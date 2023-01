Mika Aaltolan kolumni: Kolme hautaa ja asiantuntijuuden haasteet

Nyt tarvitaan rohkeaa uudelleenajattelua monella kansainvälisen politiikan ja sisäpolitiikan sektorilla. Tämä avaa tilaa myös tutkijoille, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Tutkijan työtä on pyrkiä perehtymään omaan aihepiiriinsä liittyvään tietoon ja tuottaa siihen lisäarvoa. Tutkijan velvollisuus on kartuttaa tietoa sekä rikastuttaa tällä yhteiskunnallista keskustelua. Asian voi ajatella myös suppeammin. Keskittyä pelkästään tutkijankammioon sekä niiden välisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Voidaan ajatella, että annetaan politiikalle se, mikä politiikalle kuuluu ja tutkijoille se eriytynyt ja niukkeneva sektori, mikä heille on annettu. Nykymaailmassa on kuitenkin eettinen velvollisuus antaa katetta veronmaksajien satsauksille. Tutkijoiden panos julkisessa keskustelussa on tärkeä erityisesti maailman ympärillä muuttuessa yhä vaarallisemmaksi. Tutkijoilla on hyvä olla myös kyky antaa neuvoja ja suosituksia, toimia valtaapitävien itseymmärryksen peileinä sekä uskaltaa puhua totuutta vallalle, jos tilanne sitä vaatii.

Olemme tilanteessa, jossa hyvät neuvot ovat kultaakin arvokkaampia. Vuosi sitten asiat olivat hyvin veitsenterällä. Moni ennusti Venäjän voittavan sodan, ja olevan nopeasti Puolan rajalla, sekä Valko-Venäjän nielaistuaan Baltiassa. Sodalla olisi ollut käyttöarvoa. Pahin vaihtoehto oli, että Suomikin joutuu kokemaan sodan kasvavan paineen yhä lähempänä rajojaan muutaman vuoden kuluessa. Koko alue Mustaltamereltä itämerelle olisi muuttunut epävakaammaksi. Tämä huonoin mahdollinen skenaario on nyt osittain vältetty. Mutta en ole täysin varma, jatkuuko suotuisa sotaonni ilman paljon suurempaa läntisten demokratioiden havahtumista. Tässä haasteessa on tutkijoillakin roolinsa.

Keskeisessä roolissa demokratioissa on politiikka. Mutta emme saisi ylenkatsoa tutkijoiden ja asiantuntijoiden roolia politiikkavalmistelussa, julkisen keskustelun tuessa sekä neuvonantajina. Haaste on tiedostettu ja tutkijan etiikan pitäisi liittyä myös valtapoliittisen vakauden ja rauhan palauttamiseen. Haaste on myös ulkopolitiikan lisäksi sisäpoliittinen. Suomi on siirtymässä tasavallan uuteen vaiheeseen. Sen rakentamisessa tarvitaan myös tutkijoiden näkemystä ulkoisen ja sisäisen piirteen tiiviistä yhteydestä. Suomea määrittelee paljon sen geopoliittinen sijainti. Itärajaa ajattelimme aikaisemmin avautuvien markkinoiden kautta. Nyt sitä määrittelee pelote. Uusia neuvoja tarvitaan kipeästi.

Mikä on siis tutkijoiden rooli? Epävarmuuden aikakautena se on laajempi kuin aikaisemmin. Ihmiset hakevat luotettavuutta ja asettavat luottamusta. Olen itse tämän kokenut. Luottamuksen kasvu on heijastunut myös odotuksiin laajemmasta politiikkaroolista. Mutta pitääkö asiantuntijan pysyttäytyä pilttuussa, suutarin lestissään? Itse ajattelen asiaa kolmen haudan kautta, joilla olen käynyt.

