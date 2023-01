Zelenskyi epäili, onko Putin edes elossa – huhu Venäjän presidentin kaksois­olennoista on jo vuosia vanha

Venäjän presidentistä on liikkunut villejä huhuja vuosien aikana.

Venäjän ja Ukrainan välillä käytiin torstaina yksi Ukrainan sodan erikoisimmista sananvaihdoista. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi herätti hämmästystä pohtimalla Davosin talousfoorumin yhteydessä, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin enää edes hengissä.

– En ole varma, onko se Venäjän presidentti, joka joskus esiintyy vihreän kankaan edessä, edes se oikea. En tiedä ihan varmasti, onko hän enää edes elossa tekemässä päätöksiä, vai päättääkö siellä asioista joku muu tai jokin ihmisryhmä. Minulla ei ole siitä tietoa, Zelenskyi sanoi Ukrainska Pravdan mukaan.

Torstaina iltapäivällä Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi Zelenskyin pohdintaan. Hän sanoi Zelenskyin lausunnon osoittavan, että Ukrainan presidentti pitää Venäjää ja Putinia suurena ongelmana.

– Puhtaasti psykologisesti on selvää, että Zelenskyi haluaisi, ettei Venäjää eikä Putinia olisi olemassa.

Zelenskyin pohdinta ei ole ennenkuulumaton, sillä siitä lähtien, kun sota laajeni helmikuussa 2022, Putinista on liikkunut mitä villeimpiä huhuja. Niiden mukaan presidentti on muun muassa yritetty salamurhata, hän esiintyy keinotekoisen taustan eli green screenin edessä, käyttää kaksoisolentoja ja sairastaa syöpää.

Toukokuussa Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö kenraali Kyrylo Budanov väitti, että Putin olisi yritetty salamurhata pian helmikuun jälkeen. Väitteen paikkansapitävyyttä ei ole kyetty varmistamaan.

Syksyllä 2022 Budanov väitti Kyiv Post -lehdessä, että Putinilla olisi käytössään Putinin kaksoisolentoja.

– Suuri kysymys on, onko oikeaa Putinia enää edes olemassa.

Budanovin mukaan kaksoisolentoja on ainakin kolme. Hänen mukaansa kaikkien kolmen ulkonäköä on muokattu leikkauksin.

Huhu kaksoisolennoista ei ole uusi, vaan se levisi jo ainakin vuonna 2016. Uutistoimisto Reutersin mukaan Putin itse on kieltänyt, että kaksoisolentoja käytettäisiin, mutta on myöntänyt, että sellaisten käyttämistä on ehdotettu hänelle.

Toisen huhun mukaan Putin ei olisi oikeasti esiintynyt sodan laajenemisen jälkeen julkisissa tilaisuuksissa. Huhu kertoo, että presidentti olisi liitetty tilaisuuksiin käyttämällä green screen -teknologiaa eli keinotekoista taustaa. Teknologia on yleisesti käytössä elokuvissa.

Sitkeimpiä ovat olleet huhut Putinin terveydestä. Hänen on spekuloitu sairastavan muun muassa syöpää. Ainakin osa Putinin terveydentilaa koskevista spekulaatioista on lähtöisin esiintymisistä, joilla presidentti käyttäytyy erikoisesti.

Kreml on järjestelmällisesti kiistänyt presidentin terveysongelmat.

– Kaikki on kunnossa, mitä hänen terveyteensä tulee. Ukrainalaiset informaatioasiantuntijat, kuten myös amerikkalaiset ja britit, ovat levittäneet vääriä tietoja presidentin terveydestä viime kuukausina, Peskov sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja William Burns yritti omalta osaltaan katkoa huhuilta siipiä.

– Presidentti Putinin terveydestä liikkuu paljon huhuja, mutta sikäli kuin me tiedämme, hän on aivan liian terve.