Antti kantoi vuosia häpeällistä salaisuutta – kulissit romahtivat kesken tavallisen lounaan

Rahapeliriippuvuus teki Antin elämästä helvettiä.

Sinä päivänä matto vedettiin täydellisesti Antin alta.

Antti tiesi, että jonain päivänä se tapahtuisi. Hän oli elänyt valheessa ja pelossa jo vuosia. Oli selvää, että jossain vaiheessa seinä vielä nousee pystyyn.

Antti oli menossa huoltoasemalle syömään, kun hän huomasi, ettei hänen pankkikorttinsa toiminut. Hän yritti kirjautua verkkopankkiin, muttei päässyt sisään.

Antti soitti pankkiin ja kysyi, mistä on kyse. Kävi ilmi, että hänen kaikki tilinsä oli laitettu kiinni.

Verottaja oli hakenut Anttia ja tämän toiminimeä konkurssiin. Pankista kerrottiin, että pesänhoitaja oli määrännyt kaikki tilit suljettavaksi.

Antti avasi pikaisesti toisen tilin eri pankissa, että sai ohjattua johonkin edes palkkansa.

Samaan aikaan läheiset alkoivat saada vihjeitä siitä, kuinka pahaksi tilanne oli äitynyt. Antin vanhemmat, jotka olivat takaajana hänen asuntolainassaan, saivat asiasta viestin. Antti taas sai puhelun äidiltään: mitä ihmettä tapahtuu?

– Se oli aika raaka peli. Kukaan ei ilmoittanut minulle mitään näistä asioista. En ymmärtänyt prosessia mitenkään.

Se päivä oli Antin muistikuvien mukaan se, kun kulissit alkoivat kaatua rytisten.

Antti pelasi rahapelejä lapsesta asti.

Hän oli yläasteikäisenä töissä pienessä hotellissa, jossa hän teki talonmiehen hommia, kuten ruohonleikkausta. Kaikki rahat, mitä hän sai, hän pelasi saman tien hotellin aulan pelikoneisiin.

Sama jatkui koulussa. Ruoka- ja välitunnit kuluivat kaupassa pelikoneita hakatessa.

Kun Antti kasvoi aikuiseksi, peliongelma paheni. Pelikoneet vaihtuivat ensin isoilla panoksilla pelattaviin pitkävetoihin ja lopulta nopeatempoisiin nettikasinoihin. Niihin on helppo laittaa rahaa, joka katoaa silmänräpäyksessä.

Nykyään Antti on 35-vuotias perheenisä.

Nelisen vuotta sitten alkoi totaalinen alamäki.

Kaikki alkoi pelikoneista.

Yritys, jossa Antti oli työskennellyt, soitti, josko tämä voisi tulla välillä auttamaan hommissa. Hyvistä työntekijöistä oli pulaa.

Antti sai vinkin. Hänen kannattaisi perustaa toiminimi ja alkaa tehdä töitä alihankkijana. Yrityksessä työtunnit olivat niin hirvittäviä, että sen oli helpompaa ottaa työvoima alihankkijoilta kuin palkata työntekijöiltä.

Niinpä Antti perusti toiminimen. Nykyään hän pitää sitä yhtenä elämänsä pahimmista virheistä.

Antti alkoi tehdä töitä – ja paljon. Usein hän heräsi töihin aamuneljältä ja teki 15-tuntisen työpäivän.

Samalla hän pääsi käsiksi isoihin rahoihin. Yrittäjänä arvonlisäveroja ei tarvinnut maksaa heti.

– Aina kun sain rahaa, pelasin. Istuin autossa ja pelasin. Tein tehtaalle yövuoroja, ja pelasin vuorojen aikana. Tein niin paljon töitä kuin pystyin ja ajattelin, että nyt saan hyvin rahaa.

Hän sai rahansa yrityksensä tilille.

– Silloin oli helppo pelata, Antti kuvailee.

Arvonlisäverot, joita ei yrittäjänä tarvinnut heti maksaa, jäivät lopulta kokonaan maksamatta.

