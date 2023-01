Psykiatri yritti lastata vaimoaan autoon – ainakin seitsemän naista on kuollut epäillyn henkirikoksen uhrina lyhyellä aikaa

Viime aikojen väkivallan hyökyaalto on järkyttänyt suomalaisia. Henkirikosten lisäksi myös turvakodeissa on törmätty poikkeuksellisen raakoihin tapauksiin.

”Hän on varmasti viaton tähän tapahtumaan.”

Järkyttynyt nainen kertoi tuttavastaan Ilta-Sanomille joulukuussa.

Tuttava, vasta 24-vuotias nainen, oli opiskellut keskellä koronapandemiaa korkeakoulututkinnon ja teki töitä postinjakajana. Hän piti vaaleanpunaisesta ja hänellä oli huolella hoidettuja lemmikkikissoja.

Sitten hän kuoli postia jakaessaan tavalla, josta poliisi ei ole paljon kertonut, mutta jota on kuvailtu julmaksi.

Rikoksen tekijästä tai motiivista ei ole nyt kaksi kuukautta myöhemmin vieläkään tietoa.

Vantaan Myyrmäessä tapahtunut tragedia on yksi monista viime aikoina naiseen kohdistuneista epäillyistä henkirikoksista. Niitä on ainakin seitsemän.

Kaikista uhreista ei ole julkisuudessa kerrottu paljonkaan, mutta jotain tiedetään:

Noin 20-vuotias nainen kuoli marraskuussa Oulussa. Epäiltyjä on useita, ja tekoa tutkitaan murhana.

23-vuotias nainen kuoli Kajaanissa joulun alla. Rikoksesta epäilty mies ampui myös itsensä, ja hän oli poliisin tietojen mukaan suhteessa uhriin.

24-vuotias nainen kuoli marraskuussa Myyrmäessä ollessaan jakamassa postia. Tekijästä ja motiivista ei ole tietoa.

26-vuotias nainen kuoli Humppilassa tammikuussa. Hänen asuinkumppaniaan epäillään taposta.

47-vuotias nainen kuoli joulun alla Ullanlinnassa. Rikoksesta epäillään hänen aviomiestään.

Noin 70-vuotias nainen kuoli Savonlinnassa viime keskiviikkona. Tuttavaa epäillään hänen ja hänen puolisonsa murhasta.

86-vuotias nainen kuoli Hyvinkäällä joulukuussa. Hänen 91-vuotiasta aviomiestään epäillään murhasta.

Tapauksista kerrotaan tarkemmin tämän jutun loppupuolella.

Suomi voi olla naiselle vaarallinen maa. Naiset kokevat Suomessa Euroopan mittakaavassa tilastojen mukaan paljon väkivaltaa, ja erityisen yleistä on parisuhdeväkivalta.

Mutta silti: miksi tällainen suma juuri nyt? Mikä on mennyt kamalalla tavalla vikaan?

Todennäköisesti kasaumassa on kyse sattumasta, sanoo oikeuspsykiatri Alo Jüriloo.

Henkirikosten määrä ei yleisesti ole Suomessa kovin suuri, ja yksittäiset tapaukset voivat rypästyä.

– Nämä tapauksethan ovat hyvin erilaisia keskenään, hän sanoo.

Alo Jüriloo.

Kuten Jüriloo sanoo: on eri asia, että psykiatrin epäillään tappaneen vaimonsa kuin se, että tapoista ja muista rikoksista vangitun Mika Moringin epäillään saalistaneen naisia vuosikausia. Postinjakajan tapaus on Jüriloon mielestä erityisen outo – tekijästä ei vieläkään ole tietoa.

Jüriloo nostaa kuitenkin esiin vanhan totuuden tilastojen takaa: lähisuhdeväkivaltaa on paljon. Osassa tapauksista tekijäksi epäillään nytkin kumppania.

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen kertoo, että liiton palveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa seitsemättä vuotta. Viime vuonna asiakkaita oli 11 300, kun edellisenä 10 800.

– Siinä on tullut iso hyppäys koronaa edeltävästä ajasta. Vuonna 2019 asiakkaita oli 7 400.

Tiina Muukkonen.

Liitto jäsenyhdistyksineen pyrkii auttamaan kaikkia väkivallan osapuolia, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Myös väkivallantekijöille halutaan antaa apua. Suurin osa asiakkaista on silti uhreja ja naisia.

Kun Tiina Muukkonen kysyi tällä viikolla yleisestä tilanteesta juuri nyt kahdelta turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtajalta, hän sai vastauksen, että tilannetta voi kuvata jopa poikkeukselliseksi.

