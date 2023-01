Main ContentPlaceholder

Painoa 60 tonnia, pituutta yli 10 metriä – tällainen Suomen puolustus­voimien käytössä oleva Leopard 2 -taistelu­panssarivaunu

Järkälemäinen Leopard 2 on yleisin taistelupanssarivaunu Euroopassa. Se painaa noin 60 tonnia ja siinä on 1 500-hevosvoimainen dieselmoottori, joka antaa sille jopa 70 kilometrin tuntinopeuden maantiellä. 120 millimetrisen sileäputkisen panssarivaunukanuunan kantavuus on miltei 5 kilometriä. IS tutustui Leopard 2A6 -vaunuun Parolan panssariprikaatissa.

