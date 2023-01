Onnibussin matkustajat kokivat kauhun hetkiä – huivitkin avuksi, törmäys, heittelehtiminen, joukkopako...

”Jostain syystä kuljettaja ei tehnyt näin. Siinä on toimittu virheellisesti.”

Onnibussin omistaman Porvoon Liikenteen kyydissä Helsingistä Porvooseen matkustaneet kokivat tiistaina illansuussa kauhun hetkiä.

Kuljettaja ei nähnyt kunnolla tuulilasin läpi.

Välillä ei ehkä senkään vertaa.

Facebookin Porvoon Puskaradiossa matkan koettelemuksista avautunut matkustaja arvelee, ettei bussin tuulilasin ilmastointi toiminut. Lasi huurtui läpinäkymättömäksi.

Keli oli lumimyräkän vuoksi huono.

Matkustajan mukaan kuljettaja ei juurikaan nähnyt eteensä, vaikka häntä yritettiin auttaa pyyhkimällä tuulilasia kaulahuiveilla ja sanomalehden sivuilla.

Huolimatta olemattomasta näkyvyydestä kuljettaja oli matkustajan mielestä ajanut moottoritiellä reipasta vauhtia.

Hän arvioi bussin nopeuden olleen noin 100 km/t ja arveli, että sillä menolla bussi voi helposti päätyä turmabussiksi.

Linja 848 nousee moottoritieltä pois Sipoon Söderkullassa ja jatkaa Porvooseen rinnakkaistietä.

Söderkullassa bussi oli matkustajan havainnon mukaan törmännyt johonkin, ehkä liikenteenjakajaan, ja alkanut heittelehtiä. Nyt matkustajat olivat vaatineet pysäyttämistä, mikä oli tapahtunut Söderkullan kirkon kohdalla olevalla pysäkillä.

Kuvauksen mukaan suurin osa matkustajista oli tuolloin hylännyt bussin, osa oli jäänyt odottamaan seuraavaa bussia, osa oli taittanut loppumatkan Porvooseen taksilla.

Kuljettaja oli jatkanut matkantekoaan.

Onnibussin kaupallinen johtaja Petteri Rantala kertoo kahden matkustajan ottaneen yhteyttä ja kertoneen kokemuksistaan.

– Ilmassa on, että siellä on ollut tapahtumaa enemmänkin.

Rantala on pyytänyt ja saanut Porvoon Liikenteeltä raportin, joka perustuu kuljettajan ja työnjohdon haastatteluihin.

– Tuulilasin puhallin ei ole lähtenyt käyntiin ja moottoritiellä tuulilasi oli huurtunut, Rantala kertoo.

– Kuljettaja oli laskenut nopeutta ja saavuttuaan Söderkullaan hän oli pysähtynyt ja soittanut työnjohtoon.

– Häntä oli neuvottu ohjeistamaan matkustajat kulkemaan seuraavalla vuorolla ja auton tyhjennyttyä yrittämään korjaamista, jos pääsisi tyhjällä autolla ajamaan varikolle.

Rantalan tiedon mukaan kuljettaja ei ollut noudattanut saamaansa ohjetta.

– Hän oli yrittänyt jatkaa matkaa ja osunut lumen alta pilkistävään rotvallin reunaan tai vastaavaan ja vasta siinä vaiheessa puhaltanut pelin poikki, kun asiakkaat olivat olleet hyvin huolissaan.

Seurasi eräänlainen joukkopako.

– Matkustajat olivat omatoimisestikin poistuneet paikalta ilman, että kuljettaja oli ehtinyt heitä neuvoa.

Kuljettajan toiminnassa oli Rantalan mielestä ”parantamisen varaa”.

– Käsityksemme mukaan työnjohto oli antanut kuljettajalle ohjeet tyhjentää bussi matkustajista jo ennen liikenteenjakajan kanssa ollutta tilannetta.

– Jostain syystä kuljettaja ei tehnyt näin. Siinä on toimittu virheellisesti.

– Kyllä siellä on vielä lähdetty yrittämään linjasuoritusta, vastoin ohjeita, koska matkustajat ovat olleet kyydissä, kun on osuttu liikenteenjakajaan.

– Suorituksen olisi pitänyt jäädä siihen paikkaan, kun hän oli yhteydessä työnjohtoon.

Oma kysymyksensä on, olisiko matkanteko pitänyt lopettaa jo aikaisemmin eli oliko turvallista ajaa moottoritiellä?

– Se riippuu siitä, miten huurussa tuulilasi on ollut. Se on asia, josta kuljettajan täytyy muodostaa tilannearvio. Hän on tehnyt johtopäätöksen, että siellä voi ajaa.

Rantalan mukaan nopeus oli ajopiirturin kertomana 80 km/t.

– Oikea nopeus on täysin riippuvaista siitä, mikä on tuulilasin tilanne. Jos ei näe, pitää pysähtyä moottoritielläkin. Jälkeenpäin ei ole enää mahdollista tarkistaa, millainen lasi oli.

Onnibussi aloitti liikennöinnin vuonna 2012 ja kasvoi nopeasti merkittäväksi – ja punaisten kaksikerroksisten bussiensa vuoksi – näkyväksi kaukoliikenteen toimijaksi.

Vuonna 2018 Onnibussi siirtyi osaksi lahtelaista perheyhtiö Koiviston Autoa, jonka pääomasijoittaja CapMan osti vuonna 2022.

Porvoon Liikenne on yksi osa laajaa kokonaisuutta.