– Molemmat kertoivat, että vakavia väkivallantekoja, raakoja keissejä, on nyt jopa poikkeuksellisen paljon, Muukkonen sanoo.

Voiko korona-ajan synkkä varjo selittää myös nyt tapahtuneita henkirikoksia?

– Sitä voisi arvailla ja veikata, Muukkonen sanoo.

– Ihmissuhteisiin kotona latautuu paljon. Korona-aikana ei ole ollut mahdollista samanlaiseen tuulettumiseen kuin muulloin. Tilanteita ei olla ehkä saatu samalla tavalla purettua, ja korona-aika voi hyvin olla vaikuttamassa.

Epäillyt henkirikokset ovat jäävuoren huippu. Paljon väkivaltaa jää kokonaan piiloonkin, ja toiset tapaukset ovat rikosnimikkeiltään lievempiä.

Tammikuun alussa Juupajoella asuva mies linnoittautui taloonsa tuntikausiksi. IS:n tietojen mukaan hänen kanssaan asunut nainen pakeni talosta varhain aamulla. Miestä epäillään muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, mutta poliisi ei ole kertonut asiasta yksityiskohtia.

Toinen nainen, epäillyn entinen seurustelukumppani, kertoi Ilta-Sanomille vajaat puolitoista vuotta sitten sattuneesta toisesta piiritystilanteesta samassa talossa. Nainen kertoo joutuneensa puukotuksen uhriksi ja paenneensa. Oikeus ei ole vielä käsitellyt tapausta. IS:n tietojen mukaan Juupajoella piiritetyllä miehellä on lisäksi lähestymiskielto kolmanteen naiseen.

Yhä vangittuna on myös Mika Moring, jota epäillään Katja Miinalaisen ja Saara Arvan tapoista ja useista naisiin kohdistuneista muista rikoksista.

Viimeisimmät rikokset, joista Moringia epäillään, ovat raiskaus ja vapaudenriisto, ja ne olisivat epäilyn mukaan tapahtuneet marraskuun lopussa. Moring on aiemmin tuomittu vakavista naisiin kohdistuneista väkivaltarikoksista ja lähestymiskieltoon ainakin neljää naista kohtaan.

Naisten Linjan väkivaltatyön asiantuntija Pamela Peltonen vastaa työssään muun muassa Naisten Linjan vertaistukiryhmistä, ja hän tuntee erityisesti lähisuhdeväkivallan dynamiikkaa.

Hän puhuu väkivaltatapauksista yleisellä tasolla, mutta näkee omalla kokemuksellaan selvän ja toistuvan kaavan.

– Tekijä pyrkii manipuloivasti sitouttamaan uhria suhteeseen alusta alkaen, eli siinä mielessä henkinen väkivalta on läsnä jo lyhyessä tutustumisvaiheessa.

Tuhoisiksi muuttuvia suhteita yhdistää Peltosen kokemuksen mukaan muutama asia. Suhteet etenevät hyvin nopeasti, ja väkivaltaan myöhemmin syyllistyvä haluaa pikaisesti muuttaa yhteen, mennä kihloihin, hankkia lapsiakin. Sitten alkaa uhrin kontrollointi ja toiminnan hallitseminen.

– Tekijä alkaa pitää uhria henkisessä tai psyykkisessä puristusotteessa.

Väkivalta etenee henkisestä seksuaaliseen ja fyysiseen.

– Äärimuoto on henkirikos. Vaikka uhri onnistuisi irrottautumaan suhteesta, jopa puoleen tällaisia suhteita liittyy jälkeenpäin piinaava vaino.

Peltonen kuulostaa turhautuneelta.

– Osalla tekijöistä ei ole syyllisyydentuntoa, ei myötätuntoa, ei halukkuutta muuttaa itsessään mitään. Heidät voidaan näennäisesti ohjata hoitoon ja he voivat sanoa muuttuneensa, mutta sitten he löytävät aina uuden uhrin.

” Vaikka uhri onnistuisi irrottautumaan suhteesta, jopa puoleen tällaisia suhteita liittyy jälkeenpäin piinaava vaino.

Peltonen puhuu aukosta oikeusjärjestelmässä: siitä, miten tekijät voivat kulkea vapaana, vaikka he ovat vaarallisia taas uusille naisille.

– Me olemme yhteiskuntana olleet liian hyväuskoisia ja sinisilmäisiä.

