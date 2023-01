Poliisi selvittää, onko tekoa mahdollisesti suunniteltu ennalta. Epäillyn ammatti on aiheuttanut tutkinnalle yllättävän haasteen.

Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty lääkäri on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen kertoo, että epäilty on kertonut tapahtumista oman versionsa, joka ei kuitenkaan kaikilta osin vastaa poliisin omia havaintoja.

Poliisin käsitys on, että henkirikos on tapahtunut torstain ja perjantain välisenä yönä 15.–16. joulukuuta pariskunnan kodissa. Lehtonen ei tässä vaiheessa kommentoi, edelsikö henkirikosta jokin riita, sillä asia on hänen mukaansa edelleen selvityksessä.

Samoin poliisi selvittää sitä, onko tapauksessa syytä epäillä murhaa teon suunnitelmallisuuden tai tekotavan vuoksi. Tällä hetkellä asiaa tutkitaan tappona.

Epäillyn ammatti on hankaloittanut poliisin tutkintaa siinä mielessä, että laite-etsinnöissä on varmistettava, ettei niissä paljastu salassapidettäviä potilastietoja. Siksi etsinnöissä on käytettävä etsintävaltuutettua.

Lue lisää: Poliisille kerrottiin perjantaina, ettei perheen­­äiti ilmaantunut töihin – tässä ovat Ullan­linnan tragedian käänteet

Henkirikoksesta epäilty 48-vuotias psykiatrian erikoislääkäri ja hänen 47-vuotias vaimonsa asuivat Ullanlinnassa Pietarinkadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa. IS:n tietojen mukaan pari oli avioitunut vasta noin puolitoista vuotta sitten.

Ruumis löytyi kuitenkin vasta lauantaina, kun teosta epäilty mies oli siirtämässä käärittyä ruumista autoon. Naapuri ihmetteli miehen toimintaa ja ilmoitti asiasta poliisille. Lehtonen ei paljasta rikoksen tarkkaa tekotapaa, mutta sanoo, että uhrissa oli löydettäessä merkkejä väkivallasta.

Poliisi ei vielä tarkkaan kerro, mitä kaikkea tapahtui perjantaina 16. joulukuuta henkirikoksen ja ruumiin siirtämisen välillä.

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen pariskunnan kotona.

Se tiedetään, että nainen ilmoitettiin kadonneeksi perjantaina. Alun perin poliisille kerrottiin, että nainen ei tullut töistä kotiin, mutta myöhemmin ilmeni, ettei hän ollut edes mennyt perjantaina töihin. Lehtosen mukaan tieto naisen katoamisesta tuli poliisille ainakin kahdelta eri henkilöltä.

Lehtonen sanoo, että poliisilla on kuitenkin se käsitys, että ruumis oli koko ajan asunnossa henkirikoksen tekoajasta aina siihen asti, kun epäilty yritti siirtää sitä autoon lauantaiaamuna. Näin ollen uhri oli asunnossa myös silloin, kun poliisi kävi perjantai-iltana asunnossa ja tapasi siellä uhrin aviomiehen.

– Asunnossa on käyty sisällä, mutta poliisilla ei tuossa vaiheessa ole ollut kotietsintälupaa, joten kaikissa huoneissa ei ole välttämättä käyty.

Poliisilla on käsitys siitä, missä ruumis on käynnin aikana ollut, mutta Lehtonen ei tässä vaiheessa paljasta asiaa julkisuuteen.

Lehtosen mukaan epäiltyä säilytetään tällä hetkellä Vantaan vankilassa. Hän ei siis ole enää Auroran sairaalassa, jossa miehen vangitsemiskäsittely järjestettiin.

Lehtosen mukaan ainakaan poliisilla ei ole tällä hetkellä sellaista käsitystä, että epäiltyä olisi tarvetta määrätä mielentilatutkimukseen jo esitutkinnan aikana. Mielentilatutkimukseen määräämisestä päättää käräjäoikeus.

Juttua muokattu 17.1. klo 11.25: Poistettu virheellinen kuva.