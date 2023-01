Jalkaan ammuttu mies kuoli pakkaseen Nakkilassa – hovista 9 vuoden tuomio

Uhri jätettiin ampumisen jälkeen haavoittuneena ja ilman puhelinta 14 asteen pakkaseen.

Vaasan hovioikeus tuomitsi perjantaina taposta miehen, joka ampui toista miestä entisen huoltoaseman pihalla Nakkilassa viime vuoden helmikuussa.

Ampumisen jälkeen mies ja seurueeseen kuuluneet kaksi muuta ihmistä poistuivat paikalta autolla. Samalla he heittivät autossa olleen uhrin puhelimen ulos auton ikkunasta. Uhri pääsi kävelemään noin sadan metrin päähän ampumapaikasta, kunnes hän lyyhistyi lumihankeen, johon myös kuoli.

Käräjäoikeus oli hylännyt miehen tapposyytteen ja tuominnut hänet sen sijaan törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Oikeuden mukaan ei voitu sulkea pois mahdollisuutta, että uhrissa ei heti ampumisen jälkeen ollut havaittavissa verenvuotoa tai muitakaan vammoja. Se katsoi miehen aiheuttaneen uhrin kuoleman törkeällä huolimattomuudella, kun hän jätti tämän ampumisen jälkeen ilman puhelinta pakkasyöhön syrjäiselle paikalle.

Hovioikeus: Kuolema varsin todennäköinen seuraus

Hovioikeus arvioi asiaa toisin. Se katsoi, että vallinneissa olosuhteissa miehen täytyi pitää uhrin kuolemaa tekonsa varsin todennäköisenä seurauksena ja tuomitsi tämän taposta.

Hovioikeuden mukaan mies oli tietoinen, että laukaus oli osunut uhriin ja että tämä vuoti runsaasti verta. Ulkona oli noin 14 pakkasastetta, huoltoasemalta oli lähimpään asutukseen matkaa noin puoli kilometriä ja mies tiesi, ettei uhrilla ollut puhelintaan, hovioikeus katsoi.

– (Tuomitun) on siten täytynyt ymmärtää, ettei (uhri) kykene selviytymään ampumavammasta ilman apua eikä hänellä ole tosiasiallista mahdollisuutta hankkia apua itse, hovioikeus sanoi tuomiossaan.

Käräjäoikeudessa Janne Jalmari Lesonen, 25, oli tuomittu neljän vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen. Hovioikeus luki miehen syyksi tapon ja katsoi oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi siitä yhdeksän vuotta vankeutta.

Uhrin puhelimen hävittänyt mies tuomittiin ehdolliseen

Autossa Lesosen kanssa ollutta kolmikymppistä miestä syytettiin heitteillepanosta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet, koska sen mukaan ei voitu sulkea pois mahdollisuutta, että ampuminen oli tullut miehelle yllätyksenä, kuten tämä itse sanoi.

Hovioikeus arvioi tätäkin asiaa toisin. Se katsoi, että mies oli nähnyt ampumisen ja tiennyt, että laukaus osui uhriin. Olosuhteet huomioiden hovioikeuden mukaan miehen täytyi myös ymmärtää, että uhri oli ampumisen seurauksena ollut avuttomassa tilassa.

– Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että (uhrin) puhelin on tuolloin ollut edelleen (miehen) hallussa – – (mies) ei ole yrittänyt hankkia (uhrille) apua, vaan on sen sijaan poistunut paikalta muiden vastaajien kanssa ja hävittänyt (uhrin) puhelimen, hovioikeus sanoi tuomiossaan.

Hovioikeus katsoi, että mies oli myötävaikuttanut uhrin menehtymiseen, ja tuomitsi tämän vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Lisäksi auton takapenkillä istunutta parikymppistä naista syytettiin pelastustoimen laiminlyönnistä. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että oli mahdollista, ettei nainen nähnyt laukauksen osumista uhriin tai tämän verenvuotoa. Näin ollen syyte hylättiin.