Tämä Savonlinnan epäillystä kaksoismurhaajasta tiedetään – 60-vuotias mies oli eroamassa vaimostaan

Miehellä ei ole IS:n tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden alta.

Savonlinnan kaksoismurhasta epäillään 60-vuotiasta kuopiolaismiestä.

Miehellä ei ole Ilta-Sanomien tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa Pohjois- tai Etelä-Savon käräjäoikeuksista. Rikostaustaa ei löydy myöskään muista käräjäoikeuksista viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

Miehellä on avioero vireillä. Viime heinäkuussa eron oli laittanut vireille miehen vaimo.

Avioerossa on vielä harkinta-aika menossa, mutta mies on jo muuttanut pois parin yhteisestä kodista. Parilla on ollut ero vireillä myös noin pari vuotta aiemmin, mutta tuolloin ero ei astunut voimaan, kun pari peruutti hakemuksen yhdessä.

Mies asuu tällä hetkellä Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa kuitenkin melko lähellä entistä kotiaan.

Naapurin kuvailun mukaan asuinalue on hyvin rauhallinen, ja taloyhtiössä asuu lähinnä vanhoja ihmisiä sekä opiskelijoita. Kaikille IS:n tapaamille naapureille tieto epäillyn murhaajan asuinpaikasta on tullut täytenä yllätyksenä.

Murhasta epäilty asui rauhallisella alueella Kuopion Puijonlaaksossa.

Lue lisää: Poliisi tutkii Savon­linnan kaksois­surmaa murhana

Poliisi epäilee miestä kahdesta murhasta. Tässä vaiheessa tutkinnassa ei ole muita rikosnimikkeitä.

Mies oli soittanut keskiviikkoiltapäivänä hätäkeskukseen ja kertonut ampuneensa kaksi ihmistä Savonlinnassa Nojanmaan alueella sijaitsevassa omakotitalossa. Poliisin mukaan murhasta epäilty mies tunsi uhrit.

Tämä tieto tuli ilmi hätäkeskuspuhelusta.

– Ei ole täysin tuntemattomaan asuntoon menty ja surmattu. Hän on siis tiennyt, minne osoitteeseen on mennyt, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Lappi kertoo IS:lle.

Hänen mukaansa epäilty ja uhrit eivät olleet keskenään kuitenkaan sukua.

Surmansa saivat 61-vuotias mies ja häntä kymmenen vuotta vanhempi nainen. IS:n tietojen mukaan he olivat pariskunta. Poliisi löysi heidät kuolleina omasta asunnostaan iltaviiden jälkeen keskiviikkona.

Poliisi aloitti miehen kuulustelut torstaina. Teon motiivi ei ole vielä selvinnyt. Poliisi esittää miestä vangittavaksi Etelä-Savon käräjäoikeudessa perjantaina.

– Teon motiivi on aivan auki, Lappi kertoo.

Murhasta epäilty otettiin vielä tekopäivän illalla kiinni Rantasalmentiellä Joroisissa. Sijainnista päätellen hän on mahdollisesti ollut matkalla Savonlinnasta Kuopioon.

Henkirikos tapahtui Savonlinnassa Nojanmaan alueella sijaitsevassa omakotitalossa.

Lue lisää: Paris­kunta ammuttiin omaan kotiinsa – Savon­linnan kaksois­surma järkyttää naapureita

Poliisi ei vielä kommentoi, oliko epäillyn käyttämä ase tai aseet luvallisia. Poliisi ei myöskään ota kantaa siihen, onko sillä kaikki mahdolliset tekovälineet hallussa.

IS:n haastatteleman surmatun pariskunnan naapurin mukaan pariskunta on asunut samassa omakotitalossa vähintään viimeksi kuluneet kymmenen vuotta.

Lähialueen taloissa asuu lähinnä eläkeläisiä ja muutamia lapsiperheitä. Naapurin mukaan alue on hyvin rauhallista.

Naapuri kuvailee surmansa saanutta miestä hiljaiseksi ja naista puolestaan puheliaaksi. Nainen oli erityisen kiinnostunut eläimistä. Naisella itsellään oli kissa.