Samasta asiasta puhui myös Alo Jüriloo taannoisessa Ilta-Sanomien haastattelussa. Häntä haastateltiin tuolloin Juupajoen tapaukseen liittyen. Jüriloon mielestä oikeusjärjestelmä ei huomioi riittävästi henkilöitä, joilla riski rikoksen uusimiseen on poikkeuksellisen suuri.

– Silloin voikin käydä niin, että aika matalalla kynnyksellä vapautetaan ihmisiä, joita ei oikeastaan olisi hyvä vapauttaa, Jüriloo sanoi.

– Tämä on sensitiivinen teema, mutta liittyy myös tähän tapaukseen sillä tavalla, että jos ihminen jatkaa rikollista toimintaa heti vapautumisen jälkeen aina uudelleen, niin ei ole osattu ottaa huomioon, että hän on erilainen kuin sellainen henkilö, joka tekee vain yhden rikoksen.

Miksi sitten juuri Suomessa tilanne on tämä? Pamela Peltonen korostaa, että ongelma on maailmanlaajuinen.

– Kaikkialla maailmassa väkivaltaa käytetään vallan ja hallinnan todistamiseen, ja se kohdistuu usein fyysisesti heikompaan sukupuoleen, Peltonen sanoo.

Väkivaltaiselle käytökselle altistavat Peltosen mukaan sekä perimä että kasvatus ja kotoa saatu parisuhdemalli.

Riskiä pahentavat Peltosen mukaan päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat ja erilaiset persoonallisuushäiriöt.

Peltosen mukaan väkivalta on yhä myös kulttuurisesti hyväksyttyä suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Se on tapa osoittaa voimaa ja valtaa miehisessä maailmassa.

Peltonen nostaa esiin myös asenteen, jonka varjolla uhria aletaan herkästi syyllistää.

– Mitä uhri teki, jotta provosoi tekijää? Tämä asenne on meillä välillä hirveän vahvana. Keskitytään siihen, mitä uhri on tehnyt ja miten hän on toiminut. Todellisuudessa tekijä on vastuussa omista teoistaan, Peltonen sanoo.

Väkivallan sallivan kulttuurin ottaa esiin myös Ensi- ja turvakotiliiton Tiina Muukkonen.

– Asiakas soitti ennen joulua ja sanoi, miten kukaan ei sano väkivallan kokijalle, että tuo oli väärin, tuo ei ole sallittua. Kukaan ei sano väkivallan tekijöille, että ota vastuu tekemistäsi, Muukkonen sanoo.

– Asiakas oli saanut viestin, että hänen uhrina pitää luovia, olla hiljaa, että ei pidä olla joustamaton ja huumorintajuton.

Taustalla saattaa vaikuttaa ajatus viranomaisen puolueettomuudesta ja siitä juontuvasta varovaisuudesta.

– Puolueettomuus tulkitaan väärin. Pitäisi rohkeammin olla väkivaltaa vastaan.

” Mitä uhri teki, jotta provosoi tekijää? Tämä asenne on meillä välillä hirveän vahvana. Keskitytään siihen, mitä uhri on tehnyt ja miten hän on toiminut.

Väkivallantekijöille on olemassa vapaaehtoisia ohjelmia, jotka perustuvat muutokseen ja vastuunottoon. Pakollisia ohjelmia ei Muukkosen mukaan ole edes tuomituille väkivaltarikollisille, mutta niillekin olisi tarve.

– Jos ei halua osallistua ohjelmaan, niin istut tuomion ja that s it.

Myös Alo Jüriloon mielestä korkeamman riskin henkilöille pitäisi määrätä enemmän velvoitteita vankeusajalle ja valvonta-ajalle.

Arjen käytännöissä on Muukkosen mukaan suuri ristiriita juhlapuheisiin.

– Ei väkivalta lopu, jos sitä ei lopeteta. Väkivallantekijän pitää kantaa vastuu, ja hän tarvitsee siihen apua.

Myyrmäki, Vantaa

Postinjakaja, 24-vuotias nainen, joutui vakavan väkivallan uhriksi Myyrmäentie 6D:n edustalla 17. marraskuuta kello 3.30–3.38.

Teon silminnäkijä soitti tapahtumapaikalta hätäkeskukseen.

Epäillyn tekijän on kerrottu pukeutuneen tummiin ja olevan noin 170–180 senttimetriä pitkä mies.

Teosta epäiltynä on ollut vangittuna kaksi eri miestä, ja heidät on vapautettu. Poliisi ei usko kummankaan heistä olevan syyllinen.

Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä on kuvaillut teon olleen raaka ja julma.

Hiironen, Oulu

Hiirosen epäillyn henkirikoksen uhri on noin 20-vuotias nainen. Teko paljastui 21. marraskuuta. Käräjäoikeus vangitsi joulukuun alussa seitsemän henkilöä epäiltynä tapaukseen liittyvistä rikoksista.

Rikosnimike muutettiin taposta murhaksi, koska poliisin mukaan henkirikos tehtiin erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Vangittuna olevia henkilöitä epäillään muun muassa murhasta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Poliisi epäilee, että osa epäillyistä on osallistunut itse henkirikokseen ja osa muihin kokonaisuuteen liittyviin rikoksiin. Kaikki epäillyt teot kohdistuivat poliisin mukaan samaan naiseen.

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että naista on pidetty kahdessa eri asunnossa. Jälkimmäisessä hänen epäillään kuolleen väkivallan seurauksena.

Ullanlinna, Helsinki

Vauraalla Ullanlinnan alueella asuvan psykiatrimiehen ja hänen vaimonsa piti pitää joulunalusviikonloppuna glögijuhlat, mutta nainen katosi ennen niitä.

Nainen oli kadoksissa perjantain, ja lauantaina naapuri tapasi 48-vuotiaan miehen kerrostalon pihalla. Naapuri pysähtyi kysymään, mitä psykiatri oikein touhusi.

Psykiatri sanoi olevansa ”siivouspuuhissa”. Naapuria epäilytti, ja hän soitti poliisit. Paljastui, että psykiatri oli ollut siirtämässä vaimonsa ruumista autoon.

Poliisin käsitys on, että henkirikos tapahtui torstain ja perjantain välisenä yönä 15.–16. joulukuuta pariskunnan kodissa. Poliisit kävivät asunnossa perjantaina 16. joulukuuta, ja todennäköisesti ruumis oli koko ajan ollut samoissa tiloissa.

Tapahtunutta tutkitaan tappona, mutta poliisi selvittää sitä, onko tapauksessa syytä epäillä murhaa teon suunnitelmallisuuden tai tekotavan vuoksi.

Pariskunnan tiedetään avioituneen melko pikaisesti, ja heillä oli molemmilla myös lapsia edellisistä suhteistaan.

Kajaani

23-vuotias nainen kuoli Kajaanissa 18. joulukuuta. Poliisi on kertonut epäilevänsä, että hänen kanssaan suhteessa ollut 40-vuotias mies oli ampunut hänet ja sitten itsensä.

Tilanteessa loukkantui myös 33-vuotias mies, joka oli poliisin mukaan naisen ystävä.

Esitutkinnan perusteella teon motiivina on ollut mustasukkaisuus.

Poliisin mukaan rikosnimikkeet ovat esitutkinnassa tarkentuneet murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi tutkii tapausta myös kahtena kuolemansyyntutkintana.

Hyvinkää

Kotihoitaja meni käymään iäkkään pariskunnan kotona 21. joulukuuta. Syrjäisellä paikalla sijaitsevasta kodista löytyi kuolleena 86-vuotias nainen. Paikalla oli myös naisen 91-vuotias aviopuoliso.

Poliisi epäilee aviomiestä naisen murhasta.

IS:n saamien tietojen mukaan ulkopuolisille oli viimeisinä aikoina syntynyt käsitys, että pariskunta viihtyi omissa oloissaan.

Humppila

26-vuotiaan naisen epäillään kuolleen henkirikoksen uhrina Humppilassa Kanta-Hämeessä torstaina 12. marraskuuta.

Naisen asuinkumppania, 34-vuotiasta miestä, epäillään taposta.

Sosiaalisessa mediassa epäilty ja uhri olivat ilmoittaneet parisuhteestaan vasta viime vuoden loppupuolella. Poliisi epäilee, että veriteon taustalla vaikuttivat erimielisyydet suhteen jatkosta.

Savonlinna

Poliisi epäilee, että noin 70-vuotias nainen ja hänen kymmenen vuotta nuorempi puolisonsa surmattiin keskiviikkona Savonlinnassa. Nainen oli ammatiltaan kotihoitaja, ja pariskunta asui yhdessä omakotitalossa.

Epäilty on 60-vuotias kuopiolaismies, joka ilmoitti itse asiasta hätäkeskukseen. Poliisi epäilee häntä murhasta.

Miehellä on avioero vireillä. Viime heinäkuussa eron oli laittanut vireille miehen vaimo.