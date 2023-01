Puolustusvoimien entisen komentajan mukaan Leopard-tankkien lähettäminen Ukrainaan ei ole välttämättä niin yksinkertaista kuin julkisuudesta voisi ymmärtää.

Leopard-panssarivaunuja ei Suomeen uuteen aseapupakettiin kuulu, mutta puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg pitää pakettia silti merkittävänä. Leopardien myöntäminen Ukrainaan ei ole välttämättä niin helppoa, kuin julkisuudesta on voinut ymmärtää, Lindberg toteaa.

Puolustusministeriö julkisti perjantaina Suomen tähänastisesti suurimman Ukrainaan lähetettävän aseapupaketin.

Uusi puolustustarvikelähetys on arvoltaan noin 400 miljoonaa euroa.

Kyse on Suomen 12. aseapupaketista Ukrainaan. Korvausarvoltaan uusin tukipaketti on siis yli kaksinkertainen kaikkiin aiempiin paketteihin verrattuna.

Viimeisin aseapu mukaan lukien kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien pakettien arvo on nyt 590 miljoonaa euroa.

– Summan perusteella kyse on merkittävimmästä paketista tähän mennessä. Se tässä on se tärkeä asia, puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali evp. Jarmo Lindberg kommentoi Ilta-Sanomille.

Se, mitä Suomen aseapupaketit tarkalleen sisältävät, on kerrottu hyvin tietoja vähän julkisuuteen.

12. apupaketin sisällön kohdalla tehtiin kuitenkin pieni poikkeus aiempaan. Puolustusministeri Mikko Savolan mukaan Suomen uusin paketti sisältää ”raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita”.

Lindberg näkee, että tiedottamisessa on siirrytty askeleen avoimempaan suuntaan.

– Niistä vähäisistä tiedoista, mitä julkisuuteen on annettu, voisi todeta, että paketin täytyy olla merkittävä, hän summaa.

Mitä puolustusministeriön mainitsema ”raskas kalusto” voisi käytännössä tarkoittaa?

– Sitä on mahdotonta arvioida, Lindberg toteaa.

Lindbergin mukaan Suomella on monimuotoinen kalustovalikoima, mistä valita.

– Vuosikymmenten varrelta Suomelle on kertynyt niin moninainen varasto. Itsekin olen puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä 2,5 vuotta kiertänyt niitä meidän räjähdevarastoja.

Lindbergin mukaan Suomi on pyrkinyt lähettämään Ukrainaan mahdollisimman tarpeellista kalustoa.

– Ukrainan kanssa on käyty neuvotteluja, mitä tarvitaan. Sen jälkeen Suomessa on katsottu, mitä on ja mitä voidaan luovuttaa. Eli luovutetaan vaan sellaista, mitä Ukraina ilmoittaa tarvitsevansa, Lindberg havainnollistaa.

Jarmo Lindberg toimi puolustusvoimien komentajana vuosina 2014–2019. Lindberg kuvattuna työhuoneellaan pääesikunnassa vuonna 2019.

Tämän viikon aikana moni Euroopan maa on ilmoittanut uudesta apupaketista Ukrainaan ennen perjantaina Saksan Ramsteinissa järjestettävää aseapukokousta. Kokoukseen odotetaan edustajia noin 50 maasta, mukaan lukien kaikista 30 Naton jäsenmaasta. Myös Suomi osallistuu kokoukseen.

– Tämä ajoittuu juuri siihen hetkeen, kun yhteinen neuvottelu on pöydällä. Se tarkoittaa sitä, että Suomi on jo ison luovutuksen tehnyt. Tänään keskustellaan varmaan sitten siitä, mitä tästä eteenpäin tehdään, Lindberg sanoo.

Suurin odotus perjantain kokouksessa kohdistuu siihen, luovuttavatko Euroopan maat paljon puhuttuja Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainan tueksi.

Useampi Euroopan maa on kertonut olevansa valmis antamaan Leopard-tankkejaan. Myös Suomi on kertonut harkitsevansa joidenkin tankkien myöntämistä.

Leopardien valmistusmaa Saksa ei ole antanut lupaa tankkien viemiselle. Maa on ilmoittanut olevansa myöntymään asiassa, jos Yhdysvallat myöntää omia Abrams-panssarivaunujaan.