Pelaaminen on monelle ongelma muun muassa siksi, että ulkopuoliset eivät huomaa sitä toisin kuin alkoholin tai huumeiden käytön, Antti sanoo.

Pahimpina aikoina Antti saattoi pelata parikin tuhatta euroa päivässä. Se tapahtui salakavalasti, Antti kertoo. Ensin hän laittoi satasen, sitten pari sataa lisää, sitten 400, sitten vielä 300...

Ei sillä, että rahalla olisi ollut mitään väliä. Antti kuvailee, kuinka peliriippuvaisena raha menettää merkityksensä.

– Kun on riippuvainen, ei sitä katso niitä lukuja. Sitä vain pelaa. Voi hävitä vaikka tonnin, ja sitten kun saa jostain 20 euroa, että saa ostaa ruokaa ja tupakkia, on ihan helvetin onnellinen. Se on ihan sairasta.

Antti teki ylipitkiä työpäiviä ja pelasi. Hän paloi töissä loppuun. Elämä muuttui katastrofiksi.

Koko elämä oli lopulta yhtä valetta.

Antin puoliso tiesi, että Antilla oli ollut vaikeuksia pelaamisen hallinnan kanssa, muttei tiennyt, kuinka paha tilanne todellisuudessa oli. Eikä Antilla ollut aikomustakaan sitä paljastaa.

Hän valehteli jatkuvasti. Puoliso ihmetteli usein, miksi Antti oli niin huonolla tuulella. Antti laittoi sen väsymyksen piikkiin. Jos puoliso erehtyi kysymään, onko Antti mennyt taas pelaamaan, hän räjähti täysin ja väitti, ettei ollut.

Joskus ihmiset ihmettelivät, miten Antin rahat olivat taas loppu, vaikka juuri oli tullut tili. Silloin hän keksi lisää valheita.

Kotona saattoi odottaa lasku sellaisen päivän päätteeksi, kun Antti oli polttanut tolkuttomasti rahaa peleihin.

– Silloin aloin katsoa, että mistä saisi lisää lainaa. Aloin lopulta maksaa lainoja pois toisella lainalla.

Ennen Antti pelasi nettikasinoihin tuhansia kuukaudessa. Nykyään hän halveksuu niitä. ”Niihin voi työntää rahaa, eikä sitä mitenkään kontrolloida.” Veikkauksella on nykyään tappioraja, joka on 15 000 euroa vuodessa. Sitä Antti pitää aivan liian korkeana.

Välillä tuli hetkiä, kun Antin herätyskellot soivat.

Noin vuosi sen jälkeen, kun Antin ja hänen puolisonsa esikoinen oli syntynyt, pariskunta alkoi pohtia isomman asunnon ostamista. He laittoivat hakemuksen pankkiin.

Pankista tullutta puhelua Antti ei ikinä unohda.

Pankkivirkailija kertoi, että pariskunnalla olisi kyllä miehen tuloilla oikeus lainaan, mutta sanoi suoraan, mikä oli ongelma.

– Hän sanoi, että minulla on niin paha ongelma pelaamisen kanssa, että minun on tehtävä muutos. Se oli katsonut mun tilejä, ettei tuo tervettä ole.

Virkailija läväytti Antille summat. Jonain päivänä oli mennyt tonni, jossain kuussa yhteensä 3,5 tonnia. Laina jäi saamatta, ja Antti turvautui taas valehteluun.

– Sanoin puolisolle, että vielä vuosi pitää odottaa. Jotenkin pääsin luikahtamaan, en edes muista mitä valehtelin.

Antti yritti lopettaa pelaamisen kymmeniä kertoja.

Hän sulki nettikasinoiden pelitilejään, mutta sen jälkeen hän sai kasinoilta puhelinsoittoja. Kasinot yrittivät houkutella häntä takaisin asiakkaaksi tarjoamalla esimerkiksi isoja bonuksia.

– Ne näki tasan tarkkaan, paljonko olen hävinnyt rahaa. Sitten ne vittu erikseen soittaa, että mitä jos avaisit pelitilin uudestaan. Se on sairaan ihmisen hyväksikäyttöä, mutta sillähän ne elää.

