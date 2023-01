Jyrki Lehtolan kolumni: Kaupunki joka valehtelee

Ei kaupungin tehtäviin kuulu kaupunkilaisista huolehtiminen, vaan villi visiointi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Terveys, asunto, turva, mitä näitä vanhan ajan tylsyyksiä nyt on.

Kun kaupungeissa historian hämärissä 1900-luvulla pohdiskeltiin, mitä kaupunki voi tarjota asukkailleen, heiteltiin tuollaisia vanhanaikaisia sanoja.

Johtaja- ja visionääripolvien vaihtuessa tarvittiin uusia, kunnianhimoisempia sanoja.

Terveys asunto, turva?

Niiden ongelma oli se, että ne tarkoittivat jotain. Eikö voitaisi rakentaa kaupunkistrategiaa tyhjien sanojen ja modernin, kivan ja jännän ympärille, toistella sanaa ”digitalisaatio” ja toivoa parasta? Ei kaupungin tehtäviin kuulu kaupunkilaisista huolehtiminen, vaan villi visiointi.

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021-2025 on nimeltään Kasvun paikka ja siinä on 13 painopistealuetta. Ne ovat sellaisia kuin nykyään tulee olla: tyhjiä käsitteitä, joita myös ”paskanjauhannaksi” kutsutaan.

Helsingin kaupunkistrategiassa Helsinki on ”maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia”. Jos ”kauniissa kaupungissa” on talous- asumis- tai terveysongelmia, ”taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollisuuksia”, mikä on terveellistä muistaa, kun istuu toista vuorokautta helsinkiläissairaalan käytävällä vuoroaan odottamassa.

Digitalisaatio tekee Helsingistä maailman älykkäimmän kaupungin, joka ei pelkää valehdella superlatiiveilla itselleen. Digitaali-sanaa taivutellaankin kaupunkistrategiassa 13 kertaa, mikä varmasti ilahduttaa niitä Helsingin työntekijöitä, jotka eivät saaneet digitalisaation ansiosta palkkojaan.

Kaiken tuon tarkoitus on jatkaa projektia, jossa Helsinki jatkaa harhojensa sisällä ”maailman toimivimpina kaupunkina”, koska rehellisyys ja realismi ovat sanoja, jotka eivät mahdu kaupunkistrategioihin.

Helsingin kaupunkistrategiassa ei mainita myöskään sanaparia ”ulkomainen pääomasijoittaja”, vaikka ne ovat Helsingin läheisimpiä strategiakumppaneita matkalla rumemmaksi kaupungiksi.

Ulkomaisille pääomasijoittajille myydään Helsingin arvotontteja ja tyhjää tilaa, jossa ne ja rakennusyhtiöt saavat vapaat kädet tehdä sitä, mitä tekevät ympäri maailman: toimia helsinkiläisten parhaaksi.

Helsingin merkittävimmille paikoille ne rakennuttavat lyhytjänteisen kaupunkisuunnittelun hengessä kunnianhimottomia toimistotaloja, mutta kun niiden joukkoon tungetaan väkisin pari kahvilaa ja museo, ”taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollisuuksia”, ei tosin pidä tarkkaan ottaen paikkaansa, mutta mitä väliä.

Nyt Helsingin kaupunki on myymässä mm. koululaisten ja päiväkotilasten ruokailusta vastaavan Palmian ulkomaiselle pääomasijoittajalle, joka määritellään Helsingin kaupungin sanakirjassa ”satujen hyvän haltian tapaiseksi lapsirakkaaksi henkilöksi”.

Helsingin omistuksessa palveluyhtiö Palmia on jo tehnyt työtä sen eteen niin kuin sen omistaisi joku, joka ei välittäisi. Siksi maailman toimivimmassa kaupungissa voi Palmian vastuulla olevassa vessassa maata kuolleena viikonkin verran kenenkään huomaamatta.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.