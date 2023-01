Laihialainen Sami Vainila epäilee, ettei varkaus ollut ensimmäinen laatuaan.

Laihian Jukajalla asuvan Sami Vainilan perheen lämmitysöljyt varastettiin viime viikolla.

Perhe asuu öljylämmitteisessä omakotitalossa. Perjantaiaamuna Vainila huomasi öljypolttimen sammuneen.

Pihassa sijaitsevan koiratarhan ajastetut ulkovalot eivät myöskään olleet menneet päälle. Kun Vainila meni tutkimaan asiaa, hän huomasi, että johto oli irrotettu valoista.

Myös öljysäiliön täyttöaukon korkki oli hävinnyt. Öljysäiliö sijaitsee sisällä talossa, mutta täyttöaukko on talon ulkopuolella.

– Kyselimme asiasta pienen kyläyhteisömme WhatsApp-ryhmässä, ja yksi naapuri osasi sanoa, että oli huomannut viiden jälkeen aamulla töihin mennessään auton talomme kulmalla parkkivalot päällä, Vainila kertoo.

Pihassa näkyi myös painaumia auton renkaista. Vainila arvioi varkaan vieneen öljyä 550 litran edestä.

Hän epäilee, ettei varkaus ollut ensimmäinen laatuaan. Joulukuussa Vainila nimittäin osti 650 litraa öljyä, ja erä kului epäilyttävän nopeasti.

– Mittari näytti jo viikon päästä nollaa. Olemme vain hyväuskoisesti hakeneet lisää ja lisää, Vainila kertoo.

Rahallinen menetys on ankara. Vainila arvioi, että öljyerille tuli hintaa yhteensä noin 1 500 euroa. Vainila ja hänen puolisonsa ovat molemmat työttömiä, ja heillä on kaksi pientä lasta.

– Se on iso raha tänä päivänä. Kyllä tässä on miettinyt, että miten nyt tästä, jos hinnat pomppaavat vielä lisää. Ikäväähän se on, mutta ei auta, on vain pärjättävä, Vainila sanoo.

Hän kertoo, että kyläyhteisö on antanut perheelle tärkeää apua. Esimerkiksi paikallinen metsästysseura tarjosi saunansa perheen käyttöön.

– Pääsemme lämpimään suihkuun ja vähä öljy voidaan keskittää talon lämmittämiseen.

Vainila on tehnyt varkaudesta rikosilmoituksen poliisille.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen.

Lehden mukaan polttoainevarkauksia on havaittu Pohjanmaalla alkuvuoden aikana useilla paikkakunnilla. Poliisille on tullut Laihian lisäksi ilmoitukset Alajärveltä, Seinäjoelta, Kristiinankaupungista ja Kauhavalta.