Nyt tulee lunta! Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi

Sadealue saavuttaa Etelä-Suomen tiistaina iltapäivällä ja leviää hiljalleen kohti pohjoista.

Suuressa osassa Suomea on syytä varautua tiistai-iltapäivän, -illan ja ensi yön aikana huonoon ajokeliin. Ilmatieteen laitos varoittaa ajokelin muuttuvan Uudellamaalla erittäin huonoksi.

Syynä on etelästä saapuva sadealue, joka saavuttaa Suomen alkuiltapäivän aikana ja leviää illan ja ensi yön aikana yli maan pohjoiseen saakka.

Lue lisää: Talvitulvat ovat täällä – ajelehtiva työmaa­lautta uhkasi Raumansiltaa

– Etelästä nousee sadealue iltapäivästä alkaen. Vielä kello 14 ei kovin ihmeellisesti sada, mutta sade sakenee seuraavien tuntien aikana, erityisesti Länsi-Uudellamaalla kello 17:ään mennessä, päivystävä meteorologi Juha Föhr Forecalta sanoo.

– On selvää, että ajokeli heikkenee huomattavasti. Lumisade itsessään heikentää näkyvyyttä ja tekee tienpinnat liukkaiksi, ja kohtalainen kaakkoistuuli voi vielä kinostaa lunta, Föhr jatkaa.

Föhrin mukaan lumisadealue leviää huomiseen aamuun mennessä Lounais-Lapin ja Kuusamon korkeudelle saakka.

Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaan korkeudelle saakka nollan tuntumassa, vain Lapissa on vähän viileämpää.

Sade alkaa etelässä lumena mutta muuttuu hiljalleen vetisempään muotoon räntä- ja vesisateeksi. Keski- ja pohjoisosassa maata sade tulee pääosin lumena.

Föhrin mukaan tämän hetken ennusteen mukaan sakein sade näyttäisi osuvan Helsingin pohjoispuolelle Keski-Uudellemaalle.

– Kello 20:een mennessä voi sataa 7 milliä. Lumena se tarkoittaa noin viittä senttiä illan kuluessa. Lisääkin voi sataa, mutta sateen olomuoto on vielä epäselvä. Jos sade tulee vetenä, lumipeite ei enää kasva vaan pikemminkin sulaa tehokkaasti, Föhr sanoo.

Inhottava niljakas ja suttuinen talvikeli on taas autoilijoiden riesana.

Föhr varoittaa myös jäätävän sateen mahdollisuudesta.

– Kannattaa seurata, miten tienpinnan lämpötila kehittyy. Jos tienpinnan lämpötila on pakkasella, jäätävän vesisateen mahdollisuus on, Föhr muistuttaa.

– Kun tulee näitä lauhan talvisään sateita, ne ovat juuri tällaisia. Niistä on monenlaista harmia liikenteelle, Föhr jatkaa.

Suurimmat sateet putoavat etelärannikolle. Muualla maassa jäätäneen joihinkin sentteihin lunta.

– On selvä asia, että kun meri on auki, se lisää rannikon sademääriä. Lisäksi vaikuttaa se, onko sadealue heikkenemään vai voimistumaan päin. Tämä lumisadealue on laaja ja heikohko, ei mikään yhtäkkinen ja voimakas. Sade kuitenkin kestää pitkään, eli se heikkokin sade kerryttää lumipeitettä, Föhr sanoo.

Vielä torstaina sataa, mutta sen jälkeen on tulossa usean päivän poutainen jakso.

Föhr sanoo, että sade loppuu huomenna iltapäivään mennessä. Hetken aikaa on poutaa, mutta keskiviikkona illalla Suomeen on tulossa uusi sadealue. Eli torstaina sataa jälleen.

– Se on etelästä pohjoiseen liikkuva matalapaine ja kulkee ensin Uudenmaan ja Itä-Suomen yli ja jatkaa kohti pohjoista. On vielä epävarmaa, kuinka länteen sadealue yltää: jääkö se Päijänteen rannoille vai yltääkö Tampereelle asti, Föhr miettii.

Torstain jälkeen matalapaineiden sarja päättyy, ja sateet jäävät seuraaviksi päiviksi vähemmälle.