Historioitsija ja filosofi Niccolo Machiavelli (1469–1527) aikoinaan kehotti olemaan lähellä hallitsijaa, ruhtinasta. Seisomaan hänen olkapäällään ja kuiskuttamaan neuvoja hänen korvaansa. Jalostamaan ja kehittämään hallinnon ajattelua. Hänet tunnetaan erityisesti teoksestaan Ruhtinas. Siinä hän antoi hyvin kylmäveriset julkiset neuvonsa ruhtinaalle. Teos on sanalla sanottuna karmiva. Teos kuvaa itsevaltiaiden moraalittomia kikkoja valtansa säilyttämiseksi. Se voidaan lukea myös tarkkana kuvauksena siitä, kuinka politiikka on korruptoitunutta perustuen loppujen lopuksi huijaukseen ja juonitteluun.

Itse luen teoksen paljastuskirjoituksena, joka vaati rohkeutta. Moni muu on tulkinnut teoksen oppikirjana julmuuteen. Toiset taasen tarpeettomana valtaniksien paljastamisena. Kertoihan hän teoksessaan asioita, joita tavallisen kansalaisen ei tarvitsisi tietää. Ehkäpä juuri siksi Machiavelli kirjoitti teoksensa, se oli suunnattu tavallisille ihmisille. Kirjoitettu kansankielellä italiaksi tavanomaisen latinan sijasta.

Machiavelli kirjoitti teoksensa jouduttuaan epäsuosioon. Kidutuksen jälkeen hänet karkotettiin poliittisen elämän keskuksesta, Firenzestä. Liian lähelle valtaa lentäminen poltti Machiavellin, päätti hänen julkisen elämänsä vallan solmukohdassa. Kuolema palautti hänet kuitenkin takaisin Firenzeen. Hänet haudattiin Firenzen Santa Crocen kirkkoon. Muistan vierailun hautamonumentille, johon on kaiverrettuna teksti: ”Mikään kirjoitus tähän ei tekisi tarpeeksi kunniaa hänen nimelleen”. Tuolloin vuonna 2007 mietin paljon vallan suhdetta tietoon ja modernin vallan ja hallinnan niksivalikoimaa.

Machiavelli osallistui myös aikansa julkiseen toimintaan, kirjoitti suosittuja näytelmiä. Hänelle julkisuus oli suoja hänen tutkimuksilleen. Hänet tunnettiin, eikä hän halunnut olla vetäytyvä erakko. Hän hakeutui lähelle ihmisiä. Laajan oman tuotannon kautta hän sai itse kertoa omat tarinansa, sen kuka hän oli. Se teki hänestä samaistuttavan hahmon, ihmisen, vaikka menetelmä ei toiminut aivan loppuun saakka.

Ymmärrän hyvin hänen ajatustaan julkisuudesta suojana. Jos et itse kerro tarinaasi, muut sen tekevät ja kenties juonittelevassa tarkoituksessa. Mietin paljon omaa julkisuuttani tästä näkökulmasta. Avoin julkisuus on suojaverkko, jolla tutkija lakkaa olemasta pelkästään puhuva keho aamu-TV:n sohvalla. Hänestä tulee samaistuttava omassa kömpelössä inhimillisyydessään. Se taasen mahdollistaa rehellisen kommentoinnin ja analyysin sensitiivisistä asioista, ainakin tiettyyn pisteeseen saakka.

Perushaaste tutkijalle, joka joutuu työkseen puntaroimaan ajankohtaisia ja valtaa lähelle tulevia ilmiöitä, on kuinka suojata itselleen ja läheisilleen oma rauha. Aina pitää miettiä, mitä oikeasti rehti ihminen myötätuntoisella sydämellä ja terveellä järjellä tekisi tilanteessa? Pitää puntaroida tilannetta, mutta samalla ei saa lyödä laimin velvollisuuksiaan vakiintuneen asioiden tilan murtuessa.

Kansainvälisen politiikan oppiaineen viisaimpia ajattelijoita, Hans Morgenthau (1904–1980), korosti, että asiantuntijan pitää uskaltaa puhua totuutta vallalle. Toimia unilukkarina tilanteissa, joista hänellä on tietoa ja asiantuntemusta. Pitää olla rohkea ja luja. Pelkäämätön.

