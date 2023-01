Tiistaina Venäjän Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja väitti joukkojensa vallanneen Bahmutin lähellä sijaitsevan Soledarin kaupungin.

Ukrainan asevoimien mukaan yli sata venäläissotilasta on kuollut Ukrainan tekemässä ilmaiskussa Soledarin kaupungin lähistöllä. Asiasta uutisoivat muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent sekä Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi tuoreimmassa tilannekatsauksessaan, että Venäjä ei ole vielä vallannut kokonaan Soledarin pikkukaupunkia.