Suomi kulkee vauhdilla kohti luokkayhteiskuntaa, varoittaa oppimiseroista huolestunut psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Erot koulujen ja oppilaiden oppimistulosten välillä kasvavat Suomessa. Kehityssuunta näkyy tiistaina julkaistussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin pitkittäisarviossa, jossa selvitettiin vuoden 2020 syksyllä kolmosluokan aloittaneiden osaamista matematiikassa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa.

– Tämä on hälyttävä trendi, että erot koulujen ja hyvien ja huonojen oppilaiden välillä kasvavat. Olemme vauhdilla menossa takaisin kohti luokkayhteiskuntaa, varoittaa psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Keltikangas-Järvisen mukaan Suomessa on tapahtumassa voimakas yhteiskunnallinen muutos, jota koulu ei hidasta, vaan saattaa jopa nopeuttaa. Emeritaprofessori ei ole yllättynyt siitä, että pitkittäisarviossa suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien kolmosluokkalaisten oppimistulokset olivat selvästi muita heikommat. Joissakin kouluissa S2-oppilaat eivät yltäneet kolmannella luokalla edes sille taitotasolle, jolla heidän luokkakaverinsa aloittivat koulunkäynnin.

” Olemme vauhdilla menossa takaisin kohti luokkayhteiskuntaa.

– Meillä on OECD-maiden suurin ero oppimistuloksissa kantaväestön ja maahanmuuttaja­taustaisten välillä. Nämä tulokset ovat jonkun ajan päästä nähtävinä yhteiskunnallisina ongelmina, Keltikangas-Järvinen pelkää.

Liisa Keltikangas-Järvinen.

Keltikangas-Järvinen on huolestunut, mutta ei hämmästynyt oppimiserojen kasvusta. Selittävänä tekijänä psykologian emeritaprofessori nostaa esille muutaman vuoden takaisen Aino Saarisen väitöskirjan. Sen mukaan itseohjautuvuutta edellyttävien ja digitaalisten menetelmien käyttö koulussa olivat yhteydessä huonompiin oppimistuloksiin ja näyttivät lisäävän erilaisista taustoista tulevien oppilaiden välisiä eroja oppimistuloksissa.

– Kun väitöskirja julkaistiin, Saarinen kohtasi ihan käsittämättömän myrskyn ja henkilökohtaisen lynkkauksen. Tutkimustulokset jäivät aivan syrjään.

Heikot oppimistulokset eivät ole missään nimessä opettajien vika, Keltikangas-Järvinen korostaa. Opettajat ovat olleet pitkään huolissaan Suomen koulujärjestelmän kehityssuunnasta ja emeritaprofessori on saanut heiltä valtavan määrän viestejä, koska on puhunut aiheesta julkisuudessa vuosia.

– Kun koulun ongelmista on puhuttu, opettajat on jätetty syrjään. Kun koulusta alkaa tulla tällaista tietoa, ensin väsyvät opettajat ja lähtevät. Sen jälkeen tapahtuu romahdus, jota on hirveän vaikeaa enää korjata.

Emeritaprofessori huomauttaa, että Suomen koulujärjestelmän vahvuus on ollut se, että opettajan ammatti on ollut niin arvostettu ja suosittu. Yhdysvalloissa hämmästellään sitä, että täällä opettajankoulutukseen pitää pyrkiä.

– Amerikkalaiset kollegat sanovat, että onko se totta. He sanovat myös, että tuosta pitää pitää kiinni, koska se selittää paljon koulutuksen korkeaa tasoa.

Keskustelu ja katse pitäisi kääntää koulun sisälle ja siellä tapahtuneisiin muutoksiin, Keltikangas-Järvinen sanoo. Esimerkiksi kahdeksanvuotiaalta ei voida vaatia itseohjautuvuutta, koska sitä vastaava osio aivojen otsalohkossa kehittyy vasta parikymppisenä.

– Koulun arkipäivässä on tehty uudistuksia, jotka eivät ole kehityspsykologisen tiedon mukaisia, ja jotka ovat lisänneet eriarvoistumista. Lapselta odotetaan koulutyöskentelyssä enemmän omia päätöksiä kuin mihin hänen aivonsa ovat kypsät.

Lukiolaisten uupuminen ja mielenterveysongelmien lisääntyminen liittyvät emeritaprofessorin mukaan oppimistulosten heikkenemisen rinnalla samaan ilmiöön, jossa lapsilta ja nuorilta vaaditaan pedagogisten ideologien mukaisia taitoja, joihin heidän kypsyystasonsa ei riitä.

– Aiemmin koulu ohjasi ja muutti yhteiskuntaa. Hissukseen on tapahtunut sellainen muutos, että yhteiskunta sanelee koululle ehdot ja koulu yrittää juosta yhteiskunnan odotusten perässä.

Keltikangas-Järvisen mukaan uusissa koulurakennuksissa ja oppimissuunnitelmissa on jotakin, joka jakaa oppilaita hyviin ja huonoihin: heihin, jotka selviävät ja heihin, jotka eivät saa riittävästi apua.

” Lapselta odotetaan koulutyöskentelyssä enemmän omia päätöksiä kuin mihin hänen aivonsa ovat kypsät.

Karvin pitkittäisarviossa lukemisharrastus näytti takaavan paremmat oppimistulokset niin äidinkielessä kuin matematiikassa. Sadat kolmasluokkalaiset eivät osanneet lukea kunnolla sanoja, kun toiset lukivat täyspitkiä romaaneja. Keltikangas-Järvisen mukaan lukutaidon rapistuminen osalla oppilaista on huolestuttava ja jopa vaarallinen ilmiö.

– Siitä muodostuu ihan käsittämätön yhteiskunta, jos ihmiset eivät ymmärrä enää lukemaansa, eivätkä pysty toimimaan verbaalisten tekstien varassa tai arvioimaan sitä, mitä he lukevat. Sellainen yhteiskunta on ihan ohjattavissa ja täynnä salaliittoja.

Lukutaidon heikentyminen ei ole pelkästään vanhempien syy. Myös kouluissa lukemisen osuus on vähentynyt ratkaisevasti, Keltikangas-Järvinen huomauttaa.

– Lukemisen kautta ymmärretään maailmaa ja saadaan käsitteitä ja ajattelulle materiaalia. Ihminen ei pysty ajattelemaan kuin sellaisia asioita, joista hänellä on käsitteitä ja sanoja. Niitä saadaan kirjallisuudesta.

Emeritaprofessori muistuttaa, että siitä ei ole pitkä aika, kun Suomessa virkamieskunta osasi ruotsia ja eliitti kävi kaikki keskustelut ruotsiksi, mutta ruotsin kieltä taitamaton suomenkielinen rahvas jäi syrjään yhteiskunnassa.

– Kohta lukutaidosta ja verbaalisen tekstin ymmärtämisestä tulee tällainen eliitin ja tavallisen kansan jakava luokkaero. Tällaista kehitystä vastaan tulee taistella ajoissa.