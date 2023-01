Podcast: Suomessa asuu venäläisiä, jotka tukevat Putinin julmaa sotaa – näin he perustelevat mielipidettään

Anton Nikolenko ja Mihail Ionin analysoivat Venäjän tapahtumia ja taustoja uutuuspodcastissa.

Suomessa pitkään asuneet venäläiset Anton Nikolenko ja Mihail Ionin valottavat uudessa Venäjä-podi-podcastissa muun muassa kulisseja Venäjän takana ja keskustelevat maan ajankohtaisista ja ei-niin-ajankohtaisista tapahtumista sekä niiden taustoista.

– Sanotaan näin, että näiden asioiden jälkeen, joita tässä ohjelmassa sanomme, voimme tuskin mennä hetkeen Venäjälle, Nikolenko naurahtaa podcastin ensimmäisessä jaksossa.

Nikolenko ja Ionin kertovat asuneensa Suomessa noin 20–30 vuotta. Työajallaan miehet analysoivat sanojensa mukaan liiketoimintaa ja vapaa-ajallaan Venäjää.

Podcastin ensimmäisessä jaksossa ruodittaviksi päätyvät muun muassa sodan kannatus venäläisten keskuudessa, venäläinen propaganda ja epäluotettavat venäläiset mielipidemittaukset.

Anton Nikolenko.

Ioninin mukaan Venäjän uutiset kiinnostavat häntä, sillä Venäjän kulttuuri on edelleen lähellä miehen sydäntä, vaikka hän onkin asunut Suomessa suurimman osan elämästään. Lisäksi hän on kiinnostunut historiasta ja siihen liittyvästä kirjallisuudesta, ja tällä hetkellä ihmiset voivat todistaa ”historian tapahtuvan reaaliajassa”.

– Olen rehellisesti sanottuna hieman koukussa siihen, etten saisi missata mitään. Sitten voin kertoa joskus vanhana, että näin tämän niin sanotusti livenä, Ionin kertoo.

Nikolenkon mukaan on mielenkiintoista päästä venäjää puhuvana seuraamaan venäjänkielistä uutisointia.

– Toki Suomessakin voi tapahtua paljon mielenkiintoisia asioita, mutta suurimpia asioita joita täällä tapahtuu, ovat gallup-kannatusten heittelyt prosenttiyksiköllä suuntaan tai toiseen. Venäjän tapahtumat ovat jännittävämpiä ja monitulkintaisempia, Nikolenko valottaa.

Ensimmäisessä jaksossa Ionin kertoo tuntevansa jopa Suomessa asuvia venäläisiä, jotka kannattavat Venäjän sotaa. Miehen lähipiiriin kannattajia ei hänen sanojensa mukaan onneksi kuulu.

– Perustelu on yleensä joko se, että suojellaan Donbasin ja Donetskin kansaa, tai sitten se, että ”kyllä ne siellä ylhäällä tietävät paremmin, minä en ota kantaa”, Ionin sanoo.

Mihail Ionin.

Myös Nikolenko kertoo tuntevansa muutamia ihmisiä, jotka ajattelevat sodan olevan oikeutettu.

– Jos haluaisi tiivistää sen, mihin he uskovat, on se todella vaikea tehdä. Usein tuntuu siltä, että syy on se, mikä venäläisessä propagandassa on milloinkin pinnalla. Se muuttuu jatkuvasti, Nikolenko kertoo.

Seuraavassa jaksossa kaksikko keskustelee siitä, miksi venäläiset uskovat ja luottavat maan presidentti Vladimir Putiniin. Lisäksi he paneutuvat presidentin historiaan ja siihen, miksi tämä on niin valtavan suosittu venäläisten keskuudessa.

Venäjä-podi on kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.