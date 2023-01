Isojoella Etelä-Pohjanmaalla poliisina esiintynyt mies kulki mahdollisesti vihreällä autolla, jonka kyljessä oli kirjaimia.

Viime viikon torstaina 12. tammikuuta illansuussa vanhemman pariskunnan ovelle tuli poliisiksi tekeytynyt mies Isojoella. Noin nelikymppinen mies oli pukeutunut tummiin housuihin ja keltaiseen huomioliiviin.

Hän kertoi pariskunnalle keksitystä rikosuhasta ja pyysi pankkitietoja, jotta rikos saataisiin estettyä. Mies sai pankkikortin tiedot ja anasti pariskunnalta rahaa.

Valepoliisiksi tekeytynyt mies on poliisin mukaan vaaleatukkainen. Ruumiinrakenteeltaan epäilty on roteva ja pitkä. Mies oli mahdollisesti Isojoella liikkeellä vihreällä autolla, jonka kyljessä on kirjaimia.

Poliisi pyytää lähettämään havainnot ja vihjeet epäillystä sekä ajoneuvosta osoitteeseen: vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Poliisi varoittaa, että valepoliisit kalastelevat erityisesti ikäihmisten pankkikorttitietoja ja verkkopankkitunnuksia. Valepoliisi saattaa esimerkiksi ensin soittaa vanhukselle, ja myöhemmin ovelle ilmestyy poliisiksi esittäytyvä ihminen.

On tyypillistä, että valepoliisit kertovat erilaisista keksityistä rikosuhkista, joiden perusteella ikäihmisen pankkitilillä oleva varallisuus olisi akuutisti vaarassa. Sitten valepoliisit vaativat verkkopankkitunnuksia ja niihin liittyviä tunnuslukuja tai pankki- ja maksukortteja luovutettavaksi kovalla kiireellä.

Sitten valepoliisit anastavat saaduilla pankkitiedoilla tileillä olleet varat. Usein rahat siirretään eteenpäin rikoskumppanien tileille tai nostetaan rahat pankkiautomaatista.

Pohjanmaan poliisilaitokselta muistutetaan, että virkatehtävissä oleva poliisi ei koskaan kysy pankkikorttia, pin-koodia tai verkkopankkitunnuksia.

Jos epäilet, että pankkikorttisi tai tunnukseksi on joutunut vääriin käsiin, sulje kortti heti pankin sulkupalvelussa. Jos tilanne on akuutti, soita 112. Rikosilmoitus tulee tehdä ensi tilassa.