Yhdysvallat on jo aiemmin sanonut, ettei se pidä Abramsien viemistä hyvänä ideana, koska niitä olisi kallista ja vaikea ylläpitää Ukrainassa.

Lindberg katsoo, että Yhdysvalloilla voi olla perusteita päätökselle.

– Abramseissa ei ole perinteistä dieselmoottoria, vaan suihkumoottori, joka polttaa valtavan määrän kerosiinia. Polttoainehuollon täytyisi olla aikamoinen, että vaunut pysyisivät liikkeessä.

– Koko sen logistisen ketjun ja järjestelmän rakentaminen ja kouluttaminen, kyllähän siihen menee aikaa. Eivät ne sieltä hetkessä tule.

Yhdysvaltojen kieltäytyminen ei Lindbergin mielestä lisää ”positiivista ennustettavuutta” Saksan ja USA:n väliseen tankkisolmuun.

Vastustuksesta huolimatta moni maa on ollut toiveikas Leopardien lähettämisestä Ukrainan avuksi Venäjän hyökkäystä vastaan.

Lindberg muistuttaa, ettei Leopardien lähettäminen ole niin yksinkertaista, kuin se julkisessa keskustelussa saattaa kuulostaa.

– Ihmisillä voi olla vähän harhakäsityksiä. Että ei kannattaisi luopua mistään vanhentuneesta kalustosta tai ettei niiden varastointi mitään maksa. Eihän se niin mene.

Usea Euroopan valtio on ilmoittanut olevansa valmis lähettämään Ukrainalle esimerkiksi varastoissa pitämiään käyttämättömiä Leopardeja.

Esimerkiksi Saksassa Leopardien valmistaja on kuitenkin antanut Lindbergin mukaan ”hyvin karun” arvion maan varastoimien panssarivaunujen kunnosta.

– Panssarivaunuvalmistajan kommentti viittaa sen kaltaiseen kuntoon, että ne (vaunut) pitäisi purkaa ja koota uudelleen, jotta niistä tulisi toimintakykyisiä. Sen jälkeen ne voisivat olla luovutettavissa ehkä ensi vuoden aikana.

Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu Hämeenlinnan Parolassa tammikuussa 2023.

Lindberg arveleekin, etteivät kaikki luovutettavissa olevat Leopardit olisi siinä kunnossa, että niitä voisi antaa heti taistelukäyttöön. Esimerkiksi panssarivaunujen tiivisteet ja sähköjärjestelmät voivat kulua käyttökelvottomiksi, jos tankkeja ei ei varastoida asianmukaisesti.

Kaikilla mailla ei välttämättä ole varaa tähän.

– Mitä monimutkaisempi taisteluväline on, sitä enemmän sitä pitäisi säännöllisesti käyttää. Jos näin ei tehdä, pitäisi kaluston olla hyvin huolellisesti pitkäaikaisvarastoitu, mikä taas on kallista ylläpitää.

Jos pitkään varastossa olleet Leopardit eivät ole nopeasti luovutettavissa Ukrainalle, jouduttaisiin eri maissa ehkä kääntymään aktiivikäytössä olevien panssarivaunujen puoleen.

– Ne olisivat sodanajan joukoille varattuja käyttökelpoisia vaunuja, jotka olisivat myös rutiininomaisessa koulutuskäytössä. Se vaikuttaisi pakostakin kyseisen maan asevoimien torjunta- ja koulutuskykyyn.

Tätä tilannetta vasten harkiten kokoon saatavien Leopardien määrä ei olisi Lundbergin mukaan välttämättä niin suuri, kuin julkisuudessa on arvioitu.

– On toki ymmärrettävää, että yhteisesti kerättäisiin eri maiden vaunuja, joista rakennettaisiin jopa muutama panssariprikaatti. Näin sotilaallisesti ja operatiivisesti tulee ajatella.

Suomen viime päivinä myöntämä apu ei rajoitu pelkästään aseelliseen apuun.

Torstaina Suomi kertoi osallistuvansa Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaallisen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla.

Suomalaiset toimivat Ukrainassa koulutus- ja neuvonantotehtävissä.

Lindbergin mukaan on vaikea arvioida, millaisia sotilaita Suomesta lähetetään operaatioon. Kaikki on kiinni siitä, millaisesta koulutuksesta ja neuvonannosta on kyse.

– Ulkomaille tehtäviin ei käytännössä voi lähettää muita kuin kantahenkilökuntaa tai vapaaehtoisia reserviläisiä.