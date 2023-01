Lumisateet liikkuvat kohti pohjoista – etelässä vetistä

Keskiviikkona Suomen yli liikkuu lumisadealue kohti pohjoista. Etelässä sade muuttuu vedeksi.

Maan etelä- ja keskiosassa on iltapäivällä jo enimmäkseen poutaa. Länsirannikolla pilvipeite rakoilee.

Maan pohjoisosassa sataa lunta etelästä alkaen, illalla vähitellen enää Lapissa.

Päivälämpötila on 0–2 astetta, pohjoisessa 1–6 pakkasastetta, Pohjois-Lapissa 6–12 pakkasastetta.

Myöhemmin illalla kaakosta leviää maan itäosaan uusi lumisadealue.

Torstaina matalapaine lumisateineen liikkuu maan itäosan yli kohti pohjoista. Lumisade ulottuu Uudellemaalle, Keski-Suomeen sekä suureen osaan Pohjois-Pohjanmaata. Idässä sataa myös räntää tai vettä.

Aivan lännessä sekä suuressa osassa Lappia on poutaa.

Päivälämpötila on etelässä ja idässä 0–2 astetta, lännessä –2 – 1 astetta, pohjoisessa 2 – 8 pakkasastetta.

Perjantaina ilmavirtaus on lounaanpuoleinen. Sää on enimmäkseen poutainen. Pilvisyys on runsasta, mutta paikoin pilvipeite rakoilee.

Päivälämpötila on etelässä nollan tuntumassa, maan keskiosassa –2–0 astetta, pohjoisessa 2–8 pakkasastetta, Pohjois-Lapissa 8–15 pakkasastetta.