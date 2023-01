Moni ymmärsi Leo Straniuksen twiitin väärin.

Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Leo Stranius (vihr) twiittasi maanantai-iltana Helsingin pyöräteiden talvikunnossapidosta ihmettelevään sävyyn.

Moni ymmärsi twiitin niin, että Stranius olisi kritisoinut pyöräteiden yleistä hiekoittamista. Sen takia Straniuksen twiitti sai osin raivoisankin vastaanoton.

– Pointtini ei ollut se, että hiekkaa ei saisi pyöräteille levittää. Kritiikki kohdistui siihen, että tuota väylää ei ollut hoidettu niin kuin oli luvattu. Helsingin kaupunki on luvannut hoitaa tehostetun talvihoidon pyöräreitit joko harjasuolaamalla tai tehostetulla auraamisella.

Helsingin kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että kaupunki on sitoutunut hoitamaan tietyt polkupyöräreitit tehostetusti talvella päivittäin. Tehostetun talvikunnossapidon piirissä on 95 kilometriä pyöräteitä.

Tehostetussa talvikunnossapidossa puolet pyöräteistä hoidetaan harjasuolaamalla ja puolet tehostetulla aurauksella.

Straniuksen twiittiinsä ottama kuva on junanradan varrelta, eli se kuuluu harjasuolauksen piiriin ja hiekkaa ei pitäisi kaupungin palvelulupauksen mukaan käyttää pyörätiellä ollenkaan.

– Väylä on ollut lumen ja jään peitossa. Nyt kun on ollut lämpimät kelit, lumi ja jää ovat sulaneet ja hiekka jäänyt jäljelle. Näyttää siltä, ettei palvelulupausta ole toteutettu, vaan väylä on hoidettu eri tavalla kuin kaupunki on ilmoittanut. Monella väylällä hiekkaa kuuluu olla, tällä väylällä ei pitäisi, Stranius sanoi.

Leo Stranius tunnetaan pyöräilyaktivistina, joka on kotisivuillaan jakanut vinkkejä esimerkiksi talvipyöräilyyn.

Väärinymmärryksen johdosta Straniuksen twiitti keräsi ihmetteleviä ja parjaaviakin kommentteja.

– Jo illalla huomasin, että kommentteja tulee laidasta laitaan. Kuuluu tietysti Twitterin luonteeseen, että siellä tulee kärjekkäitä kommentteja, mutta olihan siellä epäasiallisia ja loukkaaviakin twiittejä joukossa, Stranius sanoo.

Stranius sanoo yleisellä tasolla, että aikaisempina vuosina kaupunki hoiti tehostetun talvihoidon piirissä olevat pyörätiet erinomaisesti.

– Tänä talvena niitä on hoidettu poikkeuksellisen heikosti, Stranius arvioi.