Morgenthau ei kaihtanut mahdollisuuksia toimia neuvonantajana Yhdysvaltojen hallinnoille, mutta ei myöskään juossut karkuun, jos hän näki maan toimivan väärällä tavoin, joka johtaisi vahinkoon ja karmiviin virheisiin. Hän osallistui myös aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Hän korosti etiikkaa ja moraalia keskeisinä osina, ei vain ulkopolitiikkaa, vaan myös tutkimusta sekä tutkijan julkisuutta. Hans Morgenthaun hauta on New Yorkissa, Montefioren juutalaishautausmaalla. Asuessani vuosia kaupungissa kävin mielelläni työstämässä ajatuksiani haudan äärellä. Haudat ovat portteja hiljentymiselle asioiden äärelle.

Vähemmän tunnettu nimi, joka ansaitsee kuitenkin tulla mainituksi, on professori Ion Culianu (1950–1991), joka toimi Chicagon yliopiston uskontohistorian professorina. Hänen kirjoituksensa käsitteli usein juuri tutkimuksen ja politiikan läheistä suhdetta mytologiasta nykyaikaan. Hänestä perinteinen ajatus, että politiikka ja tiede ovat etäällä toisistaan, oli harhainen käsitys. Tieto on valtaa, ja vallan rakenteet heijastuvat tietoon. Olisi järjetöntä olla ottamatta tätä huomioon mietittäessä tutkijan rohkeaa mutta eettistä suhdetta tutkimuskohteeseensa. Asiantuntija on myös kansalainen, joka elää ja vaikuttaa omassa ajassaan.

Professori Culianu kohtasi loppunsa yliopiston vessassa, kun todennäköisesti Romanian tiedustelupalvelu, pahamaineisen Securitaten perillinen, salamurhasi hänet ampumalla. Hänen romanialaistaustansa ja synnyinmaataan koskevat kriittiset kirjoituksensa tappoivat hänet. Hän eli todeksi ajatuksen tutkijan vaikuttavuudesta, mutta osoitti myös sen, että puuttuminen arkoihin asioihin liian lähellä valtaa saattaa johtaa tuhoon tuomittuun Ikaroksen lentoon. Professorin hauta löytyy Eternitatean hautausmaalta läheltä Iasin kaupunkia Romaniassa. Ei helpoimpia kohteita vierailla, mutta pitää osoittaa kunnioitusta tutkivalle elämälle, joka päättyi liian varhain kriittisen mielen törmätessä valtiolliseen juonitteluun.

Murrosaikana ihmiset etsivät uusia vastauksia. Vanhat ratkaisut eivät toimi, eikä niitä voi edes paras politiikkakonsultti myydä uusina. Tämä haaste on nyt sekä sisä- että ulkopoliittinen. Miten ankkuroida liittosuhteemme Yhdysvaltoihin? Miten kehitämme infrastruktuuria Itämereltä Pohjanlahdelle aina Ruotsin ja Norjan rajoille? Mitä tilaisuuksia piilee Venäjän energiasta poiskytkeytymiseen? Mitä mahdollisuuksia avautuu globalisaation muuttaessa muotoaan ja tuotannon siirtyessä takaisin Eurooppaan? Miten kansallista eheyttä saadaan vaalittua keskeisimpänä ulkopolitiikan resurssina. Rohkeaa uudelleenajattelua tarvitaan monella kansainvälisen politiikan ja sisäpolitiikan sektorilla. Tämä avaa tilaa myös tutkijoille, joilla on jotain mietittynä ja sanottavana. Pelko pois.

Eikä kysymys ole niinkään siitä, kenelle media ruutuaikaa antaa, vaan siitä, miten tuon aikansa käyttää omien vuosikymmeniä tutkittujen asioiden sanomiseksi tavalla, joka on suoraa, ymmärrettävää ja luottamusta herättävää.