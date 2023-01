Jyrki Lehtolan kolumni: Tätä on perus­suomalaisuus: ”Olemme niin yliherkkiä, että loukkaannumme ennen loukkausta”

Taloutta emme ymmärrä, joten puhuisimmeko sukupuolielimistä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola puolue-esittelysarjassaan.

Mitäs tämä nyt on? Pitäisi esitellä lyhyesti vaaleja varten ohjelmamme? Mitä te ajatte takaa? Miksi te haluatte loukata meitä antamalla meille vapaan sanan?

Mikä lehti on kyseessä? Onko paljon kommareita toimituksessa? Entä ulkomaalaisia, ei niin, että meillä olisi mitään ulkomaalaisia vastaan.

Ai muutkin puolueet esittelevät itsensä tällä palstalla? Voi perse. No hyvä on sitten.

Me perussuomalaiset olemme ilon puolue. On koko Suomi-laivalle palkitsevaa törmätä tv-ruudussa siihen hetkeen, jolloin Riikka Purra saa vihdoin kasvoilleen hymyn tapaisen halveksivan irvistyksen, jota varten Riikka on käynyt pari vuotta yksityisopetuksessa. Ilon hetki, Suomen hetki.

Meille sananvapaus on perusoikeus.

Siksi meitä ei saa kutsua persuiksi, rasisteiksi tai millään muullakaan sanalla, joka voi loukata meitä. Noiden rajoitusten ulkopuolella olemme sitä mieltä, että nyky-Suomessa ollaan liian herkkiä, kun asioista ja ihmisistä ei saa käyttää niiden oikeita, painokelvottomia nimiä.

Viime viikolla tanssiva tamperelainen kassaneiti kutsui meitä rasisteiksi. Se oli kokonaisen valkoihoisen ihmisryhmän leimaamista, josta tulimme omituisella tavalla kateellisiksi.

Me perussuomalaiset ajamme vihreän siirtymän sijasta sinivalkoista siirtymää. Se tarkoittaa omavaraisuutta. Kun meistä tulee pääministeripuolue, Suomessa aletaan kuluttaa vain niitä tavaroita ja palveluita, jotka suomalainen itse tuottaa. Lisätietoa omavaraisuudesta ja suomalaisuudesta Riikka Purran TikTokissa, Instagramissa, Twitterissä ja Facebook-sivuilla.

Muuten olemme muotoilleet sekä talouspoliittisen ohjelmamme että vaihtoehtobudjettimme sellaisiksi, että ne tarjoavat jokaiselle äänestäjällemme hetken, jolloin voi tuntua, ettei juuri häneltä viedä mitään. Sitten viemme sen, koska muut täytyy uhrata, jottei joutuisi uhraamaan itseään.

” Onko paljon kommareita toimituksessa?

Talousasiat ovat meille aika vaikeita.

Siksi vahvimmat ajattelijamme Laura Huhtasaari ja Leena Meri on opetettu vaihtamaan puheenaihetta taloudesta nopeasti siihen, miltä Laurasta ja Leenasta tuntuu, jos samassa pukuhuoneessa niiden kanssa on penis.

Suomessa on paljon erisävyisiä ongelmia, jotka pyrimme ratkaisemaan yhdistelemällä mielivaltaisia asioita pelästyneen humalaisen logiikalla. Viimeisin ratkaisumme on kannustaa eläkeläisiä jatkamaan työntekoa kuolemaansa saakka, jotta Suomeen ei rynnisi kaikennäköisiä hyväkuntoisia nuoria viemään eläkeläisiltä heille kuuluvat työt. Koko elämänsä työtä tehtyään eläkeläiset ovat vihdoin ansainneet mahdollisuuden tehdä lisää töitä.

Me perussuomalaiset olemme aitoja suomalaisia. Heittelemme vallasta kiihottuneina ilmaan ristiriitaista sisältöä.

Syrjäytyneiden ja kokoomuslaisten tuntema pelko on jotain, jolla ratsastamalla pääsemme itse irti poliittisesta syrjäytyneisyydestä. Olemme niin yliherkkiä, että loukkaannumme ennen loukkausta. Taloutta emme ymmärrä, joten puhuisimmeko sukupuolielimistä?

Miksi media haluaa vaieta totuudesta?

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.