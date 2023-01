HBL: Ullanlinnan psykiatri myöntää aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman

Poliisi pohtii, onko rikosnimike syytä muuttaa murhaksi.

Vaimonsa taposta epäilty lääkärimies on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman, kertoo Hufvudstadbladet.

48-vuotias mies jäi kiinni lauantaina 16. joulukuuta, kun hänet nähtiin nostamassa 47-vuotiaan vaimonsa ruumista autoon Pietarinkadulla, Ullanlinnassa.

Naapuri oli tehnyt havaintoja epäilyttävästä toiminnasta ja ilmoittanut asiasta poliisille.

Poliisi otti miehen kiinni ja hänet vangittiin myöhemmin henkirikoksesta epäiltynä.

HBL:n haastattelema rikoskomisario Tommi Lehtonen sanoo, että rikosnimike voi vielä muuttua murhaksi.

Kriteerinä murha-nimikkeelle on, että tekotapa on erityisen julma tai raaka, tai että teko on suunniteltu.

– Tässä on joitakin elementtejä, jotka viittaavat siihen, että se voi tapahtua. Keskustelemme siitä jatkuvasti syyttäjän kanssa.

Poliisi arvioi muun muassa, kuinka vakavia vammoja uhri kärsi ja kuinka kauan väkivaltaa kesti.

Lehtosen mukaan kaikki asiat eivät näkyneet selvästi tutkinnan alkuvaiheessa.

Lehtonen ei ota kantaa siihen, miten nainen tarkalleen ottaen kuoli.

– Hän sai ulkoisia vammoja, jotka johtivat hänen kuolemaansa, Lehtonen kommentoi.

