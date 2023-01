Poliisin tutkima törkeä varkaus oli tapahtunut edellisenä yönä.

Tallinnasta löytyneet ja Suomesta varastetuksi epäillyt sadat remontti- ja rakennustyökalut on pystytty yhdistämään toistaiseksi yhteen helsinkiläiseen rakennustyömaahan.

Asiasta kertoi Ilta-Sanomille rikoskomisario Mika Alanen Helsingin poliisilaitokselta.

– Helsingin poliisilla on tutkinnassa yksi törkeä varkaus työmaamurrosta Helsingissä. Se oli tapahtunut edellisenä yönä, ja Tallinnassa takavarikoituja työkaluja on pystytty yhdistämään tähän työmaahan, Alanen sanoo.

Tutkinnallisista syistä Alanen ei paljasta, minkä rakennusyhtiön tai minkä rakennustyömaan työkaluja oli anastettu ja kuljetettu Tallinnaan.

Alanen myös lisää, että kaikki Tallinnasta löydetyt työkalut eivät liity tähän yhteen rakennustyömaahan.

Keltaisesta pakettiautosta löytyi satoja sähkö- ja akkukäyttöisiä rakennustyökaluja, mm. erilaisia pora- ja hiomakoneita, sahoja ja naulaimia.

– Näyttää siltä, että työkaluja on enemmänkin. Nyt selvittelemme, onko olemassa muitakin työmaita, joissa on käyty, Alanen sanoo.

Helsingin, Itä- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksissa on tutkinnassa joitakin selvittämättömiä työmaamurtoja, ja niiden yhteyttä anastettuihin työkaluihin selvitetään.

Näistä työkaluista osa kuuluu helsinkiläiselle rakennustyömaalle. Poliisi selvittää loppujen osuutta.

– Seuraavaksi pyrimme saamaan takavarikoidun omaisuuden Suomeen ja palauttamaan se asianomistajille. Sekä myös selvittämään, mitä muita työmaamurtoja tähän vyyhtiin liittyy, Alanen jatkaa.

Virolaislehti Postimees kertoi, että Viron poliisi tarkasti lauantaina iltapäivällä kaksi Tallinnan satamaan laivalla saapunutta ajoneuvoa, joista toinen oli täynnä erilaisia sähkötyökaluja.

Lehden mukaan poliisi epäilee, että työkalut on varastettu rakennustyömailta Suomesta. Viron poliisi pidätti tapaukseen liittyen lauantaina viisi Romanian kansalaista.

Alasen mukaan on hyvin yleinen rikostyyppi, että ulkomaan kansalaiset tekevät nopean murtokeikan Suomeen ja vievät anastetun omaisuuden saman tien pois maasta.

– Tällainen hit and run -rikollisuus on hyvin tyypillistä. Kaikki on etukäteen mietitty: miten tullaan ja liikutaan, missä ja miten rikos tehdään ja miten anastettu omaisuus viedään Suomesta pois. Jonkin verran toimintaan pystytään puuttumaan etukäteistiedustelulla, mutta suuri osa jää sen jälkeiseen aikaan, että rikos on jo tapahtunut, Alanen kuvaa.

Alanen sanoo, että työmaamurtojen ohella hit and run -rikollisuutta oli aikaisempina vuosina tyypillisesti asuntomurroissa.

– Viime aikoina ei ole ollut asuntomurtosarjoja. Se voi johtua hälytysjärjestelmien lisääntymisestä mutta myös siitä, että asuntomurtoja tehneet rikollisryhmät ovat siirtyneet nettipetostyyppisiin rikoksiin, Alanen päättää.