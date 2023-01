Savonlinnan kaksoismurhasta epäilty myönsi ampuneensa uhrit

Vangitsemista käsiteltiin Etelä-Savon käräjäoikeudessa perjantaina.

Savonlinnan kaksoismurhasta epäilty 60-vuotias mies on vangittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä kahdesta murhasta.

Poliisi epäilee, että savonlinnalainen pariskunta surmattiin kotiinsa keskiviikkoiltapäivänä. Pariskunnan koti sijaitsee omakotitalossa Savonlinnan Nojanmaan alueella.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäiltyä on kuulusteltu torstaina 19.1. Poliisin mukaan epäilty oli halukas selvittämään tapahtumia kuulustelussa ja selvitti teon taustaa ja motiivia.

Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt ampuneensa uhrit, mutta on kiistänyt, että on alun perin mennyt paikalle tappaakseen heidät.

Esitutkinta jatkuu edelleen nimikkeellä murha. Poliisi katsoo tähän mennessä tehdyn tutkinnan perusteella, että teossa on käytetty vakaata harkintaa ja että tekotapa on raaka ja julma.

IS kertoi perjantaina, että outo kyttääjä oli herättänyt naapurien epäilykset jo viime kesänä. Noin kuusikymppinen mies oli parina eri päivänä istunut tuntikausia autossaan paikassa, josta on suora näköyhteys surmatun pariskunnan kotitalolle.

Keskiviikkona tapahtuneessa henkirikoksessa surmansa saivat 61-vuotias mies ja häntä kymmenen vuotta vanhempi nainen. IS:n tietojen mukaan he olivat pariskunta. Nainen on ollut ammatiltaan kotihoitaja. Poliisi löysi heidät kuolleina omasta asunnostaan iltaviiden jälkeen keskiviikkona.

Poliisi sai asiasta tiedon, kun teosta epäilty, 60-vuotias kuopiolaismies soitti itse hätäkeskukseen ja kertoi ampuneensa kaksi ihmistä.

Poliisi sai kuopiolaisen miehen kiinni Joroisissa Rantasalmentiellä. Sijainnista päätellen mies on mahdollisesti ollut matkalla Kuopioon.

Miehellä ei ole Ilta-Sanomien tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa Pohjois- tai Etelä-Savon käräjäoikeuksista. Rikostaustaa ei löydy myöskään muista käräjäoikeuksista viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

Miehellä on avioero vireillä. Viime heinäkuussa eron oli laittanut vireille miehen vaimo.