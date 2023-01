Katseet taivaalle! Maan ohittaa pian vihreä komeetta, jonka saattaa nähdä paljain silmin

Edellisen kerran C/2022 E3 -komeetta on ohittanut Maan 50 000 vuotta sitten.

Maaliskuussa 2022 ensimmäisen kerran havaittu C/2022 E3 -komeetta ohittaa maan tulevien viikkojen aikana. Komeetta on lähimmillään Maata 1. helmikuuta. Edellisen kerran C/2022 E3:n on voinut nähdä 50 000 vuotta sitten.

Jos komeetta kirkastuu riittävästi, harvinaisen vieraan voi nähdä sopivissa olosuhteissa jopa paljain silmin.

– Komeetat ovat pahamaineisen arvaamattomia, mutta jos tämä komeetta jatkaa kirkastumista, kuten tähän asti, sen voi nähdä kiikareilla ja on mahdollista, että sen näkee tummalla taivaalla ilman apuvälineitä, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Komeetta löydettiin Zwicky Transient Facility -laitteistolla.

Komeetan ennakoidaan olevan kirkkaimmillaan tammi- ja helmikuun vaihteessa, jolloin sen on myös lähimmillään Maata. Tuolloin sen saattaa nähdä paljaalla silmällä.

Komeetan erottaa tähdistä muun muassa sen ympärillä olevasta vihreästä komasta eli kaasuhunnusta ja kellertävästä pyrstöstä.

Kuu ja sääolosuhteet vaikeuttavat komeetan näkemistä varsinkin kaupunkiolosuhteissa. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo verkkosivuillaan, että koska tammi- ja helmikuun vaihteessa Suomessa eletään sydäntalvea, selkeällä säällä ilmassa on jääutua, joka heikentää näkyvyyttä. Samaan aikaan, kun komeetta on kirkkaimmillaan, on täysikuu.

– Sääolot summattuina keinovalon ja Kuun vaikutuksiin paljain silmin näkyminen voi olla työn ja tuskan takana.

Ursa suosittelee havaintomahdollisuuksien maksimoimiseksi kiikareiden tai kaukoputken käyttämistä. Valosaasteen vuoksi komeetan havaitsee helpommin maaseudulla kuin kaupungissa.

Astrofyysikko Nicolas Biver suosittelee France24:n mukaan taivaan tähystämistä tammikuun viimeisellä viikolla, jolloin komeetta on kirkas, mutta täysikuu on edessä vasta helmikuun 5. päivä.