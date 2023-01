Savonlinnan kaksoismurhista epäilty mies myönsi poliisille ampuneensa uhrit. Tapahtumat etenivät nopeasti surmatalolla, poliisi kertoo.

Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi 60-vuotiaan kuopiolaismiehen todennäköisin syin epäiltynä Savonlinnan keskiviikkoisesta kaksoismurhasta.

Mies on myöntänyt poliisille ampuneensa omakotitalossa asuneen 61-vuotiaan miehen ja tätä kymmenen vuotta vanhemman naisen. Mies kiistää, että hänen alkuperäisenä tarkoituksena olisi ollut surmata pariskunta.

Poliisin mukaan mies lähti tekopäivänä ajamaan Kuopiosta kohti Savonlinnan Nojanmaata. Poliisin mukaan tapahtumat etenivät nopeasti miehen saavuttua pariskunnan talolle.

– Voisi sanoa, että on ollut nopeaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Lappi kertoo IS:lle.

Mitä ilmeisimmin suurta keskustelua osapuolten välillä ei käyty ennen ampumista. Ampumisten jälkeen mies lähti autolla pois paikalta. Hän soitti itse teoista hätäkeskukseen.

Poliisi sai miehen kiinni Joroisissa Rantasalmentiellä. Sijainnista päätellen mies oli mahdollisesti matkalla takaisin Kuopioon.

Poliisi tutkii tekoa murhina, koska esitutkinnassa on tullut viitteitä vakaata harkinnasta, minkä lisäksi tekotapa olisi raaka ja julma.

Poliisin käsityksen mukaan mies oli käynyt pariskunnan talolla jo ennen tekoa. Lapin mukaan tämä osaltaan liittyy tutkittavien murhien taustoihin.

– Poliisilla on tämmöinen tieto, että hän on saattanut käydä paikalla aikaisemmin, Lappi kertoo.

IS:n haastattelemat naapurit kiinnittivät jo viime kesänä huomiota outoon kyttääjään, joka päivysti nyt surmatun pariskunnan talon edustalla.

Erikoista oli, että mies istui yksin autossa kasvomaski kasvoillaan, vaikka ulkona oli kesähelle. On mahdollista, että kyseinen kyttääjä oli juurikin pariskunnan murhista epäilty mies.

– Mies sanoi, ettei voi paljastaa, millä asialla hän on, naapuri kertoo IS:lle.

Naapurit kutsuivat poliisit paikalle. Parin päivän päästä mies oli ilmestynyt autonsa kanssa paikalle uudelleen.

IS:n tietojen mukaan murhista epäillyllä miehellä on avioero vireillä. Viime heinäkuussa eron oli laittanut vireille miehen vaimo.

Poliisin mukaan mies on kertonut oman näkemyksensä teon taustoista ja motiivista. Lapin mukaan mikään ei tällä hetkellä kuitenkaan viittaa ihmissuhdedraamaan.

– Sanoisin, että kolmiodraamaa ei ole, Lappi sanoo.

Poliisi ei tässä vaiheessa raota epäiltyä motiivia tutkinnallisten syiden takia.

– Todistajia on vielä kuulematta, minkä takia emme avaa asiaa tarkemmin, Lappi kertoo.

Hän ei myöskään raota sitä, olivatko nimenomaisesti molemmat uhrit miehen alkuperäisenä kohteena. Poliisilla on asiasta kuitenkin oma käsityksensä.

– Poliisilla on tästä käsitys, ja se on vahvistunut esitutkinnassa. Mutta se on sellaista taustaa, mitä en vielä avaa, Lappi kertoo.

Poliisilla on vielä tekninen tutkinta kesken. Lappi ei ota kantaa siihen, onko poliisilla hallussa tekoase tai tekoaseet.

Syytteen nostamisen määräpäiväksi on asetettu 30.6.2023.

Miehellä ei ole Ilta-Sanomien tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa Pohjois- tai Etelä-Savon käräjäoikeuksista. Rikostaustaa ei löydy myöskään muista käräjäoikeuksista viimeisten kymmenen vuoden ajalta.