Valheet ja velat alkoivat pikku hiljaa kasaantua.

Ensimmäistä kertaa Antti ajatteli, että tilanne velkojen kanssa ei ole enää hallussa, kun hän lopulta tajusi, kuinka paljon hänellä on rästissä verovelkaa. Hän oli hakenut maksamattomiin veroihin maksusopimusta verottajalta.

Maksusopimuksen summa paljastui. Hänen olisi pitänyt maksaa yli 1 000 euroa kuukaudessa. Se oli mahdotonta, koska samaan aikaan hän maksoi muille velkojille – jollekin 300 euroa, toiselle 800 euroa...

– Maksoin velkarahalla yritykseni laskuja, ja kaikki oli aivan sekaisin.

Noina iltoina Antti makasi sängyssä, pyöri, eikä saanut nukuttua. Hänellä oli joka ilta nukkumaan mennessä mielessä ajatus, että tästä ei enää selviä.

Toisin kuin Antin pahimman riippuvuuden aikaan, nykyään pelihimolle on olemassa virallinen diagnoosi.

Antti ei muista tarkalleen, milloin puoliso sai tietää kaiken.

Puoliso oli kuitenkin alkanut katsoa Antin tilejä ja laskenut, paljonko hänellä on velkaa.

– Se oli yhtä itkua kaksi viikkoa. Eihän tuollaista voi ikinä antaa anteeksi, eikä hän varmaan koskaan tule täysin antamaankaan. Hänkin kuitenkin ymmärtää, että se on sairaus.

Antti hakeutui ammattiapuun ja alkoi käydä terapiassa.

Nyt Antti on ollut pelaamatta parisen vuotta. Velkojen määrä on edelleen rampauttavan suuri.

Ulosotossa on edelleen noin 60 000 euroa. Maksamattomia veroja toiset samanlaiset.

Ulosotossa korko on 7 prosenttia. Vaikka Antti maksaa ulosottoon 300–400 euroa kuukaudessa, velan määrä vähenee vain vähän. Suurin osa maksuista menee korkoihin.

Laskupino Antin kotona on edelleen jättimäinen.

Kaiken lisäksi maksamattomat verot eivät ole siirtyneet vielä ulosottoon. Jos se tapahtuu, ulosotossa oleva summa voi noin tuplaantua. Silloin Antti ei pysty lyhentämään velkaansa käytännössä enää ollenkaan.

Siksi Antti aikoo hakea oikeutta velkajärjestelyyn. Se on viimeinen keino järjestää yksityishenkilön velat. Käräjäoikeus voi myöntää luvan velkajärjestelyyn, jos henkilön elämäntilanne on vakiintunut.

Velkajärjestelyssä velkoja maksetaan 3–5 vuotta tietty summa kuukaudessa. Tämän jälkeen loput veloista annetaan anteeksi ja henkilöstä tulee velaton. Myös kaikkien velkojien on suostuttava järjestelyyn.

Jos Antti ei pääse velkajärjestelyyn, hän ei tiedä, mitä voi enää tehdä.

Oli miten oli, elämä ei ole niin synkkää kuin vielä parisen vuotta sitten Antin pyöriessä sängyssä univaikeuksien kanssa.

Puoliso oli hoitovapaalla ja sai noin 200 euroa kuukaudessa. Antin velat olivat kasvaneet tähtitieteellisiksi.

– Monta kertaa oli mielessä, että nyt minä lähden. Jos minulla ei olisi lapsia, en olisi enää tässä. Kyllä minä olisin itseni kiikkuun vetänyt. Oli niin kauheat paineet.

– Terapiassakin puhuin, että näin pahoja ajatuksia on ollut mielessä. Siellä rupesin itsekin miettimään, että turhaa minä sitä muille kostan, että olen itse munannut.

Antin nimi on muutettu asian arkaluontoisuuden ja riippuvuuteen liittyvän häpeän vuoksi. Ilta-Sanomat on nähnyt asiakirjoja, jotka vahvistavat hänen tarinaansa.