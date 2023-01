Sarastian toiminta on ihmetyttänyt kaupungin työntekijöitä myös viestinnän osalta tai oikeastaan sen puutteen takia.

Mielenterveyshoitajana Helsingin kaupungilla työskentelevällä Annelilla on tänään perjantaina 13. päivä melkoinen tilipäivä.

Annelin nimi on muutettu aiheen herkkyyden vuoksi.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut Anneli kertoo, että Sarastian ennalta näkyvässä palkkanauhassa seisoo, että palkka on tulossa tuplana.

– Sarastian kanssa on ollut haasteita jo pitkään, mutta että vieläkin.

60-vuotias Anneli ei tuplapalkasta ole mielissään, pikemminkin päinvastoin.

– Tässä on kahden kuukauden palkka kerralla eli kahdesti on mennyt myös verot, liittomaksut, työeläkemaksut ja muut.

– Tietenkään ei ole myöskään mitään ohjetta Sarastian suunnalta, että kuinka ylimääräiset rahat voi palauttaa ja meneehän nuo muutenkin suoraan tulorekisteriin.

Bruttopalkka on tuplapalkan myötä yli 4 900 euroa ja nettopalkka hieman päälle 3 300 euroa.

Kohta 30 vuotta alalla työskennellyt Anneli lataa tulikivenkatkuiset terveiset päättäjille.

– Kyllä tässä on miettinyt sitäkin, että jos vain löisi hanskat tiskiin ja lähtisi vaikka rakennustyömaalle hommiin, Anneli nauraa äänessään sekä epäuskoa että huvittuneisuutta.

– Kuinka kauan tämä pelleily jatkuu?

Viime keväänä Helsingin kaupungin palkanmaksusta alkoi vastata Sarastia.

Siitä lähtien palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet – ja ilmenneet – monin eri tavoin.

Joillekin palkka on tullut tuplana, joillekin se on jäänyt tulematta kokonaan. Myös lisien kanssa on ollut ongelmia.

Helsingin Sanomat kertoi kuukausi sitten, että Sarastiassa oli ilmennyt jälleen uusi virhe. Tällä kertaa se ilmoitti kaikkiaan noin 15 000 Helsingin kaupungin työntekijälle työsuhteen päättymisestä eli potkuista.

Sarastian toiminta on ihmetyttänyt kaupungin työntekijöitä myös viestinnän osalta tai oikeastaan sen puutteen takia.

– Tuntuu kuin Sarastia olisi joku salaseura, kun kaikki on niin kovin salamyhkäistä.

Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamishankkeen johtaja Kirsti Laine-Hendolin ei voi kommentoida yksittäistapausta. Hän sanoo yleisellä tasolla, että yleensä palkanmaksu tuplana johtuu siitä, että työntekijän työsuhteessa on tapahtunut jokin muutos.

– Eikä muutostieto ole ehtinyt järjestelmään ennen palkka-ajon käynnistymistä.

Palkanmaksuongelmat alkoivat kasautua viime kesänä, jolloin virheitä syntyi enemmän kuin niitä ehdittiin korjata. Laine-Hendolin sanoo, että uusia palkkavirheitä syntyy koko ajan vähemmän ja että kaupunki on matkalla ”kohti normaalia”.

– Meillä on vieläkin korjattavana viime vuoden palkkavirheitä. Ne on tarkoitus saada korjattua maaliskuun loppuun mennessä.

Laine-Hendolin on pahoillaan työntekijälle aiheutuvasta lisävaivasta.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) perusteli viime kesäkuussa massiivisia ongelmia palkanmaksujärjestelmän muutoksella.

Helsingin Sanomat pyysi tuolloin Vartiaiselta terveisiä kaupungin noin 38 000 työntekijälle vaikeuksien keskellä.

– Tämä on ollut todella ikävää ja valitettavaa. Pyydän kaupungin puolesta anteeksi. Olemme todella pahoillamme, Vartiainen vakuutteli.

Annelia ei isojen pomojen valittelut lohduta. Sen sijaan hän ehdottaa ratkaisua.

– Sen sijaan, että Sarastia vastaa useiden kymmenientuhansien ihmisten palkoista, niin eikö niitä voisi jakaa eri toimijoille ryppäisiin.

– Esimerkiksi niin, että tietty taho hoitaisi ikäihmisten kanssa työskentelevien palkat ja joku toinen sitten vaikkapa varhaiskasvatuksen, Anneli ruotii.