Securitas on kommentoinut rikosepäilyä tiedotteessa.

Securitas vahvistaa, että poliisi epäilee yhtiön entisen toimihenkilön syyllistyneen rikokseen työtehtävissään. Securitaksen mukaan epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen.

IS:n tietojen mukaan epäiltynä on mies, joka on toiminut turvayhtiö Securitaksessa johtoasemassa. Mies on ollut vangittuna kuukauden päivät kuluneena syksynä loka–marraskuun aikana.

Securitas kertoo tiedotteessaan, ettei yhtiöllä ole tässä vaiheessa tiedossa sellaisia seikkoja, jotka yksiselitteisesti osoittaisivat epäillyn henkilön syyllistyneen kyseiseen rikokseen. Securitaksen mukaan yhtiötä tai sen muuta henkilöstä ei epäillä rikoksesta.

Securitas kertoo salassapitosäännöksiin vedoten, ettei se voi vastata toimeksiantajaa tai palveluja koskeviin kysymyksiin.

Yhtiö kertoo auttavansa poliisia asian selvittämisessä.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi torstaina tutkivansa petosrikoskokonaisuus, johon liittyvää henkilöä epäillään perusteettomien yksityisten turvapalveluiden tuottamisesta sosiaalitoimelle.

Yksityistä turvallisuusfirmaa edustavan henkilön epäillään erehdyttäneen sosiaalitoimea saaden aikaan tarpeettomat turvapalvelut vuosien 2021–2022 aikana.

Epäillyn miehen vangitsemisen perusteena on ollut marraskuussa 2021 Järvenpäässä tapahtunut epäilty törkeä petos.

Asiassa epäillään aiheutetun huomattavaa taloudellista vahinkoa.

Turvapalvelujen hankinnasta päättänyttä sosiaalitoimen edustajaa puolestaan epäillään virkarikoksesta.

Myös hankintaketjun muuta päätöksentekoa, valvontaa ja vastuuta selvitetään esitutkinnan aikana.

– Epäillyn kokonaisvahingon osalta kyse on noin kolmesta miljoonasta eurosta, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare kertoi tiedotteessa.