivällä. Forecan päivystävän meteorologin Juha Föhrin mukaan sumua esiintyy erityisesti Etelä-Suomessa ensi yönä ja sunnuntaiaamuna vielä monin paikoin ja paikoin myös muualla Suomessa.

– Huomisen kuluessa sumut ovat vähenemään päin, Föhr kertoo.

Föhrin mukaan sumun ja sen sukulaisilmiön sumupilven ennustaminen on haastavaa. Sumupilvi eroaa sumusta siten, että se ei ulotu maahan asti.

– Kun olen vertaillut satelliittikuvaa maanpinnalta ihmisen tekemiin havaintoihin, niin kyllä se pilvisyys voi olla paikallisesti mitä tahansa.

Helsingin Rastilaa verhosi taianomainen sumuverho.

Ilmiön pohjalla on Föhrin mukaan lauhempi säätilanne, mikä on lisännyt ilmankosteutta, mikä puolestaan lisää sumun esiintyvyyttä. Erityisen harvinaisesta tilanteesta ei ole kyse.

– On kosteutta, ja ilman jäähtyessä muutoin selkeän sään alueella pakkaa tulemaan sumua tai sumupilveä.

Sumun määritelmä on, että näkyvyys kahden metrin korkeudella on enintään kilometrin.

Helsingin keskustassa sumu oli hetkellisesti melko sankkaa.

Föhrin mukaan sumun toteaminen on hiukan epämääräistä, koska havaintoasemien verkko on harva.

– Hankala sanoa, että missä sitä sumua on ja missä se ei ole sumua vaan sumupilveä. Välimuotona on tietysti utu, jossa vaakanäkyvyys kahden metrin korkeudella on 1–10 kilometriä.

Föhrin mukaan sumua ja sumupilveä esiintyy viikonloppuna erityisesti maan etelä- ja länsiosissa. Erityisesti autoilijoiden on syytä olla varuillaan, sillä sumu voi yllättää.

– Näkyvyys voi yhtäkkiä huonontua. Kun tiellä kuljetaan ja ajetaan sumualueeseen, niin sitten ei näekään yhtä hyvin kuin aikaisemmin.