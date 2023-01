Vartijan työssä tärkein ominaisuus on hyvät sosiaaliset taidot, sanoo kolmetoista vuotta alalla ollut Marko Nikkanen.

Turvallisuusalan väärinkäytökset ovat nousseet viime aikoina tapetille, kun on noussut esiin useita tapauksia, joissa vartijoiden tai järjestyksenvalvojien epäillään syyllistyneen rikoksiin.

Tammikuun alussa kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa 35-vuotias nainen kuoli voimankäyttötilanteessa, kun vartijat alkoivat poistaa naista kauppakeskuksesta.

Aiemmin Itä-Uudenmaan poliisi kertoi tutkivansa laajaa turvallisuusalan työntekijöihin liittyvää rikosvyyhtiä. Epäillyt liittyvät Avarn Securityn työntekijöihin, joita epäillään pahoinpitelyrikoksista pääkaupunkiseudun juna-asemilla.

Uutisten aiheuttama suuttumus on johtanut siihen, että turvallisuusalan työntekijät ovat joutuneet kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä ja jopa tappouhkauksia, palvelualojen ammattiliitto PAM tiedotti aiemmin tammikuussa.

Ilta-Sanomat haastatteli SOLin vartijoita viime aikoina esille tulleista alan ongelmista, voimankäyttötilanteista ja siitä, millainen on tavallinen vartijan työpäivä.

Seuraavassa ääneen pääsee 13 vuotta turvallisuusalalla toiminut Marko Nikkanen, 34.

Olen suorittanut vartijan ammattitutkinnon vuonna 2009 ja tehnyt alan töitä kohta kolmetoista vuotta. Toimin kohde-esimiehenä sote-toimeksiannossa sekä piirivartioinnissa. Teen nykyään hieman enemmän töitä sote-puolella, mutta myös piirivartijana. Pääasiallinen toimenkuvani on turvata henkilökunta sosiaali- ja terveysalan yksiköissä.

Olen pääsääntöisesti yhdessä toimipisteessä. Lisäksi muista toimipisteistä voi tulla vartijakutsuja. Reagoin siihen, millainen tilanne sattuu milloinkin olemaan. Piirityöskentely on yleensä yksintyöskentelyä yöaikaan. Siinä vartijalla on kohdelista asiakkaista, joiden toimitilat pitää kiertää. Lisäksi täytyy reagoida hälytystehtäviin ja vartijakutsuihin. Yleensä se on toimitilojen lukituksen ja eheyden varmistamista sekä heidän omaisuutensa turvaamista. Laitoksissa on usein henkilökuntaa paikalla, joten käymme myös turvaamassa heidän työturvallisuuttaan ja tarkastamassa, että heillä on kaikki hyvin. On tärkeää, että kukaan ei ole koko yötä yksin, jos jotain sattuu.

Useimmiten tilanteet ovat sellaisia, että joku asiakas on rauhaton tai riehuu. Yleensä toimintatapa on samantyylinen joka paikassa: tilanne yritetään rauhoittaa pelkästään läsnäololla ja keskustelulla. Olen onnistunut tässä henkilökohtaisesti todella hyvin. Suurin osa ihmisistä rauhoittuu, kun menen paikalle ja olen henkilökunnan tukena.

Omalla kohdallani tilanne menee voimankäyttöön asti harvoin, ehkä kerran vuodessa. Kiinniottotilanteessa on tosi tärkeää, ettei itse provosoidu tai ala huutaa. Se auttaa lähes joka tilanteessa. Vartijana saa kuulla huutoa ja vaikka minkälaisia kekseliäitä nimityksiä. Mutta kun pitää vaan pöntön kylmänä, eikä provosoidu mistään ja hoitaa hommansa suoraviivaisesti, se auttaa tosi paljon. Voimakeinoja voi joutua käyttämään esimerkiksi kiinniotto- tai poistotilanteessa, jos neuvot, kehotukset tai käskyt eivät riitä. Siihen vaaditaan vastarinta.

” Kiinniottotilanteessa on tosi tärkeää, ettei itse provosoidu tai ala huutaa.

Jos jollakulla nousee ääni yleisellä paikalla, niin silloin tavallisesti joku on jo kuvaamassa. Se on nykymaailman tila, joka on hyväksyttävä. Oman toiminnan on oltava sellaista, että sen voi kuvata. Siinä ei saa olla mitään sellaista, jonka pitäisi jäädä piiloon.

Ehdottomasti vaikeimmat tilanteet ovat tulleet eteen sairaalamaailmassa. Siellä näkyy koko elämän kirjo: on sekakäyttöä ja mielenterveysongelmia. Työssäni kohtaan paljon yhteiskunnan vähäosaisia. Välillä se on nuorallatanssia, että homman saa pidettyä aisoissa, eikä se eskaloidu siihen, että joudutaan painiin. On niin monenlaisia asiakkaita: toiset tulevat tulenpunaisina huutaen ja raivoten, mutta vartti myöhemmin istuvat paikalleen nätisti. Toiset käyttäytyvät täysin päinvastoin. Meidän reaktiomme ja toimintamme vartijoina vaikuttaa tosi paljon: tilanteen voi hoitaa yleensä aina ilman minkäänlaisia voimankäyttötilanteita.

” Oman toiminnan on oltava sellaista, että sen voi kuvata.

Pari kertaa töissä on alkanut tumput tutista. Kerran niin kävi, kun menin normaalille piirikierrokselle ja tajusin heti, että kohteessa on keikka menossa. Ensimmäinen ajatus oli, että mitähän tästä tulee. Siinäkin tärkeintä oli soittaa poliisille ja koittaa minimoida vahingot, jotta kenellekään ei kävisi kuinkaan.

” Pari kertaa töissä on alkanut tumput tutista.

SOLin vartijat Ville Salo ja Marko Nikkanen kertovat, että haastavimmat tilanteet omassa työssä ovat tulleet eteen sairaalamaailmassa.

Vartijana ja turvallisuusalan työntekijänä kohtaa aivan varmasti enemmän väkivaltaa kuin keskivertokansalaisena. Väkivalta vartijoita, järjestyksenvalvojia ja poliiseja kohtaan lisääntyy koko ajan. Poliisihallitus on ollut jo vuosia huolissaan siitä, mihin tämä on menossa. Varsinkin nuorilla alkaa enemmän ja enemmän astaloita mukana, mikä on aika huolestuttava suunta. Se luo lisäriskin nimenomaan yksintyöskentelyyn.

Ennakointi on tässä työssä tosi tärkeää. Jos menen murtohälytyspaikkaan, varmistan ensin, kuinka monta hälytystä on tullut ja minä aikana. Jo silloin voin todeta, jos tilanne on sellainen, ettei kaikki ole kohdillaan, etten mene yksin paikalle, vaan hälytän heti toisen piirivartijan tai poliisin. Kokemus auttaa tunnistamaan vaaratilanteita. Ikinä ei saa mennä takki auki minnekään.

” Varsinkin nuorilla alkaa enemmän ja enemmän astaloita mukana, mikä on aika huolestuttava suunta.

Jokaisen pitäisi ymmärtää, ettei muutama huono tapaus saa leimata koko alaa. Vartijoita on paljon. Joka alalla on parempia ja huonompia tekijöitä. On valitettavaa, jos jonkun yrityksen toimintakulttuurissa väkivalta on arkipäiväistynyt. Sitä on vaikea kommentoida, kun ei tiedä, miltä tilanne näyttää joka ilta. Tosi räikeitä ylilyöntejä on hirveän vaikea hyväksyä. Varsinkin, kun omat näkökannat turva-alasta ovat täysin erilaiset.

Lehmänhermoista ei ole tässä työssä haittaa missään. Turva-alalla on tärkeintä, että työntekijällä on hyvät sosiaaliset taidot ja kyky mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Pitää tulla ihmisen kanssa toimeen riippumatta siitä, mikä on hänen taustansa. Työtehtävä pitää nähdä työtehtävänä, eikä minään sen enempänä.

” En haluaisi uskoa, että se on kenenkään motiivi hakeutua tälle alalle.

Luotan omaan työkykyyni ja siihen, mitä teen. Koko urani ajan turva-alan maine on mennyt parempaan suuntaan. Sitten kun tapahtuu tällaista hyvin ikävää, niin harmittaa, miten paljon siinä otettiin taas kerralla takapakkia. Haluaisin uskoa, että ihmiset hakeutuisivat niille aloille, joille haluavat. Toivon, ettei olisi totta, että yksityiselle turva-alalle tultaisiin pelkästään sen vuoksi, että saa pienen rahtusen valtaa puuttua toisen oikeuksiin. En haluaisi uskoa, että se on kenenkään motiivi hakeutua tälle alalle.

Vartijan työssä oppii tosi monesta alasta tosi paljon. Kun kierrämme erilaisia asiakaskohteita, kaikesta oppii vähän sitä sun tätä. Vartijan työ antaa hyvän käsityksen monesta alasta, joten tämä on erinomainen ponnahduslauta, jos etsii omaa juttuaan. Täällä näkee kaikkea kiinteistöhuollosta sairaanhoitoon, teollisuuteen ja energia-alaan. Se on yksi alan parhaista puolista.