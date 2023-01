Poliisi epäilee Mika Moringin surmanneen Katja Miinalaisen tällä reitillä – matka suuntautui Lapin syrjäisiin kolkkiin

Epäilty ja uhri ovat majoittuneet syrjäisillä alueilla, kuten metsäautoteillä.

Helsingin poliisi pyytää kansalaisilta jälleen vihjeitä epäillyn Mika Moringin ja uhrin, kadonneen Katja Miinalaisen liikkeistä. Silminnäkijähavaintoja toivotaan edelleen myös Moringin valkoisesta Audista.

Poliisi on saanut esitutkinnassa yksilöityä alueita, joilla epäilty ja uhri ovat liikkuneet. Epäillyn henkirikoksen tekoajaksi on poliisin mukaan tarkentunut 14.–25. elokuuta 2022.

Poliisi toivoo silminnäkijähavaintoja Tammelasta aikaväliltä 14.–21. elokuuta. Poliisin mukaan epäilty ja uhri ovat liikkuneet ainakin Teuro–Kuuslammi-alueella.

Tammelasta reitti on kulkenut Pihtiputaalle. Sieltä poliisi pyytää vihjeitä 21.–23. elokuuta.

Tämän jälkeen matka on suuntautunut Rovaniemelle, jossa on vietetty 24.–25. elokuuta. Havaintoja toivotaan erityisesti Rovaniemen pohjoispuolelta Kittiläntien lähettyviltä.

Poliisi kaipaa vihjeitä myös Muoniosta 25.–26. elokuuta. Aikaa on vietetty muun muassa Äkäslompolontien ja Aakenuksentien seudulla. Matka on päättynyt Helsinkiin, jonne epäilty on ajanut 26. elokuuta.

Epäilty ja uhri ovat majoittuneet syrjäisillä alueilla, kuten metsäautoteillä. He ovat käyneet myös huoltoasemilla ja ruokakaupoissa.

Poliisi teki joulukuun alussa poikkeuksellisen ulostulon ja julkaisi kahden kadonneen naisen taposta epäillyn miehen nimen ja kuvan.

Miehellä on taustallaan muun muassa useita pahoinpitelytuomioita, mutta henkirikoksesta miestä ei kuitenkaan ole aiemmin tuomittu.

Poliisi epäilee, että hän on tappanut kaksi kateisiin jäänyttä naista: Vesannolla syyskuussa 2019 kadonneen Saara Arvan, 35, ja viime vuoden elokuussa kadonneen, Salon Kiikalassa viimeiseksi nähdyn Katja Miinalaisen, 28.

Mika Moring vangittiin 2. joulukuuta Katja Miinalaisen taposta epäiltynä. Sittemmin käräjäoikeus vapautti miehen, mutta hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen. Mies ei ehtinyt päästä missään vaiheessa vapaaksi, sillä ennen hovioikeuden päätöstä käräjäoikeus ehti vangita miehen myös epäiltynä useista seksuaalirikoksista.

Moring on ollut aiemmin vangittuna myös Saara Arvan taposta epäiltynä, mutta tuolloin hänet vapautettiin näytön puutteen vuoksi.