Poliisi: Epäilty tunnusti väkivaltateon Jere Hämäläistä kohtaan

Jere Hämäläinen oli kateissa useita kuukausia. Hämäläisen taposta epäilty avusti poliisia ruumiin löytymisessä.

Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi liittyen Jere Hämäläisen katoamistapaukseen. Poliisi on saanut käsityksen tapahtumista, ja nyt asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.

Syyttäjä päättää siitä, millä nimikkeillä asia etenee oikeuteen. Poliisi tutki Hämäläisen tapausta ensin murhana, mutta syyttäjälle se siirtyi tätä lievemmällä tapponimikkeellä.

Poliisin esitutkinnan mukaan helsinkiläinen Jere Hämäläinen, 25, joutui henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Varkaudessa 14.6.2022. Esitutkinnan mukaan väkivaltateosta epäilty mies käytti teräaseen tyyppistä välinettä.

Poliisin mukaan asunnossa oli teon aikaan paikalla myös kaksi muuta henkilöä epäillyn tekijän ja uhrin lisäksi. Poliisin mukaan heillä ei ollut kuitenkaan osuutta henkirikokseen. Poliisin mukaan kaikki paikalla olleet tunsivat toisensa entuudestaan, ja he viettivät iltaa.

Henkirikoksen jälkeen epäilty kuljetti ruumiin autolla maastoon Varkauden lähialueelle. Poliisin käsityksen mukaan epäilty siirsi ruumiin maastoon yksin.

Hämäläinen ilmoitettiin kadonneeksi 30.6.2022. Poliisi pyysi havaintoja Hämäläisen liikkeistä tämän löytämiseksi.

Poliisi epäilee teosta 29-vuotiasta pieksämäkeläismiestä, joka on selvittänyt poliisille tapahtumien kulkua. Hän myös avusti ruumiin löytämisessä. Hämäläisen ruumis löytyi lopulta 5.9.2022.

– Epäilty tekijä on omalta osaltaan selvittänyt tapahtuminen kulkua ja avustanut ruumiin löytymisessä. Hän on myöntänyt kohdistaneensa uhriin väkivaltaa. Poliisi epäilee miestä taposta, hautarauhan rikkomisesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Teon motiivi ei selvinnyt. Poliisin mukaan uhri ja epäilty olivat aiemminkin liikkuneet samoissa porukoissa, mutta mitään aiempaa kaunaa heidän välillään ei tullut ilmi.

– Se, mikä henkirikokseen on johtanut, ei ole tutkinnassa selvinnyt. Tutkinnassa ei ole tullut viitteitä siitä, että tekoa olisi ennalta suunniteltu, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Jaska Immonen sanoo.

IS:n selvityksen perusteella epäilty on tehtaillut lukuisia rikoksia parikymppisestä saakka. Tuomioiden määrä ja laatu kielivät väkivaltaisesta velanperinnästä ja päihteidenkäytöstä.

Mies on tuomittu muun muassa 3 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen. Hän on syyllistynyt muun muassa tuhotyöhön, törkeään ryöstöön ja huumausainerikoksiin.

IS:n tietojen mukaan epäillyllä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Pohjois-Savon alueella. Hänet on yhdistetty Diablos MC:hen, joka on moottoripyöräjengi Bandidosin alajengi. Poliisin käsityksen mukaan henkirikoksella ei kuitenkaan ole liitäntää järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Teosta epäilty on yhä